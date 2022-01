Film e serie TV, 10 novità da vedere in streaming a gennaio 2022

Il 2022 è arrivato, ed è giunta l'ora di segnarsi le date dei nuovi film e serie TV in arrivo su Netflix, Amazon Prime Video, Now TV, Disney Plus e altre piattaforme streaming.

Non solo sono in arrivo molti nuovi film Netflix e serie TV Netflix, ma vedremo anche il ritorno di serie TV su Now TV e Sky. Se consideriamo anche l'offerta di film e serie TV Prime Video e Disney Plus, questo mese avrete l'imbarazzo della scelta.

Di seguito trovate 10 tra i migliori film e serie TV da non perdersi assolutamente, tra cui la seconda stagione di Euphoria e una nuova serie animata Netflix.

Tra le ultime novità degne di nota, vale la pena ricordare anche l'uscita dello speciale della reunion del cast di Harry Potter in occasione del ventesimo anniversario (Sky e Noe TV), The Book of Boba Fett (Disney Plus) e Don't Look Up (Netflix), ma sono contenuti già usciti a dicembre 2021. Se non li avete già guardati, ricordate di recuperare!

Euphoria - seconda stagione (Now TV e Sky)

Quando esce: lunedì 10 gennaio

Solo poche settimane dopo aver contribuito a rendere Spider-Man: No Way Home uno dei più grandi successi tra i film del 2021, Zendaya torna sul piccolo schermo nei panni della tossicodipendente adolescente Rue Bennet nella seconda stagione di Euphoria.

La prima stagione della fortunata serie è stata acclamata dalla critica, complici la performance sconvolgente della protagonista, i suggestivi effetti visivi e la rappresentazione brutalmente onesta della tossicodipendenza.

A dicembre 2020 e gennaio 2021 sono usciti due speciali, entrambi accolti positivamente, quindi è lecito aspettarsi grandi cose dalla seconda stagione di Euphoria. Un nuovo episodio sarà disponibile ogni settimana, a partire da lunedì 10 gennaio.

Eternals (Disney Plus)

Quando esce: mercoledì 12 gennaio

Solo due mesi dopo l'uscita nei cinema, Eternals arriva tra i nuovi film Disney Plus.

Eternals è uno dei film Marvel Cineamatic Universe, nonché quello che ha dato l'avvio alla Fase 4 del mastodontico progetto dei Marvel Studios. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Eternals segue le vicende di un nuovo gruppo di supereroi che prende il posto degli Avenger nell'intento di salvare il mondo da una catastrofe potenzialmente letale.

Il lavoro di Chloe Zhao è stato annunciato come un potenziale favorito agli Oscar 2022, ma non è stato accolto con particolare entusiasmo da fan e critica. Nel complesso a noi è piaciuto, e non dovreste lasciarvi scappare la possibilità di guardarlo gratis se siete abbonati a Disney Plus.

Hotel Transylvania 4 (Amazon Prime Video)

Quando esce: venerdì 14 gennaio

Il tanto amato franchise di Genndy Tartakovsky è tornato con la quarta avventura, visionabile in esclusiva su Amazon Prime Video.

L'ultimo capitolo della saga animata, con protagonisti Dracula e i suoi mostruosi amici, vedrà la gang destreggiarsi per riconquistare i poteri perduti dopo essersi trasformati in umani.

After Life - terza stagione (Netflix)

Quando esce: venerdì 14 gennaio

Dopo la gradita uscita della seconda stagione, il black humor di Ricky Gervais fa il suo ritorno su Netflix con i nuovi episodi di After Life.

Dopo aver sofferto un'altra perdita alla fine della seconda stagione, a Tony Johnson (Gervais) servirà di più delle sagge parole del fedele compagno Brandy per riprendersi. A giudicare dal trailer, Tony partirà per un viaggio che lo aiuterebbe a trovare le certezze di cui ha bisogno, arrivando a chiudere il cerchio.

Aspettatevi molti momenti di divertimento, insulti e dramma strappalacrime dall'ultime stagione di una delle più amate serie TV Netflix.

The House (Netflix)

Quando esce: venerdì 14 gennaio

The House è una miniserie antologica animata in stop-motion che ha destato il nostro interesse fin dall'uscita del trailer a dicembre 2021, e non a caso: ha tutta l'aria di essere una serie inquietante, destabilizzante, surreale e, a modo suo, comica.

The House segue tre filoni narrativi principali, con protagonisti una famiglia povera, un costruttore ansioso e una padrona di casa esausta, tutti animali antropomorfi appartenenti a epoche diverse ma uniti dal luogo dove vivono.

Il mondo secondo Jeff Goldblum - seconda stagione, parte 2 (Disney Plus)

Quando esce: mercoledì 19 gennaio

La prima parte della seconda stagione di questa serie TV Disney Plus è uscita a metà novembre, e gli ultimi 5 episodi stanno finalmente per arrivare. Il tanto amato attore che conosciamo per Jurassic Park e Thor è tornato per approfondire i temi più disparati con l'eccentricità e la genuinità che lo contraddistinguono.

Nella seconda parte della nuova stagione vedremo Goldblum trattare cinque nuove tematiche: puzzle, giardini sul retro, compleanni, piccole cose e motociclette, spiegando dove si nasconde il fascino di questi meravigliosi protagonisti della vita di tutti i giorni.

Monaco: sull'orlo della guerra (Netflix)

Quando esce: venerdì 21 gennaio

Basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris, in questo film troviamo George Mackay (1917) e Jannis Niewöhner (Berlin Station) nei panni di due ex-studenti universitari che si riuniscono durante la tristemente nota Conferenza di Monaco del 1938. I due vecchi amici, che ora lavorano per governi in opposizione, mettono la loro vita in pericolo nel tentativo di svelare un segreto nazista.

Questo film ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande, emozionante film drammatico storico, da non perdere se vi piace il genere.

As We See It (Amazon Prime Video)

Quando esce: venerdì 21 gennaio

As We See It è una serie TV Amazon Prime Video che segue le vicende di tre coinquilini autistici che affrontano la loro vita da ventenni cercando di destreggiarsi tra problemi amorosi, amicizie, lavoro e famiglia. La serie, prodotta dal pluripremiato Jason Katmis, sembra davvero promettente, e senza dubbio contribuirà a sensibilizzare il pubblico sulle caratteristiche dello spettro autistico.

The Legend of Vox Machina (Amazon Prime Video)

Quando esce: venerdì 28 gennaio

Questa serie TV animata fantasy per adulti si basa sui personaggi e sulle avventure della prima campagna di Critical Role, la popolare web serie di Dungeons & Dragons.

The Legend of Vox Machina segue le avventure dei Vox Machina, un gruppo di eroi improvvisati che cercherà di salvare il regno immaginario di Exandria dalle forze oscure. La banda scapestrata è formata da vari personaggi, ciascuno dotato di abilità e poteri: tra questi troviamo lo gnomo bardo Scanlan Shorthalt, il mezzelfo druido Keyleth, lo gnomo chierico Pike Trickfoot e il guerriero barbaro Grog Strongjaw.