Samsung Galaxy S24 Ultra : tout ce qu'il faut savoir sur ses appareils photo

Les appareils photo sont généralement considérés comme la caractéristique la plus remarquable des téléphones Galaxy Ultra, et cela se confirme avec le Samsung Galaxy S24 Ultra, qui semble être un sérieux prétendant pour la première place de notre liste des meilleurs téléphones avec appareil photo.

Dévoilé officiellement lors du Samsung Galaxy Unpacked, le module photo du Galaxy S24 Ultra est très similaire à celui du Galaxy S23 Ultra, à l'exception du téléobjectif à zoom optique 10x de 10 mégapixels qui a été remplacé par un appareil de résolution plus élevée de 50MP avec un zoom 5x. Cela signifie une plage optique réduite, mais un plus grand détail, ce qui permet ensuite à Samsung d'utiliser un traitement d'image basé sur l'IA et un recadrage pour atteindre un zoom de 10x sans avoir besoin d'une lentille physique.

L'intelligence artificielle jouera également un rôle majeur dans les appareils photo de la gamme Galaxy S24, avec une utilisation optimale du mélange flexible d'appareils photo arrière du Galaxy S24 Ultra.

Alors continuez à lire pour tout savoir sur les appareils photo du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Appareils photo du Samsung Galaxy S24 Ultra : caractéristiques

Avant d'examiner plus en détail l'appareil photo du Samsung Galaxy S24 Ultra, voici ses caractéristiques en un coup d'œil.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques de l'appareil photo du Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Principal : 200MP f/1.7 Ultra-large : 12MP f/2.2 , Téléobjectif : 50MP f/3.4 périscope zoom optique 5x, 10MP f/2.4 zoom optique 3x Avant : 12MP f/2.2

Appareils photo du Samsung Galaxy S24 Ultra : un système plus souple

Bien que les caméras principales, ultra-larges et téléobjectifs 3x du Galaxy S24 Ultra n'aient pas beaucoup changé par rapport à leur prédécesseur, le téléphone et ses homologues de la gamme S24 peuvent exploiter le nouveau moteur IA ProVisual.

Mise à part la complexité des noms, cela signifie essentiellement que Samsung a travaillé à améliorer la manière dont les appareils photo de la gamme Galaxy S24 produisent des photos d'aspect plus naturel et une meilleure performance en basse lumière, notamment sur la caméra téléobjectif 50MP 5x qui a des pixels 1,6 fois plus grands et une stabilisation d'image améliorée pour de meilleures photos et vidéos zoomées lorsque l'éclairage est loin d'être optimal.

Il y a aussi un algorithme qui garantit la capture de photos HDR même lors de l'utilisation de la fonction caméra dans une application tierce comme Instagram. Cela devrait éviter de devoir prendre des clichés dans l'application caméra du Galaxy pour ensuite les télécharger via une application de médias sociaux ; tout peut désormais être fait dans cette dernière application.

Grâce au traitement intelligent et au recadrage via des capteurs haute résolution, Samsung a qualifié les appareils photo du Galaxy S24 Ultra de "Quad Optical Zoom". Par là, la société entend qu'elle peut fournir des images de qualité zoom optique sur des zooms 2x, 3x, 5x et 10x. L'IA aidera à traiter les pixels entre la caméra principale jusqu'à 3x, de 5x à 10x et utilisera une technique de super résolution lors du zoom plus loin, atteignant jusqu'à 100x avec le "Space Zoom".

En somme, l'abandon de la caméra zoom 10x de plus faible résolution semble rendre le système de caméras globalement plus flexible ; pouvoir zoomer optiquement à 5x est sans doute plus pratique qu'un zoom optique de 10x.

Appareils photo du Samsung Galaxy S24 Ultra : L'IA intégrée

(Image credit: Samsung)

Comme mentionné précédemment, l'intelligence artificielle joue un rôle majeur dans les appareils photo du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Cette technologie intelligente suggérera des modifications photographiques pour remasteriser complètement une image ou simplement supprimer des éléments comme les reflets, et ce, sans nécessiter de connaissances avancées en retouche.

Mais l'édition générative semble être le grand changement. À l'instar du Magic Editor du Google Pixel 8, elle utilise l'IA pour manipuler une image, que ce soit pour remplir les pixels manquants lors du recadrage ou de la redresser, ou pour permettre aux utilisateurs de recomposer entièrement les photos en déplaçant personnes et objets d'un simple tapotement et en les surlignant. Cela prend un moment pour être traité, mais selon notre expérience jusqu'à présent, cela fonctionne plutôt bien.

Pour contourner les préoccupations concernant la falsification de photos par l'IA, Samsung a indiqué que les métadonnées indiquant les modifications par l'IA seront intégrées dans les photos.

L'utilisation de l'IA générative s'étend également à la création de cadres pour les vidéos, permettant à l'IA de créer et d'insérer des images supplémentaires dans une vidéo à 120 images par seconde pour transformer instantanément une vidéo en ralenti ; cela pourrait être génial si on a mal chronométré une vidéo d'une course de voitures ou d'un grand feu d'artifice.

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Avant de tirer des conclusions sur les appareils photo et les capacités photographiques du Galaxy S24 Ultra, nous devrons tester entièrement le nouveau téléphone phare. Mais pour l'instant, son système d'appareil photo flexible et ses fonctions d'intelligence artificielle semblent être des atouts majeurs.

Découvrez nos premières impressions sur l'intelligence artificielle et les appareils photo dans notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra. N'hésitez pas non plus à lire notre test du Samsung Galaxy S24.