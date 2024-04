Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait être fin, léger et embarquer des améliorations majeures de l'écran

Les fuites concernant le Samsung Galaxy Z Fold 6 ont été comme des montagnes russes de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais cette dernière est l'une des plus positives, suggérant que cet appareil pourrait rivaliser avec le design des meilleurs téléphones pliables que la concurrence a à offrir.

C'est selon @UniverseIce (un informateur avec un bon historique), qui a affirmé dans une publication sur X que le Samsung Galaxy Z Fold 6 aurait un écran pliable de 7,6 pouces avec un rapport d'aspect de 7:6, et un écran de couverture de 6,3 pouces avec un rapport d'aspect de 22:9.

Ce dernier rapport d'aspect donnerait un affichage assez haut et étroit, mais pas autant que le 23.1:9 du Samsung Galaxy Z Fold 5. Cela est notable car l'écran de couverture du Z Fold 5 est un peu difficile à utiliser. Avec un rapport d'aspect de 22:9, l'écran de couverture du Galaxy Z Fold 6 correspondrait en fait à l'écran intérieur du Samsung Galaxy Z Flip 5, qui est globalement assez facile à utiliser.

Ce changement apparemment mineur de rapport d'aspect pourrait représenter une grande amélioration, et il est possible de voir à quoi cela ressemblerait en pratique dans l'image du prototype fuité ci-dessus, bien qu'elle manque de détails supplémentaires.

Ce n'est pas la seule amélioration d'écran évoquée ici, puisque le Samsung Galaxy Z Fold 6 aurait également des écrans de résolution supérieure à son prédécesseur. La résolution exacte n'est pas précisée, mais pour référence, le Samsung Galaxy Z Fold 5 dispose d'un écran pliable de 1812 x 2176 et d'un écran de couverture de 904 x 2316.

Quant aux tailles d'écran, la taille de 7,6 pouces mentionnée ici serait la même que celle du Z Fold 5, mais un écran de couverture de 6,3 pouces serait légèrement plus grand que l'écran de 6,2 pouces du Z Fold 5. Cela dit, les fuites précédentes ont pointé vers un écran de couverture soit de 6,2 pouces soit de 6,4 pouces, il y a donc désaccord sur ce point.

En tout cas, d'autres changements prometteurs sont mentionnés dans cette fuite, puisque @UniverseIce affirme également que le Samsung Galaxy Z Fold 6 aura une épaisseur de 12,1mm une fois plié, de 5,6mm une fois déplié, et pèsera 239g.

Pour comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 5 fait 13,4mm et 6,1mm d'épaisseur une fois plié et déplié, respectivement, et pèse 253g, ce qui rendrait le Galaxy Z Fold 6 nettement plus fin et plus léger.

Ces changements le rendraient également plus fin (au moins une fois déplié) et plus léger que le Google Pixel Fold, et aussi plus fin une fois déplié que le OnePlus Open (bien que les deux téléphones pèseraient le même poids).

Ainsi, bien que – selon les fuites précédentes – les appareils photo du Samsung Galaxy Z Fold 6 pourraient ne pas être mis à niveau, de nombreux autres aspects pourraient bénéficier de changements positifs. Nous pourrions en avoir la confirmation fin juillet, période à laquelle le Galaxy Z Fold 6 est censé être lancé, possiblement aux côtés d'un Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.