Xiaomi porta in Italia la serie Mi TV

Xiaomi ha presentato i nuovi TV della serie 4A e 4S disponibili nei formati da 32, 43 e 55 pollici, che si vanno ad aggiungere al modello da 65. I dettagli sono arrivati nel corso dello Xiaomi Live Show del 26 maggio 2020 durante il quale l'azienda ha anche annunciato il prezzo e l'uscita di Redmi Note e Redmi Note 9 Pro, smartphone di fascia media dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

I televisori Xiaomi arrivano per la prima volta in Italia, ma sono disponibili in altri Paesi ormai da molto tempo. La Mi TV 4A è disponibile solo in formato da 32 pollici con risoluzione HD (1366x768), frequenza di aggiornamento dello schermo a 60 Hz, angolo di visione a 178° e una luminosità di 220 nit. Il processore è un quad-core da 1,2 Ghz abbinato a 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna eMMC.

Il televisore integra due altoparlanti da 5W e supporta i formati audio DTS-HD e Dolby. A completare le specifiche tecniche troviamo 3 porte HDMI, 2 USB 2.0, Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac dual band, 1 porta Ethernet, jack da 3,5 mm, AV in, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 e CI+.

La serie Mi TV 4S, invece, è disponibile in 43 e 55 pollici con una risoluzione 4K (3840x2160). La frequenza di aggiornamento del display rimane a 60 Hz così come l’angolo di visione di 178°, ma la luminosità arriva a 250 nit sul modello da 43” e 350 nit su quello da 55”.

Il processore lavora a una frequenza di clock superiore rispetto al modello da 32", passando da 1,2 Ghz a 1,5 Ghz, così come la RAM che viene portata a 2 GB su entrambi i modelli.

Per quanto riguarda la connettività, i modelli della serie 4S si differenziano rispetto al 4A, implementando una porta HDMI e USB aggiuntiva e un’uscita ottica, utile per connettere sistemi di terze parti nel caso vogliate migliorare la qualità audio del televisore. Il suono viene potenziato rispetto al modello più piccolo, dal momento che i due altoparlanti hanno una potenza rispettivamente di 8W e 10W, quest’ultimo per il modello da 55 pollici.

Le Mi TV eseguono Android 9 quindi supportano i principali servizi Google e Play Store. Sarà dunque possibile installare qualsiasi applicazione per Android TV (Netflix, DAZN, Now TV, Amazon Prime Video), numerose app musicali e giochi. Inoltre, Mi TV è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre previsto in Italia nel 2022.

(Image credit: Xiaomi)

I prezzi dei nuovi Mi TV sono i seguenti: €199,99, €399,99 e €499,99 rispettivamente per i modelli da 32”, 43” e 55". Questi televisori si potranno acquistare dalla mezzanotte di oggi sullo store ufficiale e su Amazon. Il modello da 65" costerà €699 e sarà disponibile dal mese di luglio.