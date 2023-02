Condivisione password, Netflix non sa più che pesci pigliare

Sembra che Netflix non abbia ancora deciso quali saranno essere le sue regole per la condivisione delle password, dato che di recente le ha modificate per poi tornare quasi subito a quelle originali.

Il modo esatto in cui Netflix limiterà la condivisione delle password potrebbe non essere ancora stato finalizzato, con le regole che sembrano continuare a cambiare ancora nel giro di pochi giorni.

Il 27 gennaio Netflix dichiarava che avrebbe utilizzato i dati dei dispositivi e gli indirizzi IP degli utenti per determinare se fanno parte di un nucleo familiare, ovvero di un gruppo di persone che vivono insieme. Lo stesso nucleo familiare può condividere l'account, tuttavia, se Netflix ritiene che le persone non vivano insieme, chiederà periodicamente agli utenti che potrebbero non far parte del nucleo familiare di verificare il proprio dispositivo, utilizzando un codice inviato all'e-mail registrata o al numero di telefono dell'account.

Tuttavia, le FAQ sulla condivisione degli account Netflix (Si apre in una nuova scheda) aggiornata il 31 gennaio 2023 (è ancora possibile farlo utilizzando l'archivio Wayback Machine (Si apre in una nuova scheda)) riferiscono invece che gli utenti dovrebbero connettersi al Wi-FI associato alla posizione principale dell'account "almeno una volta ogni 31 giorni". Superata la scadenza si viene bloccati e si può riottenere l'accesso a Netflix solo utilizzando un codice temporaneo di sette giorni o registrando un nuovo account Netflix.

Se si visita la pagina oggi (al momento in cui scriviamo è il 2 febbraio 2023), questa è tornata a visualizzare il metodo di verifica originale. L'azienda ha dichiarato a The Streamable (Si apre in una nuova scheda) che il cambiamento è stato un errore e che le informazioni sono applicabili solo in Cile, Costa Rica e Perù. Un portavoce ha aggiunto che se fosse in arrivo un cambiamento del genere, questo verrebbe comunicato tempestivamente agli utenti.

Detto questo, anche se si trattasse di un errore, non saremmo sorpresi se le nuove regole fossero davvero destinate a raggiungere presto altri Paesi. Secondo quanto riferito, Netflix si sta preparando a lanciare presto il suo servizio di condivisione di account a pagamento in tutto il mondo, quindi si starebbe preparando anche ad aggiornare le regole.

Se così fosse, le nuove regole andrebbero a vantaggio di alcuni condivisori di account più che di altri. Per le persone che vivono vicino tra di loro sarebbe più facile condividere le password, ma per chi vive lontano sarebbe molto più difficile dividere un account.

(Image credit: Netflix)

... speriamo bene

Non ci aspettiamo che questa sia l'ultima volta che Netflix apporterà modifiche alle nuove regole in materia di condivisione delle password.

C'è da dire che anche le VPN potrebbero causare qualche problema alla piattaforma streaming. Poiché questi strumenti consentono agli utenti di nascondere il proprio indirizzo IP e i dettagli del dispositivo - informazioni che Netflix ha dichiarato di voler utilizzare per tracciare chi fa parte o meno di un nucleo familiare - potrebbe imporre restrizioni alle persone che utilizzano le VPN. Ciò potrebbe significare che bloccherà del tutto l'uso delle VPN - una restrizione che già impone agli abbonati del Piano Base con pubblicità - oppure potrebbe semplicemente chiedere a chi usa una VPN di verificare il proprio dispositivo più frequentemente.

Anche se è improbabile, è possibile che Netflix renda meno restrittive le sue regole di condivisione delle password. Alcune zone del Sud America hanno già avuto modo di sperimentare il nuovo sistema di condivisione delle password a pagamento, e gli abbonati non lo hanno gradito. Se quando il servizio verrà lanciato in tutto il mondo si verificherà una reazione avversa più diffusa, Netflix potrebbe decidere di accettare semplicemente la condivisione della password tra gli utenti per com'è sempre stata, soprattutto perché ci sono molti servizi di streaming che non sono così rigidi (come Disney Plus e Prime Video) e per i quali gli utenti potrebbero scegliere di abbandonare definitivamente Netflix.

Non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà di fare il servizio di streaming, ma tutto lascia pensare che nel 2023 sarà molto più difficile condividere la password di Netflix rispetto al momento attuale. Quindi, se state condividendo l'account di qualcuno e avete una nuova serie preferita che non avete ancora avuto il tempo di guardare, fatelo finché siete in tempo o preparatevi a pagare per un nuovo abbonamento Netflix.

