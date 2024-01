Le Samsung Galaxy S24 pourrait être lancé avec un appareil photo exclusif programmé

Le premier événement Galaxy Unpacked de Samsung de l'année aura lieu le 17 janvier, mais cela n'a pas empêché le géant de l'électronique de faire une apparition au CES 2024 - ni de mentionner la prochaine gamme Samsung Galaxy S24 dans tous les sens du terme.

En parlant de son "prochain fleuron" lors de sa keynote au CES (via Android Authority), Samsung a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permettra à ses prochains téléphones de se transformer en webcams de haute qualité. Vous pourrez basculer entre les objectifs avant et arrière, et même appliquer des fonctions de caméra IA telles que le flou d'arrière-plan et le cadrage automatique, a déclaré Samsung.

Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité entièrement nouvelle en soi, puisque d'autres téléphones - le Google Pixel 8, par exemple - peuvent déjà se doubler de webcams. La fonction est également apparue brièvement dans la Samsung One UI 6 Beta 3, avant d'être supprimée dans les versions bêta ultérieures. Maintenant, cependant, il semble certain que le Galaxy S24 et sa fratrie, le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra, seront les premiers téléphones Samsung à offrir une fonctionnalité de webcam à distance.

Nous sommes également convaincus que Samsung commercialisera cette fonctionnalité comme une exclusivité de la gamme Samsung Galaxy S24, puisque la société n'a fourni aucun de ses téléphones existants avec une fonctionnalité de webcam équivalente.

Samsung a présenté une nouvelle webcam mobile au CES 2024 (Image credit: Samsung)

Il existe déjà de nombreuses applications tierces qui vous permettent d'utiliser votre téléphone comme une webcam, mais Samsung espère clairement supprimer les intermédiaires avec la gamme Galaxy S24. Apple a réalisé une opération similaire avec son système Continuity Camera compatible avec le Mac, et Microsoft travaillerait également à l'ajout d'une fonctionnalité de webcam à son application Phone Link.

En d'autres termes, si vous prévoyez d'acheter un Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ou Galaxy S24 Ultra le 17 janvier, vous pourriez bien obtenir l'une des meilleures webcams, ainsi que l'un des meilleurs téléphones.

Quant à ce que nous attendons de la gamme Galaxy S24 ce mois-ci, il semble certain que l'IA constituera un élément clé de la prochaine offre mobile de Samsung. Le slogan de la société Galaxy Unpacked - "Galaxy AI is here" - associé à ce que nous avons déjà entendu sur le nouveau modèle d'IA propriétaire de Samsung, Samsung Gauss, suggère que les trois prochains téléphones seront dotés d'une multitude de fonctionnalités alimentées par l'IA, ce qui pourrait leur donner une longueur d'avance sur les meilleurs iPhones d'Apple.