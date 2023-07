Il 2023 è un anno speciale per le fotocamere mirrorless: tante novità previste entro fine anno

Siamo solo a metà del 2023 e abbiamo già assistito al lancio di alcune tra le papabili mirrorless dell'anno, tra cui l'ottima Sony A7R V, la Panasonic S5 II e la nuovissima Nikon Z8.

Le fotocamere mirrorless sono in continua evoluzione: oggi si trovano modelli con risoluzioni altissime, mirini eccellenti, sistemi AF avanzatissimi e un miglior rapporto qualità/prezzo rispetto agli anni passati. Alcuni modelli di ultima generazione dispongono persino di funzioni AI che stanno rivoluzionando il mondo della fotografia facilitando enormemente il lavoro dei fotografi professionisti.

In questo breve approfondimento abbiamo raccolto tutti i modelli più interessanti del 2023 includendo anche quelli che devono ancora uscire o di cui si parla già da un po'.

Fotocamere mirrorless: i modelli più interessanti usciti nel 2023

(Image credit: Leica)

Tra le fotocamere mirrorless più importanti del 2023 troviamo senza dubbio Sony A7R V, Panasonic Lumix S5 II / S5 II X e l'ammiraglia Nikon Z8, tutte per motivi molto diversi.

Nella nostra recensione della Sony A7R V abbiamo sottolineato la qualità eccellente delle immagini prodotte da questo mostro full-frame da 61MP, capace di sorprendere anche per un set completo di funzioni che la rendono una delle mirrorless più versatili in assoluto. Non solo la A7R V vanta dettagli elevatissimi, ma il nuovo chip AI migliora la messa a fuoco automatica con inseguimento del soggetto a livelli impensabili. Abbiamo notato gli stessi miglioramenti anche sulla Sony ZV-E1 (anch'essa dotata di funzioni AI), la migliore fotocamera per il vlogging del momento grazie alle sue utilissime modalità di autotracking e al suo eccellente sistema di stabilizzazione delle immagini.



Panasonic si è rivolta apertamente ai videomaker con la Panasonic Lumix S5 II, seguita a ruota dalla variante S5 IIX che vanta un codec video 6K non croppato ancora più impressionante e una stabilizzazione dell'immagine nel corpo macchina davvero potente. È la prima fotocamera Panasonic con autofocus a rilevamento di fase che elimina di fatto l'unico svantaggio percepito sulle Lumix in ambito video. Oggi non c'è più alcun motivo reale per non passare a questo sistema, soprattutto se si considerano i prezzi competitivi delle ottiche Panasonic dedicate alle mirrorless.



Nikon ha riproposto le migliori tecnologie presenti sull'ammiraglia Nikon Z9, uscita nel 2022, nella più piccola ed economica Nikon Z8. Sebbene la Z8 non sia di per sé una novità, è una fotocamera full-frame completa capace di produrre fotogrammi da 45MP e video 8K 60p di qualità eccelsa, e per la maggior parte degli utenti rappresenta un'opzione migliore rispetto alla sorella maggiore.

Canon ha presentato numerose fotocamere per appassionati e principianti, tra cui l'eccellente EOS R6 II, l'economica EOS R8 e la APS-C EOS R50, tutte opzioni validissime che coprono segmenti diversi rivolgendosi a fotografi amatori e professionisti.

Tra le novità interessanti non possiamo non menzionare la Fujifilm X-S20, un aggiornamento sostanziale rispetto alla X-S10 che si posiziona senza fatica tra le migliori mirrorless per gli amatori.

Anche Leica ha fatto la sua parte presentando la nuova Leica M11 Monochrom, una fotocamera a telemetro da 61 MP con messa a fuoco manuale che permette di scattare solo in bianco e nero, non dispone di un sistema IBIS e non può girare video (in perfetto stile Leica). L'azienda ha presentato anche la compatta Leica Q3, un piccolo mostro che ci ha fatto letteralmente innamorare per le sue funzioni avanzate in un corpo leggero e realizzato ad arte.

Possiamo dire che il 2023 è stato un anno grandioso per le fotocamere mirrorless, e siamo solo a metà.

Fotocamere mirrorless nel 2023: quali modelli usciranno entro la fine dell'anno?

(Image credit: Sony)

Canon non ha ancora presentato una mirrorless di fascia alta e le voci sull'ammiraglia EOS R1 si fanno sempre più insistenti. Ne abbiamo per la prima volta nel 2021 e due anni dopo, Canon Rumors suggerisce che la R1 sarà dotata di uno display posteriore da 4 pollici e di un nuovo AF quad-pixel in un formato simile a quello della EOS 1D X Mark III (ovvero con battery pack integrato, come la Z9). La data di uscita, tuttavia, potrebbe essere più vicina ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024; è più probabile che quest'anno Canon decida di presentare la EOS R5 II, un modello ad alta risoluzione che potrebbe dare del filo da torcere alla Sony A7R V.

Siamo abbastanza certi che Sony presenterà altre novità entro la fine del 2023: Sony Rumors ha elencato altre tre fotocamere in arrivo, tra cui la Sony A6700 e la Sony A7C II, oltre alla presunta Sony A9 III. Sony A6700 è la tanto attesa fotocamera APS-C di fascia alta che dovrebbe sfidare l'ottima Fujifilm X-T5, mentre la A7C II dovrebbe essere basata sulla Sony A7C, ma con qualche miglioria importante.



Tra altri modelli che potrebbero uscire entro il 2023 troviamo la versione a pieno formato della Nikon Z fc, una fotocamera dal design retrò che potrebbe chiamarsi "Nikon Z f" e raccogliere l'eredità della storica Nikon D f. Questa voce sulla Nikon Z f potrebbe essere frutto del desiderio dei consumatori, piuttosto che della realtà, ma ritenevamo giusto citarla visto l'elevato livello di interesse suscitato dalla notizia tra i fan di Nikon.

Fujifilm starebbe per lanciare l'erede della Fujifilm GFX100, la mostruosa fotocamera medio formato con sensore da 100MP. Si parla anche di una presunta Panasonic Lumix G9 II, l'erede naturale della migliore fotocamera micro-quattro-terzi dell'azienda giapponese. Ci sono pochissime certezze sulle possibili specifiche della G9 II, fatta eccezione per il nuovo sistema AF a rilevamento di fase di Panasonic.



Il 2023 si sta rivelando ricco di novità interessanti e, anche se la metà di queste indiscrezioni dovesse concretizzarsi, sarà senza dubbio un anno da ricordare per gli appassionati di fotografia.