Monster Hunter Wilds: la Guida Completa, tutto per essere un grande cacciatore

Monster Hunter Wilds è finalmente arrivato su PlayStation, Xbox e PC, portando i giocatori in un mondo vasto e pieno di creature da affrontare. Tuttavia, esplorare per la prima volta le Terre Proibite può risultare travolgente a causa della grande quantità di informazioni, tutorial ed elementi di gioco.

Per questo, in questa guida completa troverete consigli utili per iniziare, suggerimenti pratici e una raccolta di guide dettagliate per affrontare al meglio la vostra avventura.

- Guida completa alle corone

- Guida completa alla cucina

- 7 impostazioni da cambiare subito

- Guida alle armi Artian

- Guida su come sbloccare e usare gli accampamenti mobili

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Guida a come sbloccare tutte le armature segrete

- Guida ai trofei e al platino

- Guida alle migliori armi per principianti

- Monster Hunter Wilds crasha su PC? Ti aiutiamo a risolvere il problema

Monster Hunter Wilds: Consigli utili per iniziare

Scegliete bene le armi da utilizzare

La scelta dell’arma è il primo passo fondamentale in Monster Hunter Wilds. Anche se la tentazione di provare tutte le 14 armi disponibili è forte, questo approccio può risultare controproducente. Ogni arma richiede tempo per essere padroneggiata e dedicarsi a una specifica porterà vantaggi concreti nelle cacce più impegnative.

La nuova meccanica che permette di equipaggiare due armi è una grande innovazione, ma per i principianti è meglio concentrarsi su un solo tipo, magari scegliendo due versioni con elementi diversi.

All’inizio del gioco, è consigliabile sfruttare l’area di addestramento per provare le varie opzioni e individuare quella più adatta. Una volta trovata l’arma ideale, è meglio mantenerla per il resto dell’avventura e potenziarla man mano che si avanzano di livello e si affrontano mostri sempre più forti.

Farming si, ma no prematuro

Il grinding è una pratica comune nei giochi di ruolo, ma in Monster Hunter Wilds può rivelarsi inutile nelle fasi iniziali. Il vero farming dovrebbe iniziare solo quando ci si trova di fronte a un ostacolo che non si riesce a superare, come un mostro troppo difficile da battere dopo numerosi tentativi. Fino a quel momento, avanzare nella campagna principale permette di ottenere equipaggiamento sempre più forte senza perdere tempo a ripetere attività superflue.

Le armature e le armi di rango basso (Low Rank) diventano rapidamente obsolete una volta raggiunto l’Alto Rango (High Rank), rendendo inutile investire risorse nella loro costruzione. È come studiare a fondo per un esame che poi viene cancellato: uno spreco di tempo ed energie.

Il sistema di combattimento di Monster Hunter Wilds è complesso e richiede strategia. Premere tasti a caso può bastare contro prede minori, ma contro creature come il Doshaguma o il Rey Dau serve un approccio più studiato. Per questo, è essenziale imparare le combinazioni base della propria arma, e il gioco mette a disposizione una guida dettagliata accessibile dal menu di pausa.

Per consultarla, basta aprire la sezione "Info", selezionare "Guida di gioco" e poi "Controlli delle armi". Qui si trovano le combinazioni consigliate per ogni tipo di arma. Padroneggiare questi schemi è come imparare i fondamentali di uno sport: senza tecnica, non si può sperare di avere successo in battaglia.

Un cacciatore non si vergogna MAI di chiedere aiuto, in ogni occasione

Combattere da soli è difficile, e in Monster Hunter Wilds il supporto può fare la differenza. A differenza dei giochi precedenti, questo capitolo introduce una funzione innovativa: la possibilità di reclutare cacciatori gestiti dall’IA per aiutare nelle battaglie. Ora anche chi preferisce giocare senza alleati reali può contare su un supporto efficace, senza dover affrontare tutto in solitaria.

Anche se il livello di sfida si adatta alla quantità di cacciatori presenti, avere più combattenti sul campo significa che il mostro dovrà dividersi tra più bersagli, rendendo gli scontri più gestibili. È un po’ come in una strategia militare: più unità hai a disposizione, più possibilità ci sono di prendere il controllo della battaglia.

Per cacciare serve pazienza e organizzazione, non c'è fretta

Gestire l’inventario in Monster Hunter Wilds può diventare frustrante, ma grazie ai loadout è possibile velocizzare la preparazione. Essere organizzati nelle Terre Proibite fa la differenza tra una caccia efficace e una piena di imprevisti.

Oggetti come mega pozioni, antidoti, trappole elettriche, bombe tranquillanti e cibo cotto dovrebbero sempre essere a portata di mano. Una volta creato un inventario ottimale, basta entrare nella tenda, selezionare "Trasferisci oggetti", poi "Borsa oggetti", premere lo stick sinistro per aprire il menu dei loadout e salvare la configurazione.

Così, prima di ogni caccia, sarà possibile ripristinare automaticamente l’equipaggiamento, evitando inutili perdite di tempo.

Cacciare a stomaco pieno

In Monster Hunter Wilds, il cibo gioca un ruolo essenziale, proprio come nella realtà. Un pasto ben preparato prima della caccia può fare la differenza tra un successo e una sconfitta.

Usando la griglia portatile dal menu rapido, è possibile cucinare piatti che massimizzano salute e resistenza, oltre a garantire bonus extra a seconda degli ingredienti selezionati. Inoltre, raccogliendo carne cruda dagli erbivori sparsi sulla mappa, si può grigliare carne durante la caccia, fornendo un recupero veloce di energia nei momenti critici.

Sfruttare le ferite per cacce rapide

Una delle meccaniche più efficaci in Monster Hunter Wilds è la possibilità di infliggere ferite ai mostri, creando punti deboli che aumentano i danni. Tenendo premuto il grilletto sinistro, si possono individuare queste aree vulnerabili, riconoscibili dal bagliore rosso. Colpendole ripetutamente si amplifica il danno e, in alcuni casi, si può persino stordire il bersaglio per un breve periodo.

Ogni arma dispone di un’abilità speciale chiamata Attacco Focus, in grado di distruggere istantaneamente una ferita. Per attivarlo, basta tenere premuto il grilletto sinistro e premere il pulsante destro. Padroneggiare questa tecnica equivale a sfruttare il punto debole di un avversario in un combattimento: un vantaggio strategico che può ribaltare l’esito di uno scontro.

Una delle novità più importanti di Monster Hunter Wilds rispetto al capitolo precedente è l’introduzione del Seikret, una cavalcatura simile a un grosso volatile che rivoluziona gli spostamenti durante le cacce. Basta premere un tasto per richiamarlo e salirci sopra immediatamente, anche mentre si è in movimento o dopo essere stati messi a terra da un attacco.

Oltre a garantire maggiore velocità nei viaggi, il Seikret consente di compiere azioni fondamentali come affilare l’arma, curarsi o gestire gli oggetti senza dover interrompere l’azione. Utilizzarlo nel modo giusto non solo facilita gli spostamenti, ma permette anche di risparmiare tempo prezioso e mantenere un ritmo costante nei combattimenti più impegnativi.

Accumulare il più possibile

Viaggiare sul Seikret non è utile solo per inseguire prede o recuperare fiato, ma anche per raccogliere materiali lungo il tragitto. Approfittare di ogni occasione per accumulare risorse è una strategia che ripaga sempre nel lungo periodo in Monster Hunter Wilds.

Ogni oggetto trovato, che si tratti di insetti, semi, miele o altre risorse naturali, avrà prima o poi un impiego nel crafting. Lo stesso vale per i materiali ottenuti dai mostri abbattuti: anche quelli che sembrano privi di valore possono essere trasformati in sfere corazza, necessarie per migliorare l’equipaggiamento.