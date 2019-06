OLED LG da 48 pollici in arrivo nel 2020

Il vostro salotto è troppo piccolo per i TV OLED attualmente in commercio? Per voi ci sono buone notizie. A quanto pare LG immetterà sul mercato un pannello OLED da 48 pollici il prossimo anno.

Lo scorso marzo era emerso che LG stesse pensando di introdurre un modello OLED più compatto, in grado di competere con gli LCD di fascia media, ma ancora non sapevamo quando questo prodotto sarebbe arrivato nei negozi.

In alcuni incontri con la stampa cinese, però, il vice presidente di LG, Oh Chang-ho, ha confermato che il modello OLED da 48 uscirà nel 2020 (come riportato dal quotidiano coreano The Elec).

Oh Chang-ho ha affermato: said: “È una strategia per consolidare la nostra posizione nel mercato dei televisori di fascia alta, continuando, però, ad essere presenti nei segmenti standard e premium".

OLED è sempre più vista come la tecnologia del momento per i televisori, visto che marchi noti come LG, LG, Sony, Philips e Hisense scelgono tutti pannelli OLED per i loro prodotti di punta. Il problema, però, è che allo stato attuale, chi vuole un OLED di piccole dimensioni deve accontentarsi di 55 pollici, il taglio più piccolo disponibile sul mercato.

LG scalda i motori

La produzione di TV OLED è ancora limitata se confrontata con gli LCD, ma questo è anche legato al fatto che si tratta di una tecnologia relativamente nuova. Per il momento le linee di produzione sono in grado di sfornare pannelli da 55, 65, 77 e, recentemente, anche 88 pollici (per esempio il modello LG 8K OLED ).

Inoltre, è difficile, da un punto di vista tecnico, inserire i pixel di una risoluzione 4K in uno schermo di dimensioni ridotte: infatti, per un pannello da 48 pollici, la densità di pixel richiesta è di 91,8 ppi (pixel per pollice).

Per alcuni, la riduzione della diagonale a 48 pollici potrebbe sembrare una mossa poco interessante, ma invece offre apre le porte degli OLED anche a chi non ha spazio per un 55 pollici. Altro aspetto interessante è che, probabilmente, si tratterà di un prodotto meno costoso dell'attuale OLED "economico" di LG, ovvero LG B8 OLED che comunque ha un prezzo superiore ai mille euro.

Non appena avremo notizie sul prezzo, ve lo faremo sapere. Sicuramente, se questo modello dovesse riuscire ad infrangere la soglia psicologica dei mille euro, ci troveremmo di fronte a un prodotto in grado di fare centro.

Via FlatpanelsHD