Samsung Galaxy Unpacked – 9 choses que nous avons vues et apprises, y compris le Galaxy Z Fold 6, la Galaxy Ring et la Watch Ultra

Le deuxième événement Samsung Galaxy Unpacked de 2024 est passé, laissant dans son sillage toute une série de nouveaux appareils Galaxy. Ceux-ci vont des suspects habituels sous la forme de deux nouveaux téléphones pliables à la première bague intelligente de Samsung, en passant par sa riposte à l'Apple Watch Ultra.

Tout au long de sa présentation, Samsung a vanté les mérites d'outils d'IA intelligents et axés sur le consommateur pour ses nouveaux appareils, dans le but de vous aider à accomplir davantage de tâches, à exploiter votre côté créatif, à rester en meilleure santé et à mieux dormir.

Vous pouvez consulter notre blog en direct sur le Samsung Galaxy Unpacked July [en anglais] pour un compte-rendu détaillé de ce qui a été annoncé, et plus de réactions et d'analyses, mais lisez ce qui suit pour découvrir neuf des plus grandes annonces du Galaxy Unpacked.

1. La nouvelle Samsung Galaxy Ring

(Image credit: Future / Matt Evans)

La Samsung Galaxy Ring est la première incursion de Samsung dans une nouvelle catégorie de produits portables, un tracker minimaliste à installer et à oublier, conçu pour être porté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Doté d'une batterie pouvant durer jusqu'à sept jours, la bague contient plusieurs capteurs pour le type de suivi passif du bien-être que l'on trouve dans la montre, surveillant la fréquence cardiaque, la température de la peau, estimant le nombre de pas effectués et enregistrant automatiquement les exercices de course et de marche.

Elle transmet ces informations directement à l'application Samsung Health, vous donnant un score de sommeil et un score d'énergie, ainsi que des conseils personnalisés alimentés par l'IA. Il s'agit d'un tracker de fitness fin et sophistiqué qui marque le début d'une nouvelle ère pour les dispositifs portables.

2. Mais choisissez bien...

(Image credit: Samsung)

En effet, les tailles de la Galaxy Ring sont basées sur les tailles standard américaines, avec neuf options différentes allant de la taille 5 à la taille 13, et Samsung précise que la disponibilité de la taille et des couleurs de la bague variera selon les régions. Pour trouver la taille qui vous convient, vous devrez utiliser un kit de dimensionnement gratuit lorsque vous passerez commande de la bague.

Cependant, plus la bague est petite, plus l'autonomie de la batterie est réduite. Ainsi, si vous avez des doigts très fins, votre bague durera environ six jours au lieu de sept.

3. Un smartphone pliable plus intelligent et plus élégant

(Image credit: Future)

On pourrait penser que le Samsung Galaxy Z Fold 6 est pratiquement identique à son prédécesseur. Mais en y regardant de plus près, vous verrez qu'il est un peu plus court et plus large, ce qui permet d'avoir un écran de couverture plus utilisable d'une seule main. De plus, sous le capot, vous trouverez une puce Snapdragon 8 Gen 3 adaptée à Samsung.

C'est pratique, car le Galaxy Z Fold 6 aura besoin de cette tranche de silicium pour faire fonctionner les fonctions Galaxy AI intégrées, y compris une fonction Sketch to Image qui prend les gribouillis du S Pen sur une photo et utilise l'IA pour les transformer en dessins animés ou autres styles d'images à l'aspect poli.

Une autre fonctionnalité intelligente de l'IA est la façon dont l'application Interpreter peut fonctionner à travers les écrans du Fold 6 en fournissant un mode de conversation qui montre des traductions bidirectionnelles de l'écran principal et de l'écran de couverture. En résumé, le Galaxy Fold 6 est le téléphone pliable le plus intelligent que vous puissiez précommander dès maintenant.

4. La Galaxy Watch Ultra

(Image credit: Future / Matt Evans)

La Samsung Galaxy Watch Ultra reprend la Samsung Galaxy Watch 7 et la dope pour les activités de plein air. L'Ultra offre une batterie plus impressionnante, un coussin en titane, un bouton Quick programmable, un GPS amélioré et de nouveaux outils pour survivre dans la nature.

Il est évident qu'elle s'inspire beaucoup de l'Apple Watch Ultra, mais il est bon de voir une réelle amélioration des performances des Galaxy Watches de Samsung - et d'après notre brève prise en main, elle semble être un compagnon fiable pour le bureau et l'extérieur.

5. Un Galaxy Z Flip plus intelligent, plus rapide et doté d'un appareil photo performant

(Image credit: Future / Axel Metz)

Le Galaxy Z Fold 6 a peut-être été mis à l'honneur lors du dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung, mais le Galaxy Z Flip 6 est certainement le plus cool des deux nouveaux candidats au titre de meilleur téléphone pliable (après tout, qui n'aime pas un téléphone à clapet moderne ?).

Le modèle Galaxy Z Flip de cette année offre de nombreuses améliorations itératives par rapport au Galaxy Z Flip 5 - notamment un nouvel appareil photo 50MP, un chipset Snapdragon 8 Gen 3 plus rapide, une batterie plus grande et une durabilité améliorée - et il accueille également une poignée de nouvelles fonctionnalités logicielles et d'intelligence artificielle. Le Galaxy Z Flip 6 est disponible en précommande dès maintenant en quatre couleurs : Jaune, Bleu, Menthe et Ombre argentée.

6. L'IA dans vos oreilles - grâce aux Galaxy Buds Pro 3

(Image credit: Future)

Les Samsung Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro ont pris une nouvelle direction à la manière des AirPods, avec des bâtonnets qui s'étendent vers le bas à partir des écouteurs et qui permettent de nouvelles commandes par pincement et glissement, ainsi qu'un "Blade Light" très cool sur le modèle Pro.

Plus important encore, ils apportent des améliorations considérables au niveau du son, notamment un système avancé à deux haut-parleurs sur le modèle Pro, et une annulation du bruit améliorée. L'ANC est alimenté par l'IA, avec des capacités d'adaptation intelligentes, mais il sera bien sûr plus performant dans l'option Pro, plus onéreuse. Ils promettent également une amélioration de la qualité des appels grâce à l'IA, une plus grande autonomie de la batterie, ainsi qu'un son Hi-Res Audio 24 bits et un son spatial 3D lorsqu'ils sont utilisés avec les meilleurs téléphones Samsung.

7. Une Galaxy Watch à surveiller

(Image credit: Future)

La Galaxy Watch 7 de Samsung ne s'éloigne pas du design circulaire de ses prédécesseurs, comme la Galaxy Watch 6, mais présente des changements significatifs sous le capot. À l'intérieur, elle est alimentée par une puce Samsung Exynos à 3 nanomètres et, à l'arrière, elle est dotée d'un capteur BioActive entièrement redessiné. Ces deux éléments matériels alimentent une fonction Energy Score qui vise à rendre vos données de santé plus digestes.

La Watch 7 dispose également de commandes gestuelles et de fonctions Galaxy AI telles que des suggestions de réponses plus intelligentes. Contrairement à la Fold ou à la Flip, son prix n'a pas non plus augmenté.

8. Une nouvelle plateforme "XR" voit le jour, avec l'aide de Google

(Image credit: Shutterstock / thinkhubstudio)

Lors de la conférence Unpacked, Google a réaffirmé ses projets de plateforme XR (un fourre-tout pour la RV, la RA et la RM), en partenariat avec Samsung. Le président de Samsung et responsable de l'activité Mobile Experience (MX), TM Roh, a déclaré que les fruits du partenariat XR entre Samsung et Google arriveraient "cette année".

Nous pensons que nous en saurons plus lors de la conférence des développeurs de Samsung (SDC), prévue le 3 octobre 2024. Mais comme nous sommes à la moitié de l'année 2024, Samsung et Google feraient bien de se dépêcher.

9. Obtenez votre score énergétique... avec un piège

(Image credit: Future / Matt Evans)

Lors de la conférence Unpacked, Samsung a dévoilé une nouvelle fonction Energy Score pour les montres Galaxy qui vous surveille et vous donne une forme d'évaluation de la charge de la batterie de votre corps ; en fait, elle vous signale lorsque vous vous épuisez, ce qui est très symptomatique de la vie moderne.

Samsung a présenté cette fonction comme un moyen d'améliorer "votre conscience de la façon dont votre santé influence votre vie quotidienne, afin que vous puissiez utiliser des recommandations basées sur votre état physique actuel pour concentrer vos efforts quotidiens sur l'amélioration".

Mais il y a un hic.

Les petits caractères indiquent que vous aurez besoin d'une Samsung Galaxy Watch 4 ou d'une version plus récente pour pouvoir obtenir un score énergétique. La Watch 4 a été lancée en 2021, donc si vous avez une montre plus ancienne, comme la Samsung Galaxy Watch 3, vous n'obtiendrez pas de score de charge pour votre corps ; vous devrez vous fier à la bonne vieille méthode qui consiste à dire si vous êtes fatigué en regardant si vous pouvez vous lever du canapé après être rentré du travail.