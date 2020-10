Google: il nuovo dongle Android TV compare in un'anteprima per sviluppatori

Sapevamo già grazie a diversi leak che Google stesse lavorando a un nuovo dispositivo per lo streaming TV . Attualmente però non abbiamo ancora avuto conferma se si tratti di una nuova versione dell'attuale Chromecast / Chromecast Ultra o di un prodotto completamente diverso.

Nonostante Google continui a tenere le labbra cucite sull'esistenza del prodotto e sulle sue caratteristiche, la società stessa ha senza volerlo confermato il nuovo dongle in un video. Il prodotto è stato subito notato dal team di 9to5Google in un'anteprima per sviluppatori dedicata ad Android 11 per Android TV.

(Image credit: 9To5Google)

Le informazioni contenute nella video-anteprima per sviluppatori si riferiscono a una semplice procedura dettagliata su come riavviare il nuovo dongle con Android TV di Google, sappiamo quindi che all'utente basterà solo scollegare l'alimentatore, attendere 3 secondi e ricollegarlo. La procedura è molto simile a quella consigliata per riavviare i dispositivi Chromecast di ultima generazione.

Il video, purtroppo, non rivela nient'altro oltre all'esistenza di questo nuovo dispositivo, lasciandoci intendere però che il design sarà leggermente diverso rispetto ai dongle preesistenti di Google. Possiamo quindi confermare che i leak precedenti non sbagliavano riguardo al nuovo aspetto e al posizionamento del logo sul dispositivo.

(Image credit: XDA Developers)

Che sia questo l’anello mancante?

Secondo le attuali indiscrezioni, questo nuovo dongle potrebbe essere annunciato in autunno insieme ai nuovi dispositivi Google Pixel. Nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali sui prezzi, dovrebbe essere venduto sotto i 100 euro.

Questo dovrebbe essere il primo prodotto a marchio Google dedicato a convertire una semplice TV LED in una smart TV. La società sta attualmente commercializzando Chromecast, che in realtà serve solo a "trasmettere" contenuti provenienti dai vostri altri dispositivi, e ovviamente un dispositivo dedicato allo streaming con Android TV potrà fare molto di più.

Inoltre, Chromecast deve necessariamente essere controllato tramite lo smartphone, un altro grande svantaggio. Un telecomando dedicato , che a quanto pare dovrebbe essere integrato con il nuovo dongle, sarebbe davvero perfetto su un dispositivo del genere.