Google Chromecast Ultra sarà dotato di Android TV e telecomando

Google Chromecast obbliga a usare lo smartphone come telecomando, se si vuole aprire una qualsiasi applicazione scaricata dal Play Store, come YouTube o Disney Plus , ma con il nuovo modello potrebbe non essere più necessario.

Secondo il sito 9to5Google e, come riporta BGR , Google Chromecast Ultra potrebbe includere un telecomando, essere basato su Android TV e arrivare entro la fine dell’anno.

Conosciuto con il nome in codice “sabrina”, Google Chromecast Ultra potrebbe essere simile al modello attuale e ovviamente supportare i contenuti video in 4K HDR. Il design del telecomando sembra avere un design ispirato a vari modelli già presenti sul mercato.

Tale dispositivo potrebbe avere un microfono e un pulsante dedicato per i comandi vocali. Secondo l’indiscrezione, il telecomando potrà essere configurato in modo da poterlo usare anche per comandare le classiche funzioni di un televisore, come aumentare e diminuire il volume e cambiare canale.

Se queste indiscrezioni si rivelassero vere, la novità più grande sarebbe la presenza di Android TV, che permetterebbe di installare qualsiasi app direttamente sul Google Chromecast Ultra, senza passare per lo smartphone.