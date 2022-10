Nvidia RTX 4090 carissima, ma almeno il prezzo reale non è gonfiato. Non troppo

Il 12 ottobre si avvicina e, in attesa del grande giorno, i prezzi delle schede video Nvidia RTX 4090 sono già stati resi noti sia per gli USA che per l'Europa.

I cartellini mostrano qualche fluttuazione fra le due aree, laddove la maggior parte dei modelli statunitensi su Newegg si avvicinano abbastanza al prezzo consigliato, mentre altri modelli europei in stock su ProShop tendono a superare l'MSRP di circa €50.

Per fortuna, questa volta non dovrebbero esserci troppi problemi di stock o bagarinaggio, quindi la serie 4000 dovrebbe risultare più accessibile rispetto al famigerato predecessore. Resta da vedere come andranno i prezzi in USA e in Europa e quali modelli venderanno di più.

Di che si tratta? Abbiamo potuto vedere i prezzi ufficiali di due grossi rivenditori in USA ed Europa, rispettivamente.

Perché è importante? Possiamo aspettarci dei prezzi più in linea con gli MSRP, seppur elevati.

Prezzi negli USA

Non illudiamoci, la nuova serie Lovelace sarà costosa, davvero tanto, sebbene con qualche sorpresa.

Nvidia ha annunciato il prezzo consigliato della nuova serie di GPU, pari a circa 1.600 dollari (mentre in Europa siamo sui €1.950), e più o meno i modelli custom sembrano aggirarsi intorno a questo range su Newegg, con qualche eccezione per i modelli con overclock e la MSI Suprim con raffreddamento a liquido.

La MSI Suprim X OC è venduta da Newegg 1.700 dollari statunitensi, mentre la MSI Suprim Liquid ha un cartellino di $1.750, non male per un modello raffreddato a liquido. La GPU più costosa sul mercato, secondo questo listino prezzi, è la Asus ROG Strix che verrà commercializzata a 2.000 dollari.

Prezzi in Europa

ProShop è il più grande rivenditore di hardware in Europa e anche qui possiamo vedere già i prezzi al dettaglio delle nuove GPU. I prezzi di partenza per la serie Nvidia RTX 4090 ammontano a circa €2.000, €50 in più rispetto al cartellino suggerito.

La Asus ROG Strix resta il modello più costoso, e ci aspettiamo di vedere la stessa cosa per la RTX 4090 in altre parti del mondo. La versione OC costa solo €20 in più rispetto all'MSRP, pertanto chi prevede di optare per la Asus ROG Strix non andrà a sborsare degli extra irragionevoli, nemmeno per la versione overcloccata.

I modelli più "economici" sono la Gigabyte Windforce e la Asus TUF a €1.999, e si candidano come le varianti più popolari. Salendo di fascia, troviamo differenze anche di €250. In ogni caso, sebbene non siano attivi preordini, ProShop sembra avere un buon numero di GPU in stock.

Analisi: prezzi "onesti", ma per chi?

Vedere che i rivenditori non si discostino troppo dagli MSRP è una buona notizia, dopo il caos generato dalla carenza globale di chip durante il lancio della generazione precedente di GPU Nvidia.

Certo, la pandemia ha avuto il suo peso, senza dimenticare i bagarini e i miner, che hanno contribuito alla carenza di schede video, con tutta la debacle che ne è seguita, e prezzi che hanno raggiunto livelli demenziali.

Ci auguriamo che una situazione del genere non si ripeta più, e i prezzi "normali" delle RTX 4000 sembrano confermarlo.

Sarà interessare vedere se e quando le RTX 4090 andranno in sold out (sempre ammesso che succeda), considerando i livelli mostruosi di potenza offerti.

D'altronde, c'è da capire anche quanto grande sia il pubblico di appassionati pronti a mettere mano al portafoglio (ben foderato) per spingere al limite le proprie configurazioni. Se osserviamo l'ultimo sondaggio hardware di Steam, Nvidia potrebbe andare incontro a qualche delusione. Consideriamo anche che molti utenti potrebbero approfittare il calo di prezzi della serie precedente, magari per recuperare una RTX 3090, ancora più che valida per giocare in 4K senza compromessi.

D'altronde a quali sforzi dovrebbero sottoporsi gli sviluppatori per iniziare davvero a sfruttare appieno la potenza di queste GPU? Se ci fermiamo un attimo a ragionare, schede come le RTX 4000 sorpassano abbondantemente i requisiti anche dei giochi AAA più esigenti (o peggio ottimizzati?).