Samsung Galaxy S24 : carton plein pour le dernier fleurons de Samsung, aux anges

De l'avis général, la série Galaxy S24 de Samsung a démarré sur les chapeaux de roue. Les nouveaux téléphones de la société ont battu des records de précommandes en Inde et en Corée du Sud, et nous avons maintenant la confirmation que les clients européens se sont montrés tout aussi impatients de mettre la main sur le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra au cours de la première semaine de commercialisation.

"Dans toute l'Europe, au cours des sept premiers jours de précommandes, la série Galaxy S24 a dépassé le volume total de précommandes que nous avions atteint avec la série Galaxy S23", a annoncé James Kitto, vice-président des ventes de Samsung au Royaume-Uni, lors d'une récente présentation à laquelle TechRadar a assisté.

"La réaction a été tout simplement incroyable", a déclaré M. Kitto, ajoutant que "le marché mobile a été redynamisé par l'IA", en référence à la suite de fonctions Galaxy AI désormais disponibles sur les trois téléphones de la gamme Galaxy S24.

M. Kitto n'a pas donné de détails sur les chiffres, mais nous savons qu'en Corée du Sud, le Galaxy S24 a enregistré le plus grand nombre de précommandes de l'histoire de la gamme Galaxy S. Il est intéressant de noter que 65 % de ces précommandes concernaient le modèle haut de gamme Galaxy S24 Ultra, ce qui reflète une demande similaire pour l'iPhone 15 Pro Max d'Apple, qui, l'année dernière, a dépassé l'iPhone 14 Pro Max en termes de ventes au cours de la première semaine.

Les Galaxy S24 (à gauche), Galaxy S24 Plus (au milieu) et Galaxy S24 Ultra (à droite) sont disponibles dès maintenant. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La dernière gamme de smartphones de Samsung peut-elle faire une entaille significative à la domination continue d'Apple sur le marché des smartphones ? Comme nous l'avons indiqué l'année dernière, les adeptes d'Android sont de plus en plus nombreux à passer à l'iPhone, et la popularité engendre la popularité. Plus il y a de gens qui utilisent les iPhones, plus les iPhones deviennent populaires. Mais Samsung espère que son approche unique de l'IA pourra aider à stopper l'hémorragie.

"Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l'appareil le plus avancé techniquement que nous ayons jamais mis sur le marché", explique M. Kitto. "Nous avons combiné notre matériel tant apprécié avec les possibilités époustouflantes de l'IA [pour en faire] le premier téléphone au monde compatible avec l'IA".

Et Samsung a raison de se vanter. Dans notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra, nous avons décrit le dernier fleuron de l'entreprise comme "un téléphone qui transcende la catégorie des smartphones", et il trône aujourd'hui au sommet de notre classement des meilleurs téléphones.

Le Galaxy S24 Ultra est "l'appareil le plus avancé techniquement" que Samsung ait jamais fabriqué (Image credit: Philip Berne / Future)

Cela dit, Samsung ne pourra pas revendiquer longtemps la propriété de l'espace IA. Apple dépenserait plus d'un milliard de dollars par an pour le développement de l'IA, et Mark Gurman de Bloomberg a confirmé le mois dernier que plusieurs fonctionnalités d'IA spécifiques à l'iPhone sont sur la bonne voie pour être dévoilées lors de la WWDC 2024.

Siri, Messages, Apple Music et Pages devraient bénéficier d'améliorations significatives basées sur l'IA cette année, et le premier devrait faire l'objet d'une transformation de type ChatGPT. L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro Max seront donc très certainement dotés d'un arsenal enviable de fonctionnalités qui n'ont rien à envier au Galaxy. Mais pour l'instant, Samsung a le vent en poupe.