L'iPhone 15 ne peut pas utiliser Apple Intelligence à cause d'une faiblesse technique majeure

Lorsqu'Apple a annoncé Apple Intelligence lors de la WWDC 2024, elle a fait sourciller beaucoup de monde en précisant que le système d'intelligence artificielle (IA) n'était pas compatible avec les derniers téléphones iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Les téléphones Pro de la société fonctionneront avec l'Apple Intelligence, mais tous ceux qui possèdent l'un des modèles d'entrée de gamme ne pourront pas en profiter.

Aujourd'hui, nous savons peut-être pourquoi. Dans un rapport publié sur Medium, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a souligné quelques facteurs qui pourraient avoir contribué à la décision d'Apple. Il s'agit essentiellement d'une question de mémoire.

L'iPhone 15 est équipé d'une puce A16 Bionic avec 6 Go de mémoire. L'iPhone 15 Pro, quant à lui, est équipé d'une puce A17 Pro avec 8 Go de mémoire. Apple Intelligence exige un appareil doté d'une puce A17 Pro ou M1 (au minimum), et la puce M1 offre également 8 Go de mémoire.

Kuo en déduit qu'Apple Intelligence doit avoir besoin de 2 Go de mémoire supplémentaire ou moins. Avec l'A16 Bionic, la plupart de ces 6 Go de mémoire seront probablement utilisés par d'autres processus, laissant très peu de place à l'Apple Intelligence. Avec l'A17 Pro et ses 8 Go de RAM, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. Bien sûr, c'est très pratique pour le cycle de mise à jour d'Apple, mais c'est aussi très logique d'un point de vue technique.

La mémoire est importante pour les iPhones

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

À ce stade, cela peut sembler relever de la spéculation, mais M. Kuo étaye ses affirmations par quelques points intéressants. D'une part, Kuo note qu'Apple Intelligence utilise un modèle de langage large de 3 milliards de paramètres (comme détaillé sur le site web d'Apple) qui, une fois compressé, nécessite environ 0,7 à 1,5 Go de mémoire libre. Là encore, il s'agit d'un élément que l'A16 Bionic pourrait ne pas être en mesure d'offrir.

En outre, la puce M1 a une puissance de traitement inférieure à celle de l'A16 Bionic (11 TOPS contre 17 TOPS). Cela suggère que la puissance de traitement n'est pas le facteur clé dans la décision d'Apple de supprimer l'A16 Bionic mais d'autoriser la puce M1 - et que la mémoire convient plutôt.

À propos de puissance de traitement, M. Kuo a fait une comparaison intéressante entre Apple Intelligence et les PC Copilot+ de Microsoft dotés d'une intelligence artificielle. Alors que l'Apple Intelligence nécessite un minimum de 11 TOPS de puissance de traitement, les PC Copilot+ ont besoin de presque quatre fois plus, avec un minimum de 40 TOPS. L'Apple Intelligence est donc beaucoup plus efficace que les modèles d'IA fonctionnant sur les appareils concurrents, d'où sa capacité à fonctionner sur une gamme d'iPhones ainsi que sur des Mac plus puissants.

Les cyniques ont suggéré qu'Apple fixait simplement des exigences élevées pour l'iPhone Apple Intelligence afin de forcer les utilisateurs à mettre à jour leurs appareils, mais cela n'explique pas pourquoi l'entreprise n'a pas également obligé les propriétaires de la puce M1, vieille de quatre ans, à se mettre à jour. Comme le suggère l'analyse de Kuo, la raison pourrait se résumer aux détails techniques des puces concernées. Les utilisateurs de l'iPhone 15 n'y trouveront peut-être pas leur compte, mais nous avons au moins une idée plus claire de l'état d'esprit d'Apple.