Samsung Galaxy S24 : il est presque certain que le système de communication par satellite sera disponible

Les téléphones Samsung Galaxy S24 sont attendus pour janvier ou février, et il semblerait que la connectivité par satellite - similaire à celle disponible sur l'iPhone - soit l'une des nouvelles fonctionnalités que nous obtiendrons.

Comme le rapporte SamMobile, Park Yong-in, cadre chez Samsung, a confirmé que la société commencerait à prendre en charge la connectivité satellite bidirectionnelle pour les urgences sur ses appareils l'année prochaine. Le Galaxy S24 n'a pas été mentionné nommément, mais il n'est pas exagéré de supposer que les téléphones phares de Samsung pour 2024 seront dotés de ces capacités.

L'iPhone 14 et l'iPhone 15 offrent tous deux la possibilité d'envoyer des signaux de détresse via les réseaux satellitaires, en l'absence de connectivité cellulaire. Le service a été progressivement étendu à un nombre croissant de pays et a déjà permis de sauver des vies.

Le fait que cette fonction n'apparaisse pas sur le Samsung Galaxy S23 a été une surprise, car les rumeurs allaient dans ce sens. Cette fois-ci, il semble presque certain que Samsung lancera cette fonction, mais nous devrons attendre 2024 pour en être sûrs.

Les rumeurs concernant le Samsung Galaxy S24 jusqu'à présent

Nous avons déjà beaucoup entendu parler de ce que les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra pourraient apporter. Conformément à la tendance actuelle, nous nous attendons à ce que ces téléphones intègrent de nombreuses fonctions intelligentes basées sur l'IA.

Des rendus non officiels des téléphones ont également été mis en ligne, suggérant que nous ne verrons pas beaucoup de modifications en termes d'apparence physique de ces appareils - la plupart des améliorations se trouveront donc à l'intérieur. Toutefois, le passage au titane pour une partie du boîtier a été mentionné.

Comme d'habitude, il semblerait que le modèle haut de gamme Ultra soit celui qui bénéficiera des améliorations les plus importantes. Diverses prédictions ont été faites sur le type de système de caméra arrière qu'il pourrait embarquer, et il semble qu'il pourrait sérieusement défier l'iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro dans ce domaine.

La plupart des rumeurs font état d'un lancement du Galaxy S24 dans le courant du mois de janvier, avec une nouvelle Samsung Galaxy Ring dévoilée en même temps. Si les fuites autour de ces téléphones se poursuivent au même rythme, nous saurons presque tout à leur sujet d'ici là.