Spider-Man: No Way Home, quando esce su Disney+?

Spider-Man: No Way Home è il più recente dei film Marvel in attesa di prossime uscite come Doctor Strange e Thor. Il film con protagonista Tom Holland prodotto da Marvel Studios e Sony è uscito al cinema il 15 dicembre 2021, battendo già il record di vendita sui biglietti, ma quando vedremo Spider-Man: No Way Home su Disney Plus?

Sicuramente prima o poi il film approderà sulla piattaforma streaming. La cattiva notizia è che non sappiamo ancora quando, la buona notizia è che potremmo vedere Spider-Man: No Way Home su Disney+ prima del previsto.

Come regola generale, Disney ha stabilito che devono passare 45 giorni dall'uscita al cinema, quindi possiamo ipotizzare che il film arriverà su Disney+ dal 31 gennaio 2022 in poi, minimo 45 giorni dopo l'uscita nei cinema americani.

Eternals su Disney Plus arriverà in formato Imax Enhanced il 12 gennaio 2022, poco dopo rispetto a quando uscirà Encanto su Disney Plus, a poca distanza rispetto all'uscita cinematografica. Sembra infatti che sia questa la strategia di Disney: far uscire i film al cinema, ma aspettare qualche settimana prima di metterli su Disney Plus.

In questo modo, forse, si riesce a ottenere il massimo dalla vendita dei biglietti, ma allo stesso ci sono sempre ottime ragioni per sottoscrivere un nuovo abbonamento o rinnovare quello esistente.

Nonostante la regola dei 45 giorni, ci sono delle eccezioni: nel caso di Encanto per esempio si tratta solo di 30 giorni, così il film sarà visibile a Natale a casa degli abbonati Disney Plus.

"A seguito dell'enorme successo dei nostri film estivi [...], siamo lieti di aggiornare i nostri piani per le uscite al cinema per il resto del 2021", ha dichiarato Kareem Daniel, presidente responsabile della distribuzione nei settori Media e Intrattenimento della Disney.

"Dal momento che le persone iniziano a uscire più spesso, non vediamo l'ora di poter intrattenere il pubblico in sala, mantenendo però la possibilità di offrire agli abbonati Disney Plus il dono di Encanto durante le prossime festività natalizie".