LG OLED TV, nel 2020 nuovi display da 48” e calo dei prezzi

LG Display sviluppa alcuni dei televisori più innovativi sul mercato e i suoi piani per il 2020 sembrano destinati a continuare tale tradizione. L'azienda ha svelato il programma per il questo nuovo anno che include una nuova serie di TV OLED da 48 pollici , il che dovrebbe rendere i pannelli premium più accessibili a chi ha budget e spazio limitati nelle proprie case dato che, al momento, i TV da 55 pollici sono i prodotti OLED di dimensioni minori disponibili in commercio.

Sebbene dobbiamo ancora aspettare per vedere sul mercato la serie OLED R LG Signature , LG Display ha confermato l'arrivo di un modello con schermo flessibile che si può installare sul soffitto per dispiegarsi verso il basso rispetto ai classici modelli con supporto.

Secondo LG, il "display OLED roll-down UHD da 65 pollici " si potrà "fissare sul soffitto e potrà essere steso e/o arrotolato a seconda delle esigenze", consentendo di "massimizzare l'uso dello spazio".

Nella gamma TV OLED, ci saranno anche miglioramenti sul lato audio dato che i nuovi set vanteranno "un sistema audio incorporato nel display per generare il suono direttamente da esso", in modo simile alla tecnologia Acoustic Surface Audio+ di Sony, nonché un "sistema audio a 11.2 canali" previsto per uno dei prossimi televisori 8K .

(Image credit: Sony)

CES 2020

Questi annunci sono stati confermati prima del CES 2020 , la grande fiera internazionale della tecnologia che si tiene ogni gennaio a Las Vegas.

Rivelare i propri programmi prima dell'evento dell'anno equivale a togliere un po’ dell’effetto-sorpresa in quanto diminuisce l'interesse del prender parte alla conferenza dell'azienda; detto questo, noi di Techradar ci saremo in ogni caso, pronti a carpire tutte le novità del 2020, un altro anno che, in base a quanto riferito da LG, si prospetta con nuovi successi per l'azienda.