Nvidia RTX 4090: prestazioni doppie rispetto a RTX3090 (forse)

Il velo di mistero che accompagna le nuova serie di schede grafiche Nvidia RTX potrebbe essere stato parzialmente tolto, grazie ad un leak recentemente uscito che ne mostra le prestazioni nel test Time Spy Extreme della suite 3D Mark.

Attualmente non c'è certezza che si tratti esattamente della RTX 4090, ma i risultati puntano in quella direzione. Tuttavia, è opportuno considerare che la fonte, Chiphell forums, non ha sempre fornito informazioni veritiere.

RTX 4090?GPU: 3.0Ghz+VRAM: 21Gbpshttps://t.co/5KusSaerKJ pic.twitter.com/kPdkF4qzwWSeptember 9, 2022 See more

Uno degli indicatori sarebbe il consumo energetico di 450W, cifra raggiungibile solo da un'eventuale RTX 4090 ma, ancora una volta, bisogna andare con i piedi di piombo perché non è stato indicato il nome ufficiale della GPU mostrata.



Il punteggio totalizzato dalla misteriosa GPU, nel test Time Spy Extreme, è di 20.192 punti, un netto passo in avanti rispetto a RTX 3090 Ti. Stiamo dunque parlando di prestazioni nettamente superiori, gap che potrebbe essere coperto solo dal modello 4090 della nuova serie RTX.



Infine, sempre secondo il leak, la frequenza di clock si attesterebbe sui 3GHz.

Nvidia RTX 4090: un leak non basta

RTX 4090 non è ancora disponibile per effettuare test ufficiali e le sue prestazioni potrebbero rivelarsi inferiori o persino superiori a quanto indicato. Inoltre, le reali capacità di una GPU, così come quelle di altre componenti, possono essere analizzate solo dopo multipli test.



Date le prestazioni attese, RTX 4090 potrebbe essere un modello piuttosto ingombrante che necessita di un case appropriato ma, anche in questo caso, è meglio aspetta l'uscita ufficiale e le dimensioni che saranno indicate dagli stessi produttori.