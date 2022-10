I gamer hanno capito (sembra), fanno le pernacchie alle schede top di gamma

Di che si tratta? Arrivano i risultati dell'ultimo sondaggio hardware di Steam

Arrivano i risultati dell'ultimo sondaggio hardware di Steam Perché è importante? Potrebbe essere un monito importante per Nvidia e il suo ignorare la fascia media e budget del mercato

Arrivano i risultati dell'ultimo sondaggio hardware di Steam, e la lettura è alquanto interessante, soprattutto per Nvidia. Da una parte, è chiaro che l'azienda continua a dominare il mercato delle schede grafiche, con otto GPU su 10 appartenenti a Team Green.

Tuttavia, gli stessi risultati (Si apre in una nuova scheda) indicano anche delle potenziali difficoltà per Nvidia, in particolare modo se pensiamo all'imminente arrivo delle schede RTX 4000 di nuova generazione.

Il motivo sta nel fatto che tutte e otto le GPU Nvidia presenti nella top 10 appartengono alle fasce budget e mid-range. La GPU GeForce RTX 3060 per notebook è la più usata dai gamer che hanno partecipato al sondaggio sull'hardware di Steam, seguita da GTX 1060, RTX 3050, RTX 3060 e GTX 1660.

Non si vedono GPU di fascia alta prima della 14a posizione, in cui troviamo la GPU laptop RTX 3070 Ti, mentre salendo di livello, troviamo una sola RTX 3080 Ti fra le prime 30 posizioni, in realtà per un pelo, dato che si trova alla 29a.

Sebbene non sorprenda più di tanto il fatto che i giocatori su PC si indirizzino verso schede più economiche, sembra proprio che per Nvidia sia una novità, mentre continua a focalizzarsi quasi esclusivamente sulle GPU di fascia alta.

Analisi: Nvidia sta commettendo un errore molto costoso?

(Image credit: Dmytro Balkhovitin / michelmond / ImageFlow / Nvidia)

Con la nuova serie Nvidia RTX 4000, sembra che la realizzazione di GPU accessibili non sia esattamente fra le priorità dell'azienda. In occasione dell'evento di lancio, abbiamo visto solo tre schede, due versioni della RTX 4080 e la RTX 4090. Sebbene si tratti di prodotti indubbiamente potenti, e costosi, non si è parlato minimamente delle varianti più economiche, come la RTX 4070 o la RTX 4060.

Quasi certamente, Team Green le annuncerà in futuro. Tuttavia, per quanto riguarda i giocatori su PC che non possono permettersi queste GPU top di gamma per giocare ai propri titoli preferiti, sembra quasi che l'azienda abbia deciso di ignorare questa fascia di pubblico. E di certo, non è l'ideale in un momento in cui le persone faticano a trovare schede video che possono permettersi di comprare, il fatto che l'unica altra GPU rilasciata quest'anno da Nvidia sia la RTX 3090 Ti, un prodotto decisamente d'elite.

A fronte del lancio di GPU mostruosamente potenti per inaugurare la serie RTX 4000 (e senza dubbio ottenere una buona copertura mediatica), Nvidia non dovrebbe dimenticare la fascia budget del mercato. Il rivale principale AMD si rivolgerà con piacere agli utenti dal budget più limitato e che si sentono ignorati da Nvidia, e non dimentichiamo che Intel sta entrando nel segmento delle GPU gaming dedicate con la serie Intel Arc, che sembra davvero dare le piste a Nvidia, quantomeno sul cartellino.

Quando saranno lanciate le RTX 4080 e le RTX 4090, dubitiamo di vederle in cima ai sondaggi hardware di Steam nel medio-lungo termine. Ma se Nvidia vuole mantenere la propria posizione di dominio, deve iniziare a rivolgersi ai giocatori PC standard, e non solo alla fascia Enthusiast.