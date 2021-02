Test de Pluto TV

Pluto TV est une combinaison étonnante de chaînes issues du câble et de YouTube, qui présente beaucoup de programmes variés pour un service de streaming gratuit. Néanmoins, ses problèmes de performances et la légèreté de son catalogue à l’heure actuelle l'empêchent encore de s’imposer en alternative gratuite de YouTube TV ou de Salto. Si vous souhaitez une plateforme SVOD de plus pour tuer le temps, ce nouveau nom soutenu par la publicité pourrait quand même vous intéresser.

Sur le marché du streaming vidéo, vos options sont pratiquement infinies. YouTube y règne depuis des années, mais les nouveaux venus - à l’instar de Facebook Video - ont toujours une place à prendre. Mais dans la catégorie des services légitimes portés par les networks classiques, vos options se réduisent à quelques acteurs clés (par exemple, Salto). Et les propositions de plateformes gratuites s’avèrent bien plus restreintes. C'est pourtant dans ce créneau que Pluto TV - un service de streaming soutenu par la publicité - pense pouvoir changer la donne.

Au lieu d'abandonner les chaînes câblées traditionnelles au profit des flux Internet ou vice-versa, Pluto TV les regroupe, vous offrant ainsi des centaines de catalogues de contenus (ils seront limités à quelques dizaines au lancement en France) que vous pouvez feuilleter sans avoir à débourser un seul centime d’euro. Mieux encore, Pluto TV vous donne accès à plusieurs films à la demande et, par la suite, à une sélection de magazines d’information, parfaits pour être diffusés en arrière-plan sur votre ordinateur.

Le problème avec ce nouveau service ? Vous devrez faire avec des interruptions publicitaires. De plus, vous devrez faire face à des problèmes de qualité streaming parfois en deçà, selon les programmes diffusés.

Si vous pouvez passer outre ce genre de limitations, et que vous recherchez des programmes qui vous réclameront moins de concentration qu’un contenu original Netflix, Pluto TV vaut la peine d'être découverte. Même si ce n'est que pour un après-midi.

Pluto TV a fait ses débuts en 2014, aux Etats-Unis, avant de gagner l’Europe cinq ans plus tard. Principalement en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Royaume-Uni. La plateforme débarque en France à partir du 8 février 2021. Le catalogue s’avère relativement différent selon les pays, avec un nombre de contenus restreints au lancement. Ainsi, alors que les utilisateurs américains peuvent zapper sur plus de 250 chaînes aujourd’hui, les français se contenteront de 40 chaînes en février, puis d’une vingtaine de plus dès le mois de juin. En revanche, le fonctionnement et la prise en charge des appareils restent identiques d’une zone géographique à l’autre.

(Image credit: Pluto TV)

Quels appareils supportent Pluto TV ?

L'un des points forts de Pluto TV est sa capacité à diffuser sur pratiquement tous les écrans connectés disponibles. Qu’il s’agisse de votre Smart TV, votre console de jeu, votre smartphone ou votre tablette. Sans oublier n’importe quel navigateur web.

Voici la liste complète des appareils qui supportent la diffusion des contenus Pluto TV :

Smartphones et tablettes iOS

Smartphones et tablettes Android

Android TV

Google Chromecast

Application web Chrome

Tablettes Amazon Kindle/Fire

Amazon Fire TV + Fire TV Stick

Apple TV (4e génération)

PS4/PS5

Xbox One/Xbox Series X et S

Pour pouvoir profiter des programmes du service, commencez par télécharger l'application Pluto TV sur l'appareil de votre choix. Dès lors, vous pourrez visionner la TV en direct ou les contenus à la demande sans avoir besoin de vous inscrire - un avantage considérable du service.

La page d’accueil de l’interface se divise en deux sections « TV en direct » et « A la demande ». La première vous permet de zapper entre plusieurs chaînes Films, Séries, Gaming, Sports, Kids, Art de vivre. Pluto TV diffuse ici plusieurs contenus selon une programmation horaire précise. Comme sur des chaînes TV classiques, vous devrez vous fier au programme TV affiché pour ne pas manquer votre feuilleton préféré ou vous préparer une séance ciné en famille. Il y a également la partie Replay - la seconde section -, affichant actuellement différentes thématiques à l’instar de Séries policières, Téléréalité, Films romantiques ou encore Documentaires. Nul besoin d’attendre un horaire imposé ici, mais le choix est moindre.

Nous espérons que le service français clonera très vite la sélection américaine, incluant des choix plus qualitatifs - comme une chaîne 007 qui diffuse tous les films de la franchise James Bond 24 heures sur 24, ou encore le réseau NFL si vous êtes fan de football américain.

Le seul avantage de s'inscrire sur Pluto TV est la possibilité d’épingler vos chaînes préférées en haut de la page d’accueil - ce qui s’avère fort pratique si vous prévoyez d'utiliser le service quotidiennement.

(Image credit: Pluto TV)

Programmes Pluto TV : que pouvez-vous regarder aujourd’hui ?

Depuis 2014, Pluto TV a conclu un certain nombre de partenariats avec certains des plus grands distributeurs de contenu à Hollywood et au-delà. Tout d'abord, cela inclut une grande partie de la bibliothèque de contenus de ViacomCBS, à savoir quelques-uns de plus gros programmes de MTV, BET, Spike, Comedy Central et Nickelodeon. En vous connectant au bon moment, vous aurez ainsi la possibilité de visionner des émissions populaires telles que Pimp My Ride, Catfish et Punk’d, mais aussi des shows jeunesse ou jeunes adultes comme Les Tortues Ninja, Dora l’Exploratrice, Bob l’Eponge, Les Razmoket, Awkward… auxquels viennent s’ajouter quelques animes à l’instar de Naruto Shippuden et Fairy Tail.

Plus localement, vous aurez le droit à quelques productions françaises plus ou moins datées (Femmes de loi, Louis la brocante, Les Cordier juge et flic, Plus belle la vie).

Côté sports, attendez-vous à quelques rediffusions issues de grandes chaînes d'information américaines (CNN, NBC, CBS, Bloomberg, Sky et FOX). Ce qui vous permettra de découvrir certaines disciplines généralement réservées à la deuxième partie de soirée sur les chaînes de la TNT. Par exemple : le World Poker Tour ou les compétitions de la World Surf League.

Et puis il y a les chaînes jeux vidéo : GamingTV qui regroupe plusieurs numéros de Retro Game One avec Marcus et IGN compilant des vidéos amateurs de type « Let’s Play ».

Si le direct vous ennuie - ou si vous avez raté le début d’une diffusion en cours -, le catalogue « A la demande » rajoute une centaine de contenus. Principalement des productions de séries B ou de comédies qui ont fait les belles heures des vidéoclubs - quand ces derniers existaient encore. Vous pourrez voir et revoir Short Circuit, Clueless, Hercule à New York ou Hail Caesar qui marque la première collaboration de Robert Downey Jr et Samuel L. Jackson plus d’une décennie avant le Marvel Cinematic Universe.

(Image credit: Pluto TV)

Qualité d’image et gestion des publicités sur Pluto TV

Selon les chiffres les plus récents de Viacom, son propriétaire, Pluto TV compte environ 22 millions de téléspectateurs dans le monde. Nous sommes loin des 195 millions d’abonnés recensés par Netflix, mais cela reste un audimat conséquent.

Nous faisons circuler ce chiffre parce qu'il est important de mettre en contexte les performances du service, disponible en basse résolution sur la majeure partie des chaînes. Ne vous attendez donc pas à voir de sitôt une résolution 4K ou même Full HD sur l'ensemble de la plateforme. À l'heure actuelle, nous atteignons un pic de qualité HD, pas plus.

Comme sur les chaînes TV américaines traditionnelles, vous pouvez vous attendre à voir des publicités toutes les huit minutes environ et à ce qu'elles durent entre 30 secondes et deux minutes.

Au-delà de cette fréquence publicitaire élevée, il faut de même vous attendre à des chutes de qualité d’image aléatoire, voire quelques artefacts sur le catalogue à la demande. La TV en direct se révèle plus stable, mais aucune des deux sections ne sont actuellement à la hauteur d'autres services comme YouTube et Netflix.

Pour conclure…

En fin de compte, il peut être difficile de catégoriser Pluto TV comme plateforme SVOD au même titre que Netflix ou qu’Amazon Prime Video - ou comme service de télévision en direct à l’image de YouTube TV. C'est un mélange ambitieux entre les deux formats qui est mis gratuitement à la disposition du public. Et en cela, c'est vraiment respectable.

L'inconvénient, c'est que les chaînes ne sont pas toujours en direct et qu'elles se tournent vers des émissions de niche et des films de série B. Il n'y a pas une tonne de contenus phares disponibles, et Pluto TV n'a pas de séries originales que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le catalogue ne demande qu’à s’étendre avec le temps et gagner en qualité. Aujourd’hui, au moins, vous en avez pour votre argent.