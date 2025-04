PlayStation VR2 IN FORTE CALO, il visore PS5 crolla di prezzo: realtà virtuale per tutti

Sony PlayStation VR2:

Da AliExpress AU

Un taglio del 70% sul prezzo originale è rarissimo per un prodotto così recente e richiesto. Il PlayStation VR2, oggi a 400,12€ su AliExpress, diventa finalmente accessibile anche a chi finora aveva rinunciato per via del costo.

Codice consigliato: ITAS40 (valido su ordini da 329€ in su)