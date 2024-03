Les possesseurs de Samsung Galaxy S23 pourraient bénéficier d'une autre fonctionnalité géniale du Galaxy S24

La mise à jour One UI 6.1 de Samsung est largement attendue pour apporter les fonctionnalités Galaxy AI de la gamme Samsung Galaxy S24 aux téléphones Samsung plus anciens dans le courant du mois, et nous apprenons maintenant qu'une autre fonctionnalité du Galaxy S24 pourrait être sur le point de faire le saut générationnel.

Comme l'a repéré SamMobile, la nouvelle version de One UI Home du Galaxy S24 - qui offre des animations plus fluides lors de l'ouverture et de la fermeture d'applications, et élimine pratiquement toutes les baisses de taux de rafraîchissement - est présente et correcte dans la variante de One UI 6.1 qui sera bientôt disponible sur l'ensemble du marché.

Les versions existantes de One UI Home sont sujettes à des bégaiements lorsque des applications sont ouvertes et fermées en succession rapide, mais il semblerait que One UI 6.1 soit sur le point de résoudre ce problème pour les appareils Samsung de la génération précédente, notamment les Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

SamMobile note que cette version mise à jour de One UI Home - que la publication a pu installer gratuitement sur d'anciens appareils Samsung via un fichier APK (format de fichier Android Package Kit) - a fonctionné sans problème sur un Galaxy S23 lors de son test, il n'y a donc aucune raison de penser que tous les téléphones susmentionnés ne bénéficieront pas d'une amélioration des performances similaire.

One UI Home en action sur le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Philip Berne / Future)

Les fichiers APK peuvent être téléchargés sur des sites web tiers, mais nous recommandons d'attendre que Samsung déploie officiellement One UI 6.1 sur les anciens appareils avant de tester cette nouvelle version de One UI Home.

Pour ce qui est de la date, Samsung a confirmé que One UI 6.1 commencerait à être déployée "au cours du premier semestre de l'année", mais des fuites ont depuis prédit son arrivée entre le 11 et le 13 mars, ou entre le 18 et le 20 mars. En d'autres termes, il faut s'attendre à ce que One UI 6.1 arrive très bientôt.

Galaxy AI for Galaxy S23 series coming next month!Next month is the deadline for the addition of One UI 6.1 and Galaxy AI, which will add many new features and improvements! - Vastly improved animations - Many new Galaxy AI features - New lock screen customization features… pic.twitter.com/Fc0VCI3YCQFebruary 11, 2024 See more

En ce qui concerne les autres fonctionnalités prévues avec One UI 6.1, les outils très médiatisés du Galaxy S24, tels que Circle to Search, se sont révélés extrêmement utiles pour les propriétaires du Galaxy S24. Mais certaines fonctionnalités moins connues, comme Instant Slow-Mo, devraient également faire leur apparition sur les anciens téléphones Samsung grâce à One UI 6.1.

Ces fonctionnalités basées sur l'IA ne seront pas disponibles sur la gamme Galaxy S22, mais One UI 6.1 introduira des widgets sur l'écran de verrouillage, une fonctionnalité Quick Share améliorée et de meilleurs paramètres de protection de la batterie sur tous les téléphones Samsung susmentionnés. Pour un aperçu détaillé de ce qui vous attend, consultez notre article sur les meilleures fonctionnalités de One UI 6.1.