Nuovo iPad Pro (2021): data di uscita, prezzo, specifiche

In questo articolo abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni su display, specifiche, design e funzioni del nuovo Apple iPad Pro (2021). Anche se per ora non abbiamo certezze a riguardo, abbiamo incluso anche alcuni dettagli sulla possibile data di lancio e sul prezzo.

Dato che il precedente iPad Pro (2020) è arrivato a marzo dello scorso anno, l'arrivo di iPad Pro 2021 potrebbe essere imminente.

Dalla compatibilità con le reti 5G allo schermo Mini LED, il nuovo iPad Pro 2021 potrebbe portare una ventata di novità in casa Apple.

Stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo iPad Pro potrebbe essere potente quanto i recenti Mac e avere un display Mini LED.

Cos'è? Il prossimo Apple iPad di fascia alta

Il prossimo Apple iPad di fascia alta Quando esce? Forse a marzo

Forse a marzo Quanto costa? Non ci sono certezze, ma sicuramente una bella cifra

iPad Pro (2021): data di uscita e prezzo

La nostra ipotesi più valida per la data di lancio di iPad Pro 2021 rimane marzo, dato che il suo predecessore era uscito a marzo 2020. Nello specifico, il precedente iPad Pro 2020 è stato lanciato il 18 marzo scorso ed era stato reso disponibile per l'acquisto dal giorno successivo, quindi ci aspettiamo qualcosa di simile.

A conferma di ciò, i leak indicano che iPad Pro 2021 dovrebbe uscire entro il primo trimestre del 2021.

Alcune voci discordanti sostengono che la produzione dei display Mini LED non inizierà prima di marzo, quindi il tablet potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Non ci sono notizie certe sul prezzo di iPad Pro 2021, ma il precedente modello aveva un costo di 999€ nella versione Pro da 12.9 pollici, prezzo che potremmo ritrovare anche sul nuovo modello.

Display

La voce più insistente e ripetuta su iPad Pro 2021 riguarda senza dubbio la presenza di un display Mini LED.

Si tratta di uno schermo LCD con contrasto e colori migliorati rispetto a un LCD standard. Inoltre dovrebbe resistere allor screen burn-in che si verifica sui display OLED presenti su gran parte dei migliori smartphone sul mercato.

Le ipotesi sul display Mini LED di iPad Pro 2021 circolano da aprile 2020, e l'indiscrezione è stata riproposta da più fonti in momenti diversi, quindi pensiamo si tratti di un fatto certo.

The iPad Pro 2021 could have a better screen than older models (Image credit: Future)

Le fonti sostengono che ci saranno due versioni di iPad Pro 2021, una con display da 12.9 pollici e l'altra con schermo da 11 pollici, e che solo il più grande utilizzerà la tecnologia Mini LED.

Alcune voci sostengono persino che entro la fine dell'anno potremmo vedere una versione alternativa di iPad Pro con display OLED. Del resto, lanciare diversi iPad Pro nel corso dell'anno potrebbe essere una mossa avventata, e altre fonti suggeriscono che il display Mini LED sia l'obiettivo principale di Apple, quindi un iPad Pro OLED ci sembra poco probabile.

Design

Anche se potrebbero esserci novità significative per quanto riguarda il display di iPad Pro 2021, il design potrebbe rimanere pressoché identico.

I render che trovate qui sotto possono darvi un idea del design di iPad Pro 2021. Le immagini arrivano da una "fonte fidata" di 91Mobiles e mostrano delle cornici più spesse rispetto a iPad Pro 2020, oltre a dei bordi squadrati e una modulo fotografico quadrato sul retro. Si nota anche un pulsante di accensione posto sul lato superiore del tablet.

La fonte suggerisce anche la presenza di quattro speaker e una porta magnetica per ricaricare Apple Pencil, esattamente come su iPad Pro 2020.

Immagine 1 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 2 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 3 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 4 di 10 (Image credit: 91 Mobiles) Immagine 5 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 6 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 7 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 8 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 9 di 10 (Image credit: 91Mobiles) Immagine 10 di 10 (Image credit: 91Mobiles)

Sembra quindi che il design presenterà dei cambiamenti minimi. Un'altra fonte suggerisce che il vetro del comparto fotografico sarà a filo con le lenti e il numero di fori degli altoparlanti sia stato ridotto di due terzi, ma che per il resto il design sarà praticamente il medesimo.

Tra le voci circolate finora c'è anche la possibilità che iPad Pro 12.9" 2021 sarà 0.5mm più spesso del suo predecessore.

Fotocamera, specifiche e funzioni

Non sappiamo molto sulle specifiche di iPad Pro 2021, ma per quanto riguarda la fotocamera, ti render qui sopra mostrano chiaramente un comparto composto da due lenti e uno scanner LiDAR, perfettamente in linea con l'attuale iPad Pro.

Abbiamo anche sentito che iPad Pro 2021 potrebbe utilizzare il chip A14 Bionic presente su iPhone 12 e supportare le reti 5G.

Un leak più recente suggerisce che iPad Pro 2021 possa avere un processore persino più potente di A14, in grado di competere con i processori M1 presenti sui recenti Mac.

Tra l'altro si vocifera che Apple, insieme a iPad Pro 2021, potrebbe lanciare una nuova tastiera Magic Keyboard.

Questa ipotesi è scaturita da un brevetto che mostra due versioni riviste di Magic Keyboard, di cui una dotata di due strisce touch poste in sostituzione del touchpad, affiancate da un microfono e da un sensore per la vibrazione.

Queste sarebbero in grado di riconoscere le gesture fatte sul piano dove appoggia l' iPad (per esempio uno swipe sul tavolo), e riconoscere la forza con la quale si premono i tasti per permettere input differenti in base al tipo di pressione usata.

Del resto, trattandosi di brevetti, non ci sono certezze sul fatto che le suddette innovazioni vengano effettivamente introdotte sulla nuova Magic Keyboard.