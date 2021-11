Film Marvel su Disney+, arriva la versione IMAX

Oggi è il giorno in cui potremo vedere Shang-Chi su Disney+, insieme a Jungle Cruise e altre novità. Presto vedremo anche Eternals su Disney+, ma da subito ci sono 13 film Marvel disponibili nel nuovo formato Imax Enhanced.

La modifica più evidente è il formato: chi ha una TV o schermo compatibile potrà vedere questi film in formato 1.90:1, che è un po' più alto rispetto al 16:9. E c'è anche l'audio DTS, per un effetto ancora più cinematografico.

Presente all'appello anche Dolby Vision, l'effetto HDR di ultima generazione.

Tra i film che avranno Imax Enhanced treatment ci sono Iron Man, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame, e Black Widow, oltre al citato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, disponibile da oggi su Disney+.

Come vedere i film in Imax Enhanced

Per vedere i film in formato Imax Enhanced non dovete fare assolutamente nulla.

Davvero, tutto ciò che è necessario è un abbonamento a Disney+. Vedrete il nuovo formato sul vostro televisore, ma di tanto in tanto qualche scena potrebbe tornare al formato 16:9, perché non è stata girata in formato Imax.

Quanto all'audio DTS e all'HDR Dolby Vision, invece, serve che il televisore e l'impianto audio supportino questi standard. Uno qualsiasi dei migliori televisori e dei migliori OLED sarà sufficiente, ma per un audio di qualità vi servirà anche una delle migliori soundbar.