Les étuis officiels des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 ont fait l'objet d'une fuite, indiquant de nouveaux designs

Le Z Fold 5 (à gauche) et Z Flip 5 (à droite)

En début de semaine, Samsung nous a donné une date de lancement officielle pour le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Il semblerait maintenant que nous ayons un premier aperçu des étuis fabriqués par Samsung pour ces téléphones pliables, ce qui nous en apprend davantage sur le design des appareils.

Des photos postées par le célèbre tipster @MysteryLupin (via 9to5Google) - le message cryptique mène en fait à une galerie d'images, via un décodage Base64 - révèlent quatre photos des étuis du Z Fold 6 et quatre photos des étuis du Z Flip 6.

Lorsque les téléphones sont à l'intérieur des étuis, nous pouvons voir des détails comme le grand écran de couverture sur le Z Flip 6, et la caméra arrière à trois lentilles sur le Z Fold 6. En termes de nouveautés, le Z Flip 6 a maintenant des anneaux colorés autour des lentilles de la caméra arrière, et le Z Fold 6 a un écran extérieur plus large qui ressemble davantage à un téléphone normal.

Il semble que le Galaxy Z Flip 6 soit doté d'un nouvel étui à anneau qui a l'air plutôt cool, et en ce qui concerne les étuis du Z Fold 6, il y en a un nouveau qui comporte à la fois une poignée et une béquille. L'un des étuis du Z Fold 6 montre un emplacement pour le S Pen - ce qui suggère qu'il n'y aura toujours pas d'emplacement intégré pour le stylet (voir notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5 pour plus de détails).

Samsung lâche d'autres indices

Les téléphones pliables Galaxy de Samsung à travers les âges

Pendant ce temps, Samsung nous a donné quelques indices sur ce que nous pourrions être en mesure d'attendre avec impatience lorsque ces téléphones seront finalement révélés. Dans un nouveau communiqué de presse (via SamMobile), Samsung souligne comment le Fold (et plus tard le Z Fold) s'est progressivement allégé, passant de 276 grammes en 2019 à 253 grammes l'année dernière.

"Samsung a continué à réduire l'épaisseur de la série Galaxy Z Fold afin que le téléphone puisse être transporté à tout moment, n'importe où", indique le communiqué de presse de Samsung. "Chaque année, Samsung affine la série Galaxy Z Fold en tirant parti d'une ingénierie précise et de processus de fabrication méticuleux."

L'implication est que le Samsung Galaxy Z Fold 6 sera plus léger (et plus fin) que n'importe lequel de ses prédécesseurs - quelque chose qui a déjà été rumeur, avec le poids maintenant apparemment réduit à seulement 239 grammes. Dans quelques jours, nous en aurons le cœur net.

L'événement Samsung Unpacked prévu pour le mercredi 10 juillet devrait présenter bien plus que des téléphones pliables : nous nous attendons également à voir la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra, les Galaxy Buds 3, les Galaxy Buds 3 Pro et la Galaxy Ring.