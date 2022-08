Nvidia GeForce RTX 4090 in produzione, emergono dettagli interessanti

Videocardz (opens in new tab) ha pubblicato l'immagine di un documento dall'aspetto piuttosto realistico che svela alcune specifiche della nuova GPU Nvidia RTX 4090.

Da ciò che si legge, la futura top di gamma dell’azienda dovrebbe essere in produzione dallo scorso 16 agosto, nove giorni fa nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Le immagini svelano alcuni dettagli interessanti, come la fabbrica dalla quale è emerso il documento stesso (e quindi da dove è arrivato il leak…), ma anche dettagli più consistenti come la presenza di ben due modelli differenti di scheda e il numero di GPU processate all’ora da ciascuna delle linee produttive.

Non sappiamo se le immagini siano davvero attendibili, anche se sembrano fatte davvero bene per essere fasulle. Prendendole come buone per un momento, ci informano che la RTX 4090 avrà una GPU con codice identificativo AD102 e 24 GB di RAM. La scheda dovrebbe disporre di 3 porte DISPLAY PORT e una HDMI, come nella serie RTX 3000 attuale.

Le schede dovrebbero essere pronte entro la fine del mese di agosto (non si sa quando esattamente), in linea con il lancio previsto per ottobre. Che la RTX 4090 sarebbe stata la prima scheda della serie RTX 4000 “Lovelace” messa in produzione era cosa già nota da tempo, ma questo documento non fa che rafforzare tale ipotesi.

Ci vogliono circa due mesi perché le schede dalle linee di produzione arrivino nei magazzini dei fornitori, percui, a livello di tempistiche, sembra sia tutto in linea con le ipotesi elaborate in precedenza.

Rimangono invece ancora delle incognite sui dettagli tecnici della GPU, in quanto le frequenze definite nei BIOS potrebbero venire ancora venire modificate all’ultimo momento nel caso in cui dovessero sorgere eventuali problemi.