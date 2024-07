Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim : des écrans de très grande taille, selon les rumeurs

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 a fait l'objet de nombreuses fuites et devrait être dévoilé la semaine prochaine - mais des rumeurs ont également fait état d'une version slim (fine) du téléphone pliable qui arriverait plus tard, et nous venons peut-être d'en apprendre un peu plus à son sujet.

Selon un rapport de The Elec (via Android Authority), le calendrier de production de ce modèle mystère a été finalisé, et le téléphone devrait donc faire son apparition au quatrième trimestre de l'année (à partir d'octobre).

Non seulement ce modèle serait plus fin - d'où l'appellation "slim" - mais il serait également doté d'un écran principal de 8 pouces et d'un écran de couverture de 6,5 pouces. Toutefois, la prise en charge du stylet S Pen serait supprimée, ce qui contribuerait à l'amincissement.

Comme le montre notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5, ce téléphone pliable dispose d'un écran principal de 7,6 pouces et d'un écran extérieur de 6,2 pouces. Le Galaxy Z Fold 6, qui devrait être dévoilé la semaine prochaine, s'en tiendra apparemment à ces dimensions.

S'agit-il du Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra ?

Le Z Fold 5 et Z Flip 5 (Image credit: Future)

C'est une preuve supplémentaire que le Galaxy Z Fold 6 Slim est bel et bien en route, mais la question de savoir si vous pourrez l'acheter est une autre affaire. Elec précise que les 400 000 à 500 000 unités ne seront disponibles que sur certains marchés sélectionnés, la Chine étant le seul pays spécifiquement mentionné.

D'autres appareils pliables sur le marché, tels que le Honor Magic V2, ont des écrans primaires plus proches de la taille de 8 pouces - cette décision pourrait donc être considérée comme un moyen pour Samsung d'atteindre la parité avec ces appareils. Un appareil pliable de cette taille serait en préparation depuis un certain temps.

L'Elec mentionne que certains composants sont plus sophistiqués dans le modèle mince que dans le Galaxy Z Fold 6, mais ne précise pas de quoi il s'agit. Il est possible que cet appareil soit en fait ce que l'on appelait auparavant le Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Nous devrions découvrir avec certitude ce que cet appareil a à offrir plus tard dans l'année, mais il y a d'abord le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, lancés le mercredi 10 juillet (avec un tas d'autres gadgets).