Google dit ne pas s'inquiéter des bosses apparaissant sur certains écrans Pixel 8

Il y a quelques jours, nous avons fait état d'un problème inquiétant qui se développait avec les écrans de certains téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro - mais Google a maintenant pris la parole pour dire qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

À partir des fils de discussion Reddit, des messages sur les forums et des vidéos YouTube, nous avons pu constater qu'un certain nombre d'utilisateurs repéraient de petites bosses ou des creux sur l'écran de leur Pixel 8. Elles ne semblent pas affecter la fonctionnalité des écrans, et elles ne sont visibles que dans certaines conditions d'éclairage, mais elles sont bel et bien là.

Maintenant, Google a pesé dans la balance en donnant une déclaration à 9to5Google : "Les téléphones Pixel 8 ont un nouvel écran. Lorsque l'écran est éteint, qu'il n'est pas utilisé et dans des conditions d'éclairage spécifiques, certains utilisateurs peuvent voir des impressions provenant de composants de l'appareil qui ressemblent à de petites bosses", explique un porte-parole.

"Il n'y a pas d'impact fonctionnel sur les performances ou la durabilité du Pixel 8", ajoute le porte-parole. En d'autres termes, ces bosses sont là - causées par des composants internes comme on le pensait précédemment - mais elles ne constituent pas réellement un problème.

Pas d'inquiétude pour les possesseurs de Google Pixel 8

Il est tout de même quelque peu agaçant d'acheter un nouveau smartphone et de remarquer des indentations sur l'écran. Nous ne sommes toujours pas sûrs que ce problème soit très répandu, ni même qu'il affecte tous les téléphones Pixel 8 existants, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons remarqué au cours de la rédaction de notre avis sur le Google Pixel 8 ou sur le Google Pixel 8 Pro.

Dans les messages du forum et de Reddit que nous avons mis en lien plus tôt, certains propriétaires de Pixel 8 ont signalé qu'ils ont pu obtenir des unités de remplacement auprès de Google, donc cela pourrait être quelque chose à essayer si vous voyez ces bosses et qu'elles vous dérangent, bien que Google soit loin de garantir des téléphones de remplacement pour toutes les personnes touchées.

Ce n'est pas non plus le seul problème auquel Google a dû faire face ces derniers temps : il a récemment corrigé un méchant bug logiciel qui provoquait des plantages sur les appareils Pixel fonctionnant sous Android 14, et des rapports ont également fait état d'un étrange problème de teinte d'écran sur certains appareils Pixel 8 Pro.