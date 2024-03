L'iPad Pro pourrait bientôt bénéficier d'une fonction géniale de l'écran Pro Display XDR

À bien des égards, l'iPad Pro est à la hauteur de son nom et constitue l'une des meilleures tablettes que l'on puisse acheter. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il pourrait bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité qui le rendra encore plus "pro" qu'il ne l'est déjà.

Si l'on en croit l'informateur chinois Weibo Instant Digital, Apple travaillerait à l'introduction d'une finition texturée mate sur les futurs modèles d'iPad Pro (via MacRumors). Cette finition sera apparemment proposée en plus de la surface brillante standard dont l'iPad Pro est équipé depuis son lancement.

Selon la fuite, la finition mate présente un voile de -4° à +29° - ce qui signifie qu'elle réfléchit une faible quantité de lumière sur sa surface - et pourrait bloquer la lumière bleue pour aider à protéger vos yeux. Cela pourrait en faire un appareil idéal si vous en avez assez que le contenu à l'écran soit obscurci par des reflets.

Cette information fait suite à un autre rapport d'Instant Digital, qui affirmait que l'iPhone 17 pourrait être doté de son propre écran antireflet, ce qui faciliterait grandement son utilisation en cas de forte luminosité. Instant Digital a des antécédents mitigés en ce qui concerne l'exactitude des fuites, mais ils ont eu quelques succès dans le passé, il vaut donc la peine de garder un œil sur leurs rapports.

Technologie de niveau professionnel pour Apple

(Image credit: Future)

Instant Digital n'a pas confirmé si les écrans mats de l'iPad Pro seraient le même verre à nano-texture utilisé dans les écrans Studio Display et Pro Display XDR d'Apple, mais cela semble tout à fait possible.

Ces dernières années, Apple a apporté de plus en plus de fonctionnalités de niveau professionnel à ses iPad haut de gamme, notamment les puces Apple Silicon et les écrans Liquid Retina XDR, si bien qu'il n'est pas exclu d'obtenir quelque chose que l'on retrouve dans les écrans les plus avancés de l'entreprise.

Comment fonctionne le verre à nano-texture d'Apple ? Il ne s'agit pas simplement d'une surface mate appliquée au verre : Apple a gravé le verre de l'écran, ce qui permet à la lumière de se disperser plus efficacement et de ne pas se refléter directement sur l'utilisateur.

Le problème, c'est que les petites gravures rendent l'écran plus difficile à nettoyer, car la saleté et la graisse ont une plus grande surface d'adhérence. C'est une chose pour un écran non tactile comme le Pro Display XDR, mais c'en est une autre pour l'iPad, que l'on touchera du bout des doigts toute la journée.

Nous pourrions découvrir l'exactitude de la fuite d'Instant Digital dès la semaine prochaine, puisque des rapports ont affirmé qu'Apple annoncera un nouvel iPad Pro le 26 mars. Bien que ces informations aient depuis été contredites par Mark Gurman de Bloomberg sur X (anciennement Twitter), le journaliste d'Apple affirmant qu'elles ne sont "pas vraies". Néanmoins, lorsque nous verrons la nouvelle tablette d'Apple, il est possible qu'elle bénéficie d'une mise à jour majeure de son écran.