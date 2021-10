MacBook Pro, non vi piace il notch? Apple non ci sta

I nuovi MacBook Pro presentano una novità che ha suscitato qualche controversia, ovvero il notch, come già visto su iPhone. E un dirigente Apple sta difendendo questa scelta di design a spada tratta.

Il notch si trova in entrambe le versioni a 14 e 16 pollici di MacBook Pro, in cui trova posto la webcam, in alto sul display. Come segnalato da MacRumors Shruti Haldea, dirigente Apple, in un'intervista sul podcast Same Brain ha voluto chiarire perché il notch è una buona idea dal punto di vista dell'azienda produttrice del MacBook.

I migliori portatili del 2021

I migliori MacBook e Mac del 2021

Preparatevi al Black Friday 2021

Haldea ha dichiarato: "Abbiamo reso più alto il display. Come sul notebook da 16", avrete ancora un'area attiva di 16,0 sulla diagonale nella finestra da 16:10 pollici. Abbiamo ingrandito il display e inserito la barra dei menu da questo punto di partenza. [...] È un modo intelligente per offrire più spazio per i contenuti e in modalità a schermo intero la finestra da 16:10 è bella da vedere. È un [design] non invasivo".

Secondo altre opinioni sul nuovo notch, ci sono dubbi sulla sua non invasività. Ma è doveroso evidenziare che il notch ha generato perplessità fin dal primo momento in cui è apparso in un rumor dell'ultimo minuto, ancora di più oggi che è effettivamente un elemento davvero inserito nei nuovi MacBook Pro.