iPhone 13 vs iPhone 13 Pro, quale scegliere?

Apple ha recentemente lanciato la sua nuova gamma di smartphone iPhone 13, che come lo scorso anno permette di scegliere tra quattro varianti che differiscono per prezzo e specifiche.

In questo articolo metteremo a confronto iPhone 13 e iPhone 13 Pro, due modelli simili per molti versi ma con alcune differenze importanti che possono influire sulla scelta finale.

Conviene rinunciare a qualche specifica e optare per la variante standard o spendere qualche euro in più per le funzioni extra di iPhone 13 Pro?

Scopriamolo insieme!

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: data di uscita e prezzo

(Image credit: Future)

iPhone 13 e iPhone 13 Pro sono stati presentati il 14 settembre 2021 e saranno disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale Apple e presso rivenditori terzi dal 24 settembre.

I prezzi di iPhone 13 partono dai 939€ per la variante da 128GB e salgono a 1.059€ per il modello da 256GB e 1.289€ per il più grande da 512GB.

iPhone 13 Pro costa 1.189€ nel taglio da 128GB e 1.309€ nella variante da 256GB; se puntate ai modelli più capienti dovrete spendere rispettivamente 1.539€ per la variante da 512GB e ben 1.769€ per quella da 1TB, taglio disponibile solo per iPhone 13 Pro e Pro Max.

Come potete notare sussistono differenze di prezzo importanti tra i due iPhone, con la variante pro che a parità di spazio di archiviazione costa circa 250€ in più del modello standard.

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: design e display

iPhone 13 e iPhone 13 Pro sono identici in termini di design. L'unica differenza visibile tra i due modelli è costituita dal comparto fotografico, che su iPhone 13 è composto da due obiettivi contro i tre di iPhone 13 Pro.

Le dimensioni sono identiche: entrambi misurano 146,7mm x 71,5mm x 7,65mm. La differenza principale sta nel peso, che per iPhone 13 è di 173g mentre per la variante Pro è 203g. Si tratta di 30 grammi di differenza che rendono iPhone 13 decisamente più leggero del fratello Pro.

Superfici e materiali sono gli stessi. iPhone 13 Pro è disponibile nei colori Galassia, Mezzanotte, Blu, Rosa e Product RED, mentre iPhone 13 Pro è disponibile nei classici colori Argento, Grafite, Oro e nella nuova tonalità Azzurro Sierra.

(Image credit: Apple)

Entrambi gli smartphone sono protetti da un rivestimento ceramico con nano-cristalli, che li rende quattro volte più resistenti rispetto ai modelli precedenti.

Sia iPhone 13 che iPhone 13 Pro possono contare sulla certificazione IP68 che garantisce la resistenza all'acqua fino a sei metri per un massimo di 30 minuti.

Entrambi gli smartphone sono dotati di schermi Super Retina XDR OLED da 6,1" con la stessa risoluzione 2532×1170 pixel a 460 ppi.

La luminosità di picco è pari a 800 nit su iPhone 13 contro i 1000 di iPhone 13 Pro. Entrambi gli smartphone raggiungono 1200 nit in HDR. La differenza principale sta nella tecnologia Pro Motion disponibile solo su iPhone 13 Pro e e iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 ha ancora un refresh rate di 60 Hz, mentre la variante Pro può contare su una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz.

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: fotocamere

(Image credit: Apple / TechRadar)

Il comparto fotografico è uno dei maggiori punti di forza di iPhone 13 Pro rispetto alla variante standard. Come detto in precedenza, iPhone 13 Pro dispone di tre lenti da 12 MP di cui un grandangolare un ultra grandangolare e un teleobiettivo. La variante standard ha un comparto fotografico più modesto composto da un obbiettivo grandangolare e un ultra grandangolare da 12MP. Sul modello Pro troviamo anche lo scanner LIDAR, assente su iPhone 13.

Oltre ad avere più opzioni di scatto, iPhone 13 Pro dispone di obiettivi più luminosi rispetto alla variante standard. Il grandangolare ha un'apertura f/1.5 su iPhone 13 Pro e di f/1.6 su iPhone 13. La differenza è molto più importante se si guarda l'ultra-grandangolare che sul modello standard ha un'apertura f/2.4, decisamente meno luminoso rispetto all'ultra grandangolare del Pro con apertura f/1.8.

Entrambi i modelli dispongono della modalità notte su tutti gli obiettivi, ma solo il modello Pro produce scatti in formato Pro Raw.

I due iPhone condividono le nuove funzioni Stili Fotografici, il formato HDR 4 e Flash True Tone con Slow Sync, ma solo la variante Pro dispone della modalità ritratto notturno.

(Image credit: Apple)

Per quanto riguarda la fotocamera frontale non ci sono differenze. Entrambi i modelli possono contare sulla tecnologia TrueDepth e sulle modalità Ritratto e Controllo Profondità. Il sensore è lo stesso da 12MP con apertura f/2.2. L'unica differenza sta nel formato ProRes fino a 4K / 30fps disponibile solo su iPhone 13 Pro.

Nel complesso iPhone 13 Pro è decisamente migliore a livello fotografico, offre più opzioni di scatto e produce file Pro Raw ideali per la post produzione.

Le differenze si notano anche in ambito video, dove iPhone 13 Pro si dimostra nuovamente superiore alla variante standard. Entrambi dispongono della Modalità Cinema che consente di girare video con profondità di campo ridotta e risoluzione 1080p a 30 fps, ma solo iPhone 13 Pro può filmare in formato ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128GB di archiviazione).

In modalità standard entrambi i modelli possono produrre video con risoluzione 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps.

Tra le altre differenze troviamo lo zoom in ottico 3x, presente solo su iPhone 13 Pro grazie alla presenza del teleobiettivo e lo zoom digitale, che sulla variante standard è limitato a 3x mentre sul modello Pro raggiunge 9x.

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: specifiche, prestazioni e batteria

Sia iPhone 13 che iPhone 13 Pro possono contare sul nuovo chip A15 Bionic. Le differenze a livello prestazionale riguardano unicamente la GPU, dato che iPhone 13 Pro dispone di un maggior numero di core (5) rispetto a iPhone 13 (4).

Il taglio più piccolo è di 128 GB su entrambi i modelli, ma iPhone 13 Pro viene proposto (per la prima volta) anche nel formato da 1TB, assente su iPhone 13 che si ferma a 512GB.

Ci sono differenze anche sul versante batteria, dato che Apple indica una durata media di 22 ore (riproduzione video) per iPhone 13 Pro, valore che scende a 19 ore con iPhone 13. La differenza si fa ancora più marcata con la riproduzione di contenuti in streaming, che per iPhone 13 può durare un massimo di 15 ore contro le 20 ore della variante Pro.

I sistemi di ricarica MagSafe e Qi sono presenti su entrambi i modelli, oppure si può usare l'alimentatore da 20W (non incluso), con connettore Lightning.

A livello di connettività i due smartphone sono praticamente identici e possono contare su rete 5G (sub-6GHz), Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati, Bluetooth 5.0 e lettore NFC.

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: quale scegliere?

(Image credit: Apple)

Se si considerano specifiche, funzioni e prestazioni generali iPhone 13 Pro è indubbiamente migliore della variante standard. Il comparto fotografico è superiore e se puntate molto sulla fotocamera iPhone 13 Pro offre più opzioni di scatto, dispone di un teleobiettivo e dello scanner LIDAR, e ha delle ottiche migliori, quindi è senza dubbio la scelta giusta.

A livello prestazionale, se si esclude il core in più della GPU di iPhone 13 Pro, i due smartphone sono praticamente identici. L'autonomia è superiore sulla variante Pro, principalmente grazie al display da 120Hz con frefresh rate dinamico, decisamente più fluido rispetto allo schermo da 60Hz di iPhone 13.

Il design è praticamente sovrapponibile in termini di dimensioni e materiali, anche se il comparto fotografico di iPhone 13 Pro è formato da tre lenti contro le due di iPhone 13, scelta che lo rende più pesante.

Tra i fattori di scelta più importanti c'è anche il prezzo, che separa nettamente i due modelli con una differenza di circa 250€ in tutte le varianti.

Se siete disposti a rinunciare al teleobiettivo e allo scanner lidar potete risparmiare qualche centinaio di Euro scegliendo iPhone 13, ma se volete un set di obiettivi completo, maggiore autonomia, un display più fluido e l'accesso a tutte le nuove funzioni video/fotografiche iPhone 13 Pro è la scelta giusta.