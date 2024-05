Samsung Galaxy Z Fold 6 : une nouvelle fuite pourrait montrer l'écran de couverture et le contour

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait bien être dévoilé officiellement dans les deux prochains mois, mais d'ici là, les fuites continuent - y compris un nouvel aperçu de l'écran de couverture et des cadres du futur téléphone pliable.

Ce bref aperçu de l'appareil est fourni par le très fiable Ice Universe, et selon une réponse à la publication sur les médias sociaux, les bords de l'écran du Galaxy Z Fold 6 seront de la même taille des deux côtés de l'écran.

Bien qu'il ne s'agisse pas de la fuite la plus détaillée, elle confirme ce que nous avons entendu précédemment, à savoir que le Galaxy Z Fold 6 aura des bords plus fins que son prédécesseur. La rumeur veut que les changements apportés au processus de production des bordures puissent également contribuer à réduire les coûts.

Une autre rumeur suggère que le Galaxy Z Fold 6 devrait recevoir un écran plus large cette année, ce qui signifie qu'il ressemblera et fonctionnera plus comme un smartphone standard lorsque vous le tiendrez fermé dans votre main.

Un Samsung pliable ou deux ?

External screen. You know. pic.twitter.com/Zq6lWS2l6SMay 24, 2024

D'après ce que nous avons déjà entendu, le Samsung Galaxy Z Fold 6 devrait être doté d'un écran de 6,3 pouces au format 22:9. Comme vous le verrez dans notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5, il s'agit d'un changement par rapport à l'écran de 6,2 pouces au format 23,1:9.

Il est juste de dire qu'il ne s'agit pas de la fuite de Galaxy Z Fold 6 la plus complète que nous ayons jamais vue, mais elles sont toutes intéressantes. Nous avons déjà vu des rendus non officiels de ce téléphone pliable de type livre de Samsung, et cette nouvelle image correspond à ces rendus.

Dans un suivi de l'article original, Ice Universe suggère que nous n'aurons pas de modèle Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, ce qui a été suggéré dans des fuites antérieures. Il y a eu une certaine confusion générale sur les différents modèles que nous pourrions voir.

Tout sera clair lorsque ce téléphone pliable verra le jour - et selon les rumeurs, ce devrait être le 10 juillet, date à laquelle nous devrions également voir le Samsung Galaxy Z Flip 6, la Samsung Galaxy Watch 7, le Samsung Galaxy Buds 3 et le Samsung Galaxy Ring.