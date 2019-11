I migliori giochi per PC 2019: i titoli da non perdere assolutamente

Ora che abbiamo la GeForce RTX 2080 Ti e che Intel ha lanciato la sua gamma Coffee Lake Refresh che promette di contenere i migliori processori per il gaming, il 2019 si rivela il momento migliore per immergersi nei migliori giochi per PC. Quindi se volete salire a bordo dei migliori giochi per PC che il 2019 ha da offrire, come Assassin’s Creed: Odyssey oppure Shadow of the Tomb Raider, vi mostreremo cosa c'è in serbo quest'anno.

Abbiamo raccolto 40 dei migliori giochi per PC che potete acquistare oggi. E credeteci quando vi diciamo che vorrete avere questi giochi installati sui vostri PC. Anche se le vostre abilità con la tastiera e il mouse non sono un granché, potrete giocare a molti dei migliori giochi per PC con un controller. Anche se non avete il miglior PC da gaming nel mondo, potrete comunque giocare molti di questi titoli su diverse piattaforme come la Xbox One X, Nintendo Switch e PS4 Pro, probabilmente per tutto il 2019.

Se siete dei nuovi arrivati nel PC gaming, avete scelto il momento migliore per approdare sulla piattaforma. Vi diamo un caldo benvenuto. Nonostante ci siano numerosi elitisti nella comunità del PC gaming, noi di TechRadar crediamo nell'inclusività. Alla luce di questo, immergiamoci nei migliori giochi per PC ai quali potete giocare oggi.

Vi serve un nuovo PC o un portatile da gaming? Vi consigliamo di aspettare il Black Friday e il Cyber Monday per scoprire le migliori offerte che saranno disponibili in quei giorni.

Miglior nuovo gioco per PC: Borderlands 3

La saga di Borderlands potrebbe non offrire molto per quanto riguarda l'innovazione. Inoltre la terza versione del combattimento su veicoli non ci ha impressionati e l'umorismo non è geniale come quello di una volta. Eppure Borderlands 3 è stato in grado di dimostrarsi capace far divertire i giocatori con il suo arsenale di armi e armature, il sistema GDR e le nuove aree da esplorare. Tutti questi motivi hanno portato Borderlands 3 a diventare la punta di diamante della nostra lista di migliori giochi per PC del 2019.

Non dovrete affinare solamente le vostre abilità di combattimento, ma anche la capacità di sopravvivenza dato che finirete in un arido pianeta simile a quello di Mad Max, pieno di creature pronte a darvi la caccia. In Borderlands 3, però, potrete anche prendervi una pausa da tutto questo esplorando altre località mozzafiato dal clima molto più confortevole. La possibilità di avere delle armi fuori di testa come "I fucili con le gambe", o quelle in grado di diventare degli esplosivi da lanciare contro i nemici, renderà il vostro viaggio indimenticabile.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Sappiamo che questo gioco sta invecchiando, ma lo sta facendo come un buon vino. Anche dopo 3 anni dalla sua pubblicazione è uno dei giochi open world più ambiziosi che siano mai esistiti, unendo la grandezza sfacciata di Skyrim con la straordinaria profondità di Gran Theft Auto V. Si tratta di un gioco così pieno di contenuti da essere uno dei migliori per PC del 2019 Immenso e stupendo, vi farà perdere (in senso buono) moltissimo tempo. The Witcher 3: Wild Hunt non è solo il miglior gioco per PC del 2019, ma potrebbe essere uno dei migliori di tutti i tempi.

2. Dark Souls 3

Sebbene probabilmente non sia difficile quanto i primi capitoli della serie targata From Software, Dark Souls 3 riprende tutto quello che amavate della saga e lo combina con alcuni elementi presi da Bloodborne, l'ultimo gioco pubblicato dagli sviluppatori per PS4.

Non vi diremo una bugia, Dark Souls 3 non è facile. Ci vuole abilità, ma soprattutto pazienza per far proprio il sistema di combattimento, che però non possiamo definire sleale e per questo invita anche i giocatori più casual a immergersi nel suo cupo e fantastico mondo. Questo capitolo vanta di un'ottimizzazione per la versione PC notevolmente migliore rispetto a quella del primo. Ora che potete giocare Dark Souls: Remastered e vedere da dove è partita questa serie apocalittica, non c'è mai stato un momento migliore di questo per collegare la prima fiamma.

3. Control

Ci sono molte cose che vi piaceranno di Control, ne siamo sicuri visto che lo studio Remedy Entertainment ha fatto molta attenzione ai dettagli. Si tratta di un gioco molto cinematografico, un action-adventure che offre ai giocatori visuali mozzafiato, un design fantastico delle ambientazioni e ottime prestazioni, ma anche un sistema di combattimento molto soddisfacente.

Control vi mette nei panni di Jesse Faden, il vostro compito è quello di perlustrare The Oldest House, un edificio che si trova a New York, in constante stato di instabilità strutturale e appare solo a chi lo vuole trovare. Dovrete trovare vostro fratello scomparso, mentre dovrete svolgere il vostro ruolo di direttore del dipartimento Control e vedervela con numerose entità paranormali.

Non troverete niente di simile a Control sul mercato, e si tratta di uno dei migliori giochi per PC presenti sul mercato in questo momento.

4. Monster Hunter World

Monster Hunter è stato per anni uno dei più grandi gaming franchise di cui non avete mai sentito parlare. Tuttavia con Monster Hunter: World la serie ha smesso d'essere di nicchia, ed è (finalmente) sbarcata su PC. Si tratta di uno dei migliori giochi per PC al quale possiate giocare oggi.

Monster Hunter: World vi metterà nei panni di un (come suggerisce il titolo) cacciatore di mostri. Il gioco consisterà nel cacciare mostri sempre più grandi e pericolosi, e impossessarvi delle loro parti per creare armature sempre più grandi e temibili. Si tratta di un gameplay che potrebbe sembrare ripetitivo, invece finisce per rivelarsi uno dei giochi per PC più avvincenti e gratificanti al quale possiate giocare al giorno d'oggi.

Il gioco vi fornirà una quantità interminabile di contenuti, inoltre Capcom, lo sviluppatore di questa saga, ha promesso di far arrivare un quantitativo abbondante di DLC gratuiti. Un esempio è l'espansione a tema glaciale Monster Hunter World: Iceborne. Se state cercando un gioco avvincente, coinvolgente, ma soprattutto divertente al quale potrete giocare da soli o assieme ai vostri amici, date un'occhiata a Monster Hunter: World, si tratta di uno dei migliori giochi per PC che possiate comprare oggi.

5. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V è uno dei porting più attesi che siano mai arrivati su PC. Sarà facile convincervi a tornare nel mondo estremamente dettagliato e interattivo di Los Santos, sarà 10 volte più divertente grazie alla grafica migliorata e il gameplay fluido a 60 fps che solamente un PC vi può offrire. Una volta terminate le 30 ore di campagna principale, avrete a vostra disposizione una quantità incredibile di attività da portare a termine nel post-game. Le più recenti includono GTA Online: Il colpo dell'apocalisse, ma anche una nuova stazione radio condotta da Frank Ocean.

6. Sid Meier's Civilization VI

Sid Meier's Civilization VI è l'ultimo capitolo del famosissimo gioco di strategia a turni, oltre a essere uno dei migliori giochi che possiate giocare in questo momento. Una delle cose che rende il PC la migliore piattaforma per il gaming è l'abbondanza di generi diversi disponibili. Civilization VI potrebbe sembrarvi lento se paragonato a titoli come Fortnite, ma non sarebbe un paragone sensato trattandosi di genere totalmente diversi.

Espandete il vostro impero e sconfiggete i nemici. Potrete veder progredire il vostro popolo da un semplice villaggio fino a quando diventerà una potenza mondiale. Scegliete in cosa specializzarvi: potenza militare, supremazia tecnologica o influenza culturale. Da quando è uscito nel 2016 ha avuto due espansioni che non hanno fatto altro che migliorare l'offerta e cementare il titolo nella lista dei migliori giochi per PC. Civilization VI: Rise and Fall è stato rilasciato in febbraio 2018, e Civilization VI: Gathering Storm a febbraio di quest'anno.

7. Alien: Isolation

Ambientato 15 anni dopo l'originale film Alien uscito nel 1979, Alien: Isolation è il gioco pieno di suspense che i fan della saga chiedevano da tempo. Nei panni di Amanda Ripley, figlia di Ellen Ripley (la protagonista del film originale) la vostra missione sarà quella rintracciare e recuperare la scatola nera della nave spaziale Nostromo, localizzata sulla base spaziale Sevastopol. Isolation è un gioco stealth che farà salire la tensione fornendovi pochissime armi. La grafica eccellente splenderà sui computer di fascia alta e l'ingegnosa intelligenza artificiale vi terrorizzerà.

8. Overwatch

Overwatch, se non altro, ha spazzato via il grigiore dal panorama dei cover shotter competitivi. È un gioco dai colori vibranti e pieno di ottimi personaggi, ciascuno abbellito da un interessante storia che, nonostante non sia presente in gioco, potrete ritrovare nei webcomics e nelle cinematic.

Visto quanto bene gira su qualsiasi hardware, Overwatch è uno dei migliori giochi per PC. Certo, è leggermente datato ormai, ma anche nel 2019 si tratta di uno dei migliori giochi per PC per chiunque cerchi un po' di azione competitiva. Se per qualsiasi motivo ve lo siete fatti sfuggire, fatevi un favore e create subito un account Battle.net dove potrete provare Overwatch e i suoi interessantissimi personaggi.

9. Forza Horizon 4

La serie di videogiochi di corse automobilistiche di Microsoft sta migliorando a ogni capitolo, e potremmo dire che questo spin-off abbia sorpassato i principali titoli Forza Motorsport aggiudicandosi un posto tra i migliori giochi di simulazione automobilistica disponibili su PC. È estremamente divertente, aggiungendo un pizzico di componente arcade alle fedelissime repliche dei bolidi da corsa e dei circuiti che Forza ci offre. Forza Horizon 4 è uno dei migliori giochi per PC che possiate giocare in questo momento, e questo capitolo porta le corse automobilistiche in Inghilterra, dopo aver esplorato America, Francia, Italia e Australia nei precedenti capitoli della saga. Ora potrete sfrecciare tra i bellissimi villaggi della campagna inglese, le città costiere ed Edinburgo su decine e decine di chilometri di strade e tracciati in terra battuta. Si tratta di un'esperienza veloce, frenetica che non potete assolutamente farvi sfuggire.

Potete comprare Forza Horizon 4 sul Microsoft Store. È disponibile anche su PC attraverso Xbox Game Pass, oppure potete comprare una copia per Xbox One e ottenere un codice per scaricarlo anche su PC usando la funzione Xbox Anywhere.

10. Thimbleweed Park

Che si tratti di LucasArts, di Double-Fine oppure come in questo caso in un nuovo studio indie, lo sviluppatore veterano Ron Gilbert è sempre capace di offrirci una gemma del mondo videoludico.

Questa tradizione di produzione impeccabile continua con Thimbleweed Park, un'avventura punta e clicca in pixel art, intrecciata con una buona dose di creatività moderna che rimanda ai giorni di gloria di Maniac Mansion.

Si tratta di un'avventura grafica nella quale gli agenti dell'FBI Reyes e Ray, molto simili a un altro famoso paio di agenti costantemente impegnati a inseguire UFO, arrivano in una tranquilla città per indagare su di un omicidio.

Il modo nel quale viene intrecciata una storia geniale e un cast di personaggi peculiari ma indimenticabili è qualcosa che la maggior parte dei giochi con budget ben più grande spesso non riescono a fare.

10. The Elder Scrolls V: Skyrim

11. Sekiro: Shadows Die Twice

From Software di questi tempi è diventata un'abituè tra i migliori giochi per PC. Le menti che stanno dietro all'acclamatissima serie Dark Souls sono riuscite a trasportare i giocatori per PC in alcuni dei paesaggi più desolanti, ma caratterizzati da uno dei gameplay più stimolanti e gratificanti degli ultimi anni. Questa volta From Software è tornata con Sekiro: Shadows Die Twice.

Sekiro vi metterà nei panni del Giovane Lupo, uno shinobi con il compito di salvare il suo giovane maestro. Il gioco vi trasporterà attraverso il Giappone del 16° secolo, ma le cose si faranno strane e soprannaturali: questa è la From Software che conosciamo.

Non aspettatevi una passeggiata, Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco estremamente difficile da padroneggiare. Avrete bisogno di riflessi fulminei per deviare gli attacchi nemici e dovrete anche essere furtivi. Non potrete nascondervi dietro uno scudo tutto il tempo come in Dark Souls III.

12. Minecraft

La frase "se lo costruisci, loro torneranno" riassume quello che è Minecraft, il survival-sandbox RPG che ha venduto più di 100 milioni di copie da quando è uscito nel 2009. Potrete creare il vostro mondo utilizzando le risorse che troverete, oppure esplorare i mondi creati da altri giocatori online.

Potrete accontentarvi sia dei numerosi strumenti e materiali forniti dallo sviluppatore Mojang che installare una delle mod disponibili per sfruttare al meglio il vostro investimento. Presto sarà disponibile la Super Duper Graphics Pack, un DLC opzionale che andrà ad aggiungere texture ed effetti di luce più realistici a un gioco che era già straordinario.

13. Doom

Negli anni 90 la pubblicazione di Doom da parte della Id Software è stato un evento che ha lasciato il segno. La cruda serie sparatutto vissuta in prima persona è stata tanto controversa quanto amata a causa dell'alto contenuto di violenza e sangue, che solamente un computer poteva offrire a quell'epoca. Il titolo è ritornato nel 2016 ed è stato chiamato semplicemente Doom. Nonostante il multiplayer possa non piacere ai fan degli shooter, la campagna single player vi metterà contro i demoni degli inferi per un'esperienza tanto violenta quanto soddisfacente.

14. Fortnite Battle Royale

Come potremmo non includere il gioco più popolare del mondo in questo momento? Fortnite Battle Royale è un fenomeno globale, ma anche uno dei migliori giochi per PC in questo momento. È un gioco al quale si torna sempre per una partita grazie a un gameplay assuefacente e agli aggiornamenti regolari di Epic.

Fortnite Battle Royale è solamente una delle modalità del gioco Fortnite, ma è diventata così popolare che in molti pensano che sia un gioco a se stante. Come negli altri giochi Battle Royale, l'obbiettivo è quello di rimanere l'ultimo giocatore vivo sulla mappa. Questo potrebbe sembrare semplice, ma non è assolutamente così.

15. Cuphead

Le animazioni in stile cartoon del 1930 rendono Cuphead uno dei giochi più belli per PC. Il gioco combina un platforming run-and-gun con delle bellissime boss battles, ed è tutto estremamente difficile, ma se ce la farete, la soddisfazione sarà infinita.

Cuphead è diverso dagli altri giochi per PC grazie alle animazioni disegnate a mano, gli sfondi ad acquerelli e una colonna sonora jazz originale, e nonostante la difficoltà possa scoraggiare, se vorrete cimentarvi e affinare le vostre abilità di gamer, si tratta di uno dei migliori giochi per PC disponibili in questo momento.

