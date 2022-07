Spider-Man: No Way Home, quando esce su Netflix

Anche questo mese Netflix ha svelato le novità in arrivo sul catalogo a luglio, e tra queste c'è Spider-Man: No Way Home, l'ultimo film di Spider-Man che aveva debuttato nelle sale cinematografiche a dicembre dello scorso anno.

Spider-Man: No Way Home arriva su Netflix il 15 luglio, per la prima volta su una piattaforma streaming dall'uscita nei cinema.

Luglio si prospetta come un mese intenso per Netflix, inaugurato con l'arrivo della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Per quanto riguarda i nuovi film Netflix, nelle prossime settimane vedremo l'arrivo di Tenet (l'ultimo film di Nolan) e The Grey Man.