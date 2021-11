Test du Huawei MateBook 14s

Le Huawei MateBook 14s en résumé

Le Huawei MateBook 14s porte un nom qui ne sonne pas très glamour, mais comme les autres appareils de la gamme Mate, il dispose de quelques caractéristiques techniques incroyables, voire luxueuses. En tant qu'alternative décente à d'autres stations de travail portables comme le MacBook Air M1, le MacBook Pro 13 pouces M1 et le Dell XPS 15, le constructeur chinois convainc encore ici, en particulier si vous comptez dans votre écosystème personnel d’autres appareils Huawei.

C'est malheureusement le plus gros défaut de ce MateBook 14s, qui doit composer sans accès à des services essentiels comme le Google App store. Pour autant, il demeure un ordinateur portable de grande classe, distribué en deux coloris à l’allure premium : Space Grey (gris) et Spruce Green (vert).

Si vous possédez d’ores et déjà un smartphone et/ou une tablette Huawei, le MateBook 14s constitue un excellent achat - néanmoins, avec Apple et Microsoft offrant des solutions moins chères (à l’instar du MacBook Air M1 et du Surface Laptop 4), il doit composer avec une compétition féroce.

Prix et disponibilité

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Huawei MateBook 14s (2021) évaluée par notre rédaction : CPU : Intel Core i7-11370H (3,3 GHz, Boost 4,8 GHz)

GPU : Intel Iris Xe

RAM : 16 Go LPDDR4-4167

Ecran : 14,2 pouces (2520 x 1680), tactile

Stockage : 1 To (SSD PCIe M.2 NVMe)

Ports : 2 x USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x prise casque/micro combi jack, 1 x HDMI

Connectivité : Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5.1

Caméra: 720p

Poids : 1,44 kg

Dimensions : 314 x 230 x 16,7 mm

L’édition standard du Huawei MateBook 14s est vendu au prix de 1 349,99 €, vous donnant droit à un processeur Intel i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il existe une configuration légèrement plus musclée qui augmente le stockage à 1 To et inclut la technologie Intel Evo pour 1 549,99 €.

Avec Evo, vous obtenez un ordinateur portable durable et pratique au quotidien, bénéficiant d'une autonomie minimale de neuf heures, de la connectivité Wi-Fi 6 et de ports Thunderbolt 4.

Comme nous l'avons mentionné, le prix demandé est un peu plus élevé que celui de produits comme le MacBook Air M1 ou le Surface Laptop 4 de Microsoft, mais il y a quelques avantages à en tirer si vous êtes basé en France. En effet, si vous précommandez directement sur la boutique web locale de Huawei jusqu'au 18 novembre, vous pouvez non seulement obtenir gratuitement un écran externe Huawei de 23,8 pouces et d'une valeur de 159,99 € mais aussi une souris Bluetooth Mouse II d'une valeur de 59,99 € et un casque sans fil Huawei FreeBuds Studio d’une valeur de 249,99 €. Ce qui vous permet de créer ou de consolider l’écosystème Huawei dont nous vous parlions en introduction.

(Image credit: Future)

Design

En ce qui concerne le design, le Huawei MateBook 14s présente un look simple mais moderne, assez similaire à celui d'autres ordinateurs portables Huawei comme le MateBook 16 et le MateBook X Pro. Il arbore un châssis en aluminium usiné CNC qui est étonnamment léger (1,4 kg). Nous n'avons rencontré aucun problème en le transportant dans un sac à dos, sur des trajets plutôt longs.

Robuste, il se révèle difficile à rayer, donc même avec l’usure du temps, vous n'aurez pas à vous soucier de dommages sévères. En revanche, il attire aisément les traces de doigts, aussi assurez-vous d'emporter quelques lingettes nettoyantes avec lui, si vous tenez à le garder longtemps comme neuf.

Il fonctionne sous Windows 10, bien qu’il puisse supporter la mise à niveau gratuite vers Windows 11, de sorte que vous n'êtes pas limité à rester sur le système d’exploitation désormais daté de Microsoft.

Comme avec de nombreux ordinateurs portables récents, la polyvalence des ports demeure un problème - ces derniers s’avérant sacrifiés pour proposer un châssis plus fin. Sur le MateBook 14s, vous disposez d'un port USB-A 3.2, de deux ports USB-C, dont l'un sert au chargement de l’appareil, d'une prise audio standard et d'un port HDMI pour vous connecter à un moniteur externe.

Il manque étrangement une certification Thunderbolt (étant donné qu'Intel possède les droits de Thunderbolt). Cependant, si vous payez un supplément pour bénéficier du bonus Evo, vous récupérez ces fameux ports Thunderbolt, offrant des vitesses de transfert de données plus rapides. Cela peut être intéressant si vous partagez ou recevez beaucoup de fichiers volumineux à stocker sur votre ordinateur portable.

En fin de compte, le nombre de ports ne sera pas un problème si vous utilisez principalement des accessoires sans fil (comme une tablette graphique si vous êtes créatif). Le MateBook 14s assure une connectivité suffisante pour les étudiants, les familles, voire les télétravailleurs. Si vous avez besoin de ports supplémentaires ou d'un lecteur de carte SD, vous pouvez acheter un dongle séparé pour répondre à vos besoins.

(Image credit: Future)

La frappe sur le clavier du Huawei MateBook 14s se montre très réactive, avec des touches tactiles qui émettent un léger clic silencieux. Aucune ne donne une impression de mou, chacune apparaît bien agencée, y compris le bouton d'alimentation situé en haut à droite de l'ordinateur portable plutôt qu'intégré au clavier lui-même.

Cet emplacement permet d'éviter les erreurs de clics accidentelles lorsque vous mettez votre ordinateur portable en veille. Ce bouton d'alimentation fait également office de lecteur d'empreintes digitales. Celui-ci détecte parfaitement l’administrateur ou les utilisateurs de l’ordinateur portable, et bloque les autres sans la moindre hésitation.

Le pavé tactile est grand et octroie un léger grain agréable pour une meilleure prise en main, bien que l'absence de boutons gauche/droite puisse ici être frustrante si vous êtes du genre maladroit. Vous n'avez pas de pavé numérique, mais ce n'est pas un choc étant donné qu'il s'agit d'un ordinateur portable de taille compacte. Les touches fléchées paraissent de même un peu plus petites que les modèles classiques. Toutefois, on s’y adapte très vite.

(Image credit: Future)

L'écran de 14,2 pouces affiche une résolution de 2520 x 1680 pixels (parfois appelée 2,5K), ce qui correspond à un rapport de 16:10. Surnommée "golden ratio" par des marques comme MSI, cette taille d'écran commence à devenir courante, car la hauteur supplémentaire se révèle très pratique pour les tâches bureautiques et professionnelles.

Cet écran est doté d'un revêtement légèrement mat qui contribue à réduire les reflets dans les environnements lumineux, même s'il se montre plus brillant qu'on ne le pense. La luminosité maximale est de 400 nits, ce qui s’avère convenable (encore une fois, à égalité avec le MacBook Air). Vous aurez peut-être du mal à fixer la dalle en extérieur, directement sous la lumière du soleil. Il fonctionne également comme un écran tactile - globalement réactif, il permet de faire défiler une page web en un clin d'œil.

(Image credit: Future)

Il garantit aussi d'autres avantages convaincants, comme une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une gamme de couleurs sRGB de 100%. Vous ne jouerez certainement pas à des titres AAA exigeants sur cet appareil, mais pour les jeux indés ou classiques, vous pouvez au moins afficher 90 images par seconde, et ces spécifications se veulent tout autant décentes pour quiconque cherche à se lancer dans le montage vidéo et la photographie.

Si vous possédez un smartphone Huawei, vous pouvez également utiliser le pavé tactile comme un NFC (Near Field Communication) intégré, ce qui vous permet de coupler les deux appareils en plaçant simplement votre téléphone dessus comme un lecteur de carte - vous donnant alors un accès rapide à Huawei Share. En fait, vous n'êtes pas seulement limité aux téléphones Huawei, puisque vous pouvez associer des tablettes, des moniteurs, et d’autres produits Huawei pour envoyer facilement des fichiers de l’un à l’autre ou disposer d’une configuration multi-écrans.

Performances

Comme nous l'avons mentionné plus haut, notre unité de test est équipée d'un processeur Intel i7-11370H de 11e génération. Celui-ci a surpassé le CPU du Huawei MateBook X Pro dans nos benchmarks, ainsi que d'autres ultraportables recommandés comme le Dell XPS 13. Et même si ce n'est pas tout à fait une station de travail portable, le MateBook 14s devrait être capable de gérer à peu près toutes les tâches que vous lui réclamez, dans la limite du raisonnable.

Vous disposez également de 16 Go de RAM DDR4, ce qui est plus que suffisant pour faire tourner des applications comme Adobe Photoshop et Premiere Pro. tandis que les 1 To de stockage rapide devraient s’avérer fort utiles pour sauvegarder vos projets et télécharger tous les programmes dont vous avez besoin.

Au cours de nos tests, le MateBook 14s a exécuté de grandes feuilles de calcul avec de nombreux onglets et fenêtres ouverts sous Chrome sans aucun problème. Sa puissance supplémentaire en fait une option viable pour les créatifs ou les étudiants qui ne peuvent pas se permettre les prix généralement élevés d'une station de travail mobile de premier ordre. La puce graphique Intel Iris Xe vous empêchera d'utiliser les applications et les logiciels les plus exigeants, mais les benchmarks demeurent très impressionnants pour un appareil qui n'est pas dédié aux jeux.

(Image credit: Future)

En parlant de jeux, oui vous ne pouvez pas lancer un titre exigeant comme Red Dead Redemption 2, néanmoins le Huawei MateBook 14s réussit à faire tourner plusieurs hits de Minecraft à League of Legends, avec une facilité déconcertante. Nous n’avons rencontré aucune latence et avons pu profiter de taux de rafraîchissement étonnamment élevés.

Malgré les nombreux tests et logiciels exigeants auxquels il a été soumis, le système de refroidissement du Huawei brille également par sa capacité à maintenir une température ambiante suffisante pour travailler avec l'ordinateur portable posé sur vos genoux, si vous le souhaitez. Les ventilateurs sont étonnamment silencieux, et ne se sont mis en marche que lors de l'exécution de benchmarks 3DMark et d'applications comme Blender.

Si vous prévoyez d'utiliser votre ordinateur pour des travaux créatifs, l'écran peut offrir 100% de la gamme de couleurs sRGB. Il convient également de mentionner que la dalle est en fait réglée sur 60 Hz, mais qu'elle passe à 90 Hz en fonction de l'application que vous utilisez.

Si vous prévoyez de visionner des séries ou des films, vous serez heureux de savoir que les quatre haut-parleurs du Huawei Matebook 14s délivrent un son des plus décents. Le volume reste fort, les basses perceptibles et la musique bénéficie d’une bonne profondeur.

(Image credit: Future)

Autonomie

L'autonomie est plus que suffisante pour vous accompagner tout au long d’une journée de travail. Elle a atteint 13 heures et 23 minutes en moyenne sur les benchmarks PCMark 10 et 12 heures 17 minutes en lisant une vidéo en boucle.

En comparaison, le MacBook Air M1 offre 11 heures et 15 minutes dans le même test PCMark, et le HP Spectre x360 va jusqu’à 12 heures et 52 minutes.

Cela vous donne largement le temps d’achever vos tâches bureautiques de la journée, puis de regarder un épisode ou deux de votre série préférée, avant de vous lancer dans quelques achats en ligne et de le rebrancher sur secteur.

Nous avons pu recharger complètement l'ordinateur portable en moins de deux heures, grâce au chargeur 90W incroyablement rapide fourni par Huawei. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre chargeur d'ordinateur portable USB-C, mais si vous souhaitez bénéficier d'une expérience de charge rapide, gardez celui inclus dans la boîte.

(Image credit: Future)

Webcam

L'énorme avantage du Huawei MateBook 14s est que la webcam cachée dans le clavier a été supprimée et remplacée par une caméra discrète intégrée dans la lunette supérieure de l'écran. En conséquence, vous perdez la possibilité de couvrir manuellement l'écran, mais cela vous épargne l'horrible angle de vue qui rendait les personnes les plus séduisantes disgracieuses. Si vous êtes préoccupé par le respect de votre vie privée, il existe des caches tiers facilement trouvables sur Amazon.

La qualité globale n'a pas été améliorée, cependant, et vous obtenez toujours cette résolution granuleuse de 720p. Elle fera l'affaire pour les appels vidéo rapides, mais si vous avez besoin d'une qualité d’image décente pour supporter une visioconférence professionnelle ou votre chaîne Twitch, envisagez d'acheter l’une des meilleures webcams du moment.

Le MateBook 14s utilise quatre microphones qui peuvent clairement capter votre voix jusqu'à cinq mètres de distance, et comprend une fonction intégrée d'annulation du bruit par l'IA pour filtrer tout bruit de fond. Une fonctionnalité particulièrement utile est l'amélioration de la voix personnelle, qui peut se concentrer et améliorer votre propre timbre tout en supprimant les autres personnes qui parlent en arrière-plan.

Il fonctionne étonnamment bien, mieux que les microphones de la plupart des ordinateurs portables que nous avons testés ces dernières années. Mais il ne s’avère toujours pas à la hauteur de la qualité d'un casque micro ou d'un micro USB.

Achetez-le si...

Vous recherchez un ordinateur portable mince et puissant

Le MateBook 14s montre que Huawei doit être pris au sérieux lorsqu'il s'agit de fournir une technologie de grande qualité, donc si vous avez besoin d'un Ultrabook pratique aux quotidiens avec quelques fonctionnalités premium étendues, ne cherchez pas plus loin.

Il vous faut un ordinateur élégant

Avec un châssis métallique solide et un style moderne et minimaliste, le MateBook 14s a tout le charme d'un Dell XPS ou d'un MacBook Air. Si ces derniers vous plaisent moins, l’alternative Huawei apparaît comme un ordinateur portable luxueux.

Vous possédez un smartphone Huawei

Si vous disposez déjà d’un écosystème Huawei, vous pouvez vraiment tirer le meilleur parti de quelques options bonus du MateBook 14s, qui vous aideront pleinement à rationaliser votre travail.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...

Vous ne voulez pas d'autres produits Huawei

Ce n'est pas une obligation, mais vous ne pourrez profiter pleinement de l'écosystème Huawei que si vous avez d'autres appareils à associer. Si vous pouvez vous passer de certaines fonctions, tout va bien, mais sinon, vous devrez acheter en plus un smartphone ou une tablette Huawei.

Vous disposez d’un budget limité

Étant donné qu'il s'agit d'un produit haut de gamme, son prix s’avère assez élevé. Il existe donc d'autres options plus abordables si vous souhaitez économiser de l'argent.