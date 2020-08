Nuovo record mondiale di overclocking di una RAM: raggiunti i 6.666 MHz

Il team Asus ROG ha superato un nuovo record mondiale riuscendo a far raggiungere a un banco di RAM DDR4 Crucial Ballistix Max una velocità di 6.666,6 MHz rispetto ai 2.666 MHz standard. Si tratta del valore di overclocking più alto mai raggiunto per una memoria di questo tipo.

Il record mondiale è stato raggiunto da Bianbao XE, che per arrivare a questo risultato sorprendente ha usato una configurazione con un processore AMD Ryzen 7 4700GE Renoir con GPU integrata e una scheda madre Asus ROG B550-I Gaming.

Come sottolineato da Tom’s Hardware, la scheda madre è una Mini-ITX, uno dei modelli preferiti dagli appassionati di overclocking per le sue dimensioni ridotte che la rendono più efficiente.

Another world record! The #ROG OC team just achieved an astonishing result of DDR4-6666 Hardware used: ROG Strix B550-I Gaming@CrucialMemory Ballistix MAX @AMDgaming Ryzen 7 4700GE pic.twitter.com/4cJNZGYcQ8August 18, 2020

Hyperclocking

Portare una RAM DDR4 a questa velocità è sicuramente sorprendente, e mentre di solito quando si parla di overclocking si pensa a GPU e CPU, in realtà applicare questa procedure anche alla RAM può contribuire sensibilmente a migliorare le prestazioni di un computer.

In ogni caso, come per tutti gli overclocking, questa procedura comporta dei rischi e dovrebbe essere eseguita solo da chi ha un minimo di esperienza in questo campo.

Se volete una memoria più veloce ma non volete rischiare con l'overclocking, potete sempre dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori RAM disponibili sul mercato.