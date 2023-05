Leica Q3 è sicuramente la compatta che comprerei se fossi ricco

Leica Q3 è una fotocamera full-frame compatta che rappresenta a pieno i valori del brand proponendo un mix di funzioni davvero pazzesche.

Erede dell'ottima Leica Q2, la Q3 rimane fedele al carattere minimalista del brand ma al contempo si pone come una compatta rivoluzionaria se paragonata ai modelli precedenti.

La Q3 è un aggiornamento completo rispetto alla Q2 e dispone di un elevato numero di specifiche assenti sui modelli di seconda generazione. I punti salienti sono il sensore full-frame da 60,3 MP, i video 8K e lo schermo touch inclinabile, una novità assoluta per Leica nella sua linea di fotocamere digitali a telemetro.

Sulla carta, la Q3 stabilisce il punto di riferimento per le fotocamere compatte di fascia premim: ma vediamo perché.

Il sensore più versatile di Leica

Sensore full frame da 60.3MP

Lo zoom digitale porta la lente fissa da 28mm fino a 90mm

Stabilizzazione elettronica dell'immagine

ISO 50-100,000

Il sensore full-frame da 60,3 MP, originariamente presente nella Leica M11, è il punto forte della Q3 anche se, purtroppo, non dispone di un sistema IBIS (stabilizzazione interna dell'immagine). Anche se a bordo della Q3 troviamo la stabilizzazione elettronica sarà necessario avere una mano ferma o usare un treppiede per evitare l'effetto micro mosso, in particolare quando c'è poca luce e non si vuole esagerare con gli ISO. Sapremo dirvi di più su questo aspetto dopo che avremo testato a fondo la Q3 ma, per ora, ci sembra l'unico neo da segnalare tra le specifiche di questa compatta super premium.



Leica Q3: data di uscita e prezzo La Leica Q3 ha un prezzo di listino di 5.980€. Ci aspettavamo un prezzo più alto considerando i notevoli miglioramenti apportati e il fatto che la Q2 è ancora in vendita a cifre abbondantemente superiori ai 5000€. Certo, parliamo di cifre che la maggior parte dei fotografi non può permettersi (o non vuole investire su una compatta). Del resto gli utenti Leica sono abituati a spendere e saranno contenti di sapere che il passaggio alla Q3 sarà meno traumatico di quanto poteva essere vista l'entità dell'aggiornamento. Ad esempio, una Leica M11 e un obiettivo simile al 28 mm presente sulla Q3 costerebbero più di 10.000€.

La risoluzione di 9.520 x 6.336 pixel della Q3 equivale a ben 13 milioni di pixel in più rispetto al modello precedente e la rende la fotocamera più versatile della serie Q.

Lo zoom digitale consente di passare facilmente dalla lunghezza focale predefinita di 28mm ad altre focali di uso comune, come 35 mm, 50 mm, 75 mm e 90 mm. La precedente Q2 si ferma a 75 mm poiché ha meno pixel. Inoltre, lo zoom digitale della Q3 ha una risoluzione più elevata. Anche se può sembrare limitato, l'obiettivo fisso da 28 mm f/1,7 della Q3 è in realtà piuttosto versatile se combinato con il sensore ad alta risoluzione.

(Image credit: Leica)

Quando si scatta a 28 mm si può scegliere se sfruttare a pieno i 60,3 MP del sensore o ridurre la risoluzione a 36,5 MP o 18,6 MP, migliorando così le prestazioni della fotocamera. Ad esempio, la raffica in modalità scatto continuo può raggiungere fino a 15 fps alle risoluzioni più basse.

L'obiettivo è il nitidissimo Summilux 28 mm f/1,7 ASPH della Q2 con una distanza minima di messa a fuoco di 30 cm che può essere ridotta a 17 cm con l'impostazione macro. Quando si utilizza questa opzione l'obiettivo viene impostato alla massima apertura e viene applicato un crop all'inquadratura, il che permette di ottenere un buon effetto macro.

(Image credit: Leica)

Aspetto classico, funzioni moderne

Video 8K

Autofocus a rilevamento di fase migliorato

Schermo touch reclinabile

Dock di ricarica wireless opzionale

I video ad alta risoluzione e l'autofocus ibrido a rilevamento di fase da 315 punti sono specifiche difficili da associare a una compatta di casa Leica, ma la Q3 sembra fermamente intenzionata a cancellare questo stigma offrendo un set di specifiche da full-frame di ultima generazione.

A testimonianza di quanto appena detto, la Q3 raddoppia la risoluzione dei video rispetto alla Q2 e offre un'opzione 8K / 30p in formato ProRes RAW, qualcosa di incredibile per una compatta di queste dimensioni.

(Image credit: Leica)

L'autonomia della batteria è piuttosto modesta e si attesta sui 350 scatti, ma la Q3 presenta diverse opzioni di ricarica, tra cui la ricarica wireless da 10W (con il dock opzionale) e un'opzione di ricarica USB-C, anch'essa una novità di questa edizione.

Tuttavia, la novità più radicale (per Leica) è il nuovo schermo touchscreen inclinabile. Considerando che molti fotografi Leica opteranno per la Q3 come fotocamera per la street photography, lo schermo inclinabile è un vantaggio tutt'altro che trascurabile. Anche la risoluzione è amentata a 1,84 m di punti, così come la risoluzione dell'EVF, che equivale a 5,76 m di punti con una frequenza di aggiornamento di 120 fps.

(Image credit: Leica)

Prime impressioni

Con un peso di 743 g con batteria inclusa e uno spessore di 92 mm dal retro della fotocamera alla parte anteriore dell'obiettivo, la Leica Q3 non si può certo definire una fotocamera tascabile. Del resto, al suo interno troviamo tutto ciò che una fotocamera compatta premium dovrebbe avere: è potente, resistente alle intemperie (certificazione IP-52), ricca di funzioni e con un sensore versatile supportato da un obiettivo fisso di ottima qualità. A nostro avviso si tratta della compatta Leica più convincente di sempre e, pur costando un patrimonio, ha un rapporto qualità prezzo eccellente se paragonata a altre fotocamere Leica.

Non vediamo l'ora di testarla a fondo per raccontarvi come scatta!