iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: confronto

Apple ha presentato tre nuovi iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Si tratta di tre smartphone di fascia alta che però sono diversi tra loro sotto molti punti di vista tra cui le caratteristiche, il prezzo e la dimensione del display.

Quindi, nonostante il design dei tre prodotti sia tutto sommato simile, ognuno dei tre iPhone ha le sue peculiarità. È per questo che abbiamo deciso di mettere a confronto gli iPhone del 2019, così da farvi capire con precisione le differenze e i punti in comune.

In questo confronto analizzeremo, tra le altre cose, il design, il display, la fotocamera, le specifiche , il prezzo e l'autonomia di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Non ci resta che augurarvi buona lettura.

Subito dopo la presentazione a Cupertino, abbiamo potuto toccare con mano iPhone 11

Se cercate uno smartphone più grande potete leggere la nostra recensione di iPhone 11 Pro

iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: design

i tre nuovi iPhone hanno tutti più o meno lo stesso design che, tra l'altro ricorda da vicino quello dell'iPhone XS. Questo vale soprattutto per il lato anteriore, visto che troviamo un ampio notch sulla parte superiore, mentre per il resto il design è a tutto schermo.

Inoltre la scocca ai lati è in metallo (alluminio per iPhone 11, acciaio inossidabile per gli altri due smarphone), il retro invece è in vetro. Ed è proprio il retro quello dove troviamo le maggiori differenze tra i tre componenti della famiglia degli iPhone 11. Gli iPhone 11 sono diversi tra loro, da questo punto di vista, ma sono anche diversi dall'iPhone XS. Infatti, come forse sapete, le fotocamere adesso si trovano in un quadrante posto nell'angolo in alto a sinistra.

Tutti e tre gli smartphone sono resistenti all'acqua ma il livello di protezione offerto non è lo stesso per tutti (Image credit: Apple)

Il quadrante si trova in tutti e tre gli smartphone, ma il numero di obiettivi presenti è diverso. Infatti iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max dispongono di tre lenti, mentre iPhone 11 ne ha solo due.

Inoltre tutti e tre i dispositivi sono resistenti all'acqua, ma il livello di protezione non è lo stesso su tutti e tre gli iPhone. I modelli Pro possono resistere a una profondità di quattro metri, mentre iPhone 11 versione standard si ferma a tre.

Anche i colori sono diversi. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili in oro, grigio siderale, argento e verde notte, mentre iPhone 11 offre i colori bianco, nero, verde, giallo, viola e (PRODUCT) RED.

In ultimo, le differenze ci sono anche a livello di dimensioni e peso. iPhone 11 Pro ha dimensioni pari a 144 x 71,4 x 8,1 mm e 188 grammi di peso , iPhone 11 Pro Max 158 x 77,8 x 8,1 mm and 226 grammi di peso e iPhone 11 150,9 x 75,7 x 8,3 mm e un peso di 194 grammi.

iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: display

(Image credit: Apple)

Per quanto riguarda il display, iPhone 11 ha un LCD da 6,1 pollici con risoluzione 828 x 1792, iPhone 11 Pro ha uno schermo da 5,8 pollici OLED con risoluzione 1125 x 2436 e, infine, iPhone 11 Pro Max ha un display OLED da 6,5 pollici e risoluzione 1242 x 2688.

I display OLED sono chiamati da Apple 'Super Retina XDR' e dovrebbero essere migliori dello schermo LCD, ma comunque non segnaliamo grandi differenze rispetto al passato, sebbene ci sia qualche miglioramento a livello di display. Per esempio iPhone 11 Pro e Pro Max hanno un rapporto di contrasto pari a 2 milioni a uno e una luminosità massima di 1.200 nit.

iPhone 11 standard è indietro da questo punto di vista, arrivando a 1400 a 1 come rapporto di contrasto e 625 nit come luminosità massima.

iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: fotocamera

(Image credit: Apple)

Se guardiamo al comparto fotografico, l'intruso di quest'anno è iPhone 11 versione base, visto che dispone di due soli obiettivi sul retro, mentre iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max ne hanno tre.

In ogni caso, si tratta sempre di obiettivi da 12 MP e tutti e tre gli iPhone hanno un obiettivo standard con apertura f/1.8 e un ultragrandangolare con apertura f/2.4. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max hanno anche un teleobiettivo f/2.0 con zoom ottico 2x.

Su tutti i componenti del trio troviamo la modalità notturna, registrazione video in 4K fino a 60 fps. Inoltre c'è tutta una serie di modalità che, generalmente, è la stessa su tutti e tre i modelli.

La fotocamera frontale è anch'essa da 12 MP e, come previsto è il componente alla base di Face ID (il sistema di riconoscimento facciale di Apple). Quest'ultimo è stato migliorato in tutti e tre gli iPhone, infatti è più veloce e funziona da un numero più ampio di angolature diverse.

iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: autonomia

(Image credit: Apple)

Apple non ha detto esattamente qual è la capienza delle battierie a bordo degli iPhone 11, ma ha detto che iPhone 11 Pro dura fino a 4 ore di più di iPhone XS, mentre iPhone 11 Pro Max dura fino a 5 ore in più di iPhone XS Max e, infine, iPhone 11 dura fino a un'ora in più rispetto a iPhone XR.

Giusto per farsi un'idea iPhone XS ha una batteria da 2.658 mAh, iPhone XS Max dispone di 3.174 mAh, mentre iPhone XR ha 2.942 mAh.

Vi faremo sapere di più sull'autonomia quando avremo l'opportunità di provare per bene i tre modelli durante la recensione completa.

Per quanto riguarda la ricarica, c'è il supporto alla ricarica wireless e alla ricarica rapida e tutti e tre i dispositivi si ritiene siano capaci di ricaricarsi del 50% in 30 minuti anche se per sfruttare questa velocità di ricarica è necessario avere un caricatore da 18W che è incluso nella confezione per i modelli Pro, ma è venduto separatamente per iPhone 11 versione base.

iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: specifiche e caratteristiche

(Image credit: Apple)

Probabilmente non è una novità, ma tutti e tre gli iPhone hanno a bordo il processore Apple A13 Bionic. Si tratta della nuova versione, visto che la serie iPhone XS aveva al suo interno il SoC A12 Bionic.

Secondo Apple, A13 è il SoC più veloce mai visto su uno smartphone. Non sappiamo quanta RAM ci sarà sui tre iPhone, Apple non rivela mai questo dettaglio, ma non ci sarà da sorprendersi se iPhone 11 versione base avrà meno RAM degli altri due modelli.

Dal punto di vista del software, ovviamente troverete a bordo iOS 13 in tutti e tre i modelli mentre, per quanto riguarda lo spazio di archiviazione iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono in vendita nelle varianti da 64, 256 e 512 GB, mentre per iPhone 11 parliamo di 64, 128 e 256 GB.

iPhone 11 vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max: prezzo e disponibilità

Al momento non è ancora possibile acquistare i tre dispositivi, ma dal 13 settembre è possibile prenotarli. I prezzi non sono certo accessibili a tutti, come da tradizione Apple.

iPhone 11 Pro parte da 1.189 euro per la versione da 64 GB, si sale a 1.359 euro per la versione da 256 e si chiude a 1.589 euro per la versione da 512 GB di spazio.

Per iPhone 11 Pro partiamo da 1.289 euro per 64GB, mentre sono necessari 1.459 euro per la versione 256 GB e ben 1.689 euro per quella da 512 GB.

Chiudiamo con iPhone 11 che ha un prezzo di 839 euro per la versione da 64 GB, mentre per le versioni da 128 e 256 GB sono chiesti rispettivamente 889 e 1009 euro.

Conclusioni

Come previsto, iPhone 11 Pro Max è il migliore tra i tre dispositivi, almeno sulla carta. Quantomeno è quello con lo schermo più grande. Subito dietro troviamo iPhone 11 Pro che si caratterizza per un display più contenuto, per il resto è del tutto simile al fratello maggiore.

In ultimo troviamo iPhone 11 che si pone in seconda posizione per quanto riguarda le dimensioni del display, ma per tutto il resto chiude in terza posizione. Infatti dispone di un obiettivo fotografico in meno e ha un display LCD e non OLED.

Non ci sono grosse sorprese sulle caratteristiche di questi tre smartphone e questo si riflette anche sul prezzo. Vi sapremo dire di più sulle loro prestazioni reali tra un po' di tempo, quando faremo le recensioni complete. Vi aspettiamo.