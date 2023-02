Baldur's Gate 3: uscita, trailer, gameplay e novità

Baldur's Gate 3 è un gioco di ruolo ambientato nell'iconico mondo di Dungeons and Dragons. Il seguito di Larian Studios è attualmente disponibile in accesso anticipato ed è previsto per il debutto nell'agosto 2023, su PC e Mac.

Baldur's Gate 3 vi fa assumere il ruolo di un avventuriero con il compito di guidare un gruppo di improbabili compagni in una pericolosa missione, ambientata in un mondo fantasy. I combattimenti a turni, con visuale isometrica, accompagnano le scene cinematografiche in questo successore spirituale dell'omonima serie classica prodotta da BioWare. Con centinaia di opzioni di personalizzazione disponibili per i personaggi, dialoghi coinvolgenti e trame ramificate, Baldur's Gate 3 offre un'epopea fantasy personalizzata in cui perdersi.

Se volete saperne di più sull'ambiziosa avventura CRPG di Larian, continuate a leggere per scoprire tutto quello che sappiamo su Baldur's Gate 3.

Baldur’s Gate 3: dritti al punto

Cos'è? Un titolo fantasy CRPG ambientato su Dungeons and Dragons

Un titolo fantasy CRPG ambientato su Dungeons and Dragons Quando esce? Agosto 2023

Agosto 2023 Dove è possibile giocarlo? PC e Mac

Baldur's Gate 3: uscita e compatibilità

La data di uscita di Baldur's Gate 3 è prevista per il mese di agosto 2023, su PC e MacOS. Tuttavia, il gioco è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam.

Chi acquisterà Baldur's Gate 3 su Steam potrà giocare al primo atto del gioco, oltre che poter usufruire di più opzioni per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio e dei dialoghi.

Baldur's Gate 3: trailer

Ultimo trailer di Baldur's Gate 3

L'ultimo trailer di Baldur's Gate 3 è stato presentato in occasione dei The Game Awards 2022. Durante i due minuti del video, viene presentata la trama principale del gioco insieme ad alcune parti di dialogo di alcuni dei personaggi più importanti del titolo, tra cui Shadowheart, Gale e Lae'zel.

Verso la fine è presente un simpatico omaggio ai fan della serie, mostrando Minsc, ranger straordinario, che fugge dalle fauci di un mimic per vendicarsi dei suoi rapitori.

Altri trailer di Baldur's Gate 3

Altri trailer del gioco, così come diversi retroscena, sono stati pubblicati nel canale YouTube ufficiale di Larian Studios.

Baldur's Gate 3: storia e ambientazione

Baldur's Gate 3 racconta la storia di uno sfortunato avventuriero della terra di Faerûn. Rapito da sinistri Mindflayer, il nostro protagonista è stato infettato da un Mindflayer Tadople, un piccolo e orribile parassita che lo trasformerà gradualmente in un abominio tentacolare. La missione è semplice: trovare una cura.

In questa missione incontrerete un dei personaggi che, trovandosi in una situazione simile, si offrono di unirsi al vostro gruppo e di sostenervi nel vostro viaggio. Nel primo atto viaggerete attraverso la Costa della Spada, perlustrando le sue pericolose spiagge e le sue misteriose rovine alla ricerca di qualsiasi indizio.

A voi si unisce un cast di personaggi memorabili, tutti con prospettive diverse. Anche se nell'accesso anticipato sono disponibili solo cinque membri del gruppo, il gioco completo ne introdurrà probabilmente di nuovi.

Baldur's Gate 3: classi

Durante la creazione del personaggio in Baldur's Gate 3, potete scegliere tra numerose classi, tutte tratte dai classici Dungeons and Dragons. Ecco tutte le classi selezionabili durante la procedura:

Chierici: incanalano il potere degli dei per lanciare potenti incantesimi.

incanalano il potere degli dei per lanciare potenti incantesimi. Combattenti: maestri del combattimento in grado di impugnare le armi con un'abilità senza pari.

maestri del combattimento in grado di impugnare le armi con un'abilità senza pari. Ranger: esploratori che si muovono nelle terre selvagge con furtività e grazia.

esploratori che si muovono nelle terre selvagge con furtività e grazia. Furfanti: usano la furtività, i riflessi e la versatilità per affrontare quasi tutto.

usano la furtività, i riflessi e la versatilità per affrontare quasi tutto. Stregoni: potenti incantatori che stringono patti con gli esseri eldrici.

potenti incantatori che stringono patti con gli esseri eldrici. Maghi: utilizzano la conoscenza dell'arcano per lanciare incantesimi devastanti.

utilizzano la conoscenza dell'arcano per lanciare incantesimi devastanti. Druidi: sfruttano il potere della natura incanalando il potere delle terre selvagge.

sfruttano il potere della natura incanalando il potere delle terre selvagge. Stregoni: lanciano incantesimi grazie alla magia della loro potente stirpe.

lanciano incantesimi grazie alla magia della loro potente stirpe. Barbari: sfruttano una fisicità ineguagliabile e una forza impetuosa.

sfruttano una fisicità ineguagliabile e una forza impetuosa. Bardi: usano la magia del canto e della parola per creare incantesimi.

usano la magia del canto e della parola per creare incantesimi. Paladini: sono guerrieri degli dei dotati di poteri divini.

Baldur's Gate 3: gameplay

Baldur's Gate 3 è un RPG isometrico open world in cui si controlla un protagonista e un gruppo di avventurieri di supporto. Anche se visivamente appare molto simile a Diablo 4, il gameplay di Baldur's Gate è diviso tra sezioni in tempo reale e a turni.

La maggior parte del gioco si svolge in tempo reale: si esplora la mappa, si risolvono enigmi, si trovano oggetti e si parla con i PNG, mentre durante i combattimenti il tempo si ferma e i personaggi agiscono a turno. In questi frangenti Baldur's Gate 3 assomiglia molto a un gioco di ruolo tattico, in cui il posizionamento, così come l'uso di abilità e incantesimi, diventa fondamentale se si vuole mantenere in vita i membri del proprio gruppo.

Come nei precedenti giochi di Larian Studios, Baldur's Gate fa largo uso di effetti ambientali. Se si colpisce una pozzanghera d'olio con un incantesimo di fuoco, questa si incendierà, causando molti disagi ai poveri malcapitati che vi si trovano sopra. Anche il movimento e il posizionamento sono fondamentali. Gli oggetti possono essere lanciati e i nemici possono essere spintonati, dando la possibilità al giocatore di far uso di un'ampia gamma di opzioni tattiche.

Baldur's Gate 3: novità

La versione Early Access di Baldur's Gate 3 riceve il nono aggiornamento.

Rilasciata nel dicembre 2022, la patch 9 ha aggiunto una serie di nuove caratteristiche alla versione accesso anticipato del gioco, tra cui una classe completamente nuova: il Paladino. L'aggiornamento ha anche rimosso il precedente limite di livello e consente ai giocatori di raggiungere il livello 5, offrendo nuove opzioni per la progressione del personaggio.