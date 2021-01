Netflix: in arrivo il supporto all'audio 3D per AirPods Pro e AirPods Max

Se possedete un paio di AirPods Pro o AirPods Max, presto potreste ricevere un aggiornamento compatibile con Netflix. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la piattaforma per lo streaming starebbe lavorando a un modo per introdurre il supporto all'audio spaziale sui dispositivi Apple.

La notizia è stata condivisa da iPhoneSoft e arriva da uno sviluppatore Netflix anonimo, secondo cui questa funzionalità sarebbe in fase di test da dicembre. Dovrebbe essere pronta per la distribuzione nell'arco di pochi mesi, e inizialmente sarà disponibile solo per alcuni contenuti selezionati.

La tecnologia dell'audio spaziale permette di creare un'esperienza sonora più realistica e immersiva. Il segnale del suono surround normalmente viene riprodotto da più altoparlanti, codificati in una configurazione a 5.1 / 7.1 canali o un impianto Dolby Atmos.

Con le cuffiette, il "trucchetto" acustico dei segnali direzionali vi darà l'impressione che il suono arrivi da direzioni diverse, anche se in realtà arriva dai due speaker posizionati ai lati della vostra testa. Oltre alle AirPods Pro o AirPods Max vi servirà un iPhone o un iPad con iOS 14 per usufruire di tale funzionalità.

Un'ottima idea

Solo una fonte per ora ha parlato del futuro supporto per l'audio 3D, quindi la notizia va presa con la dovuta cautela. Bisogna però considerare che Netflix offre già vari standard per il suono surround compatibili con i suoi contenuti, quindi aggiungerne un altro non dovrebbe essere un problema.

L'audio 3D inoltre è già supportato da servizi come Disney Plus e Apple TV Plus. Sicuramente Netflix non vorrà rimanere indietro rispetto agli altri servizi quando si parla di funzionalità da offrire al consumatore.

Nè Apple nè Netflix hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma la nuova funzionalità potrebbe arrivare davvero presto.

Via 9to5Mac