Google Pixel 8 : certains propriétaires signalent des problèmes de "bosses" et d'"ondulations" de l'écran

Nos avis Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro vous diront qu'il s'agit de deux des meilleurs smartphones du moment, mais ils ne sont pas exempts de problèmes - y compris, apparemment, diverses imperfections apparaissant sur l'écran, si vous faites partie d'une minorité malchanceuse.

À l'heure actuelle, il est difficile de déterminer à quel point ce problème est répandu, mais 9to5Google et Android Authority ont tous deux repéré un certain nombre d'utilisateurs de Pixel 8 se plaignant de "bosses", d'"ondulations" et de "creux" apparaissant sur l'écran de leur téléphone.

Vous pouvez consulter vous-même les plaintes, ainsi que quelques preuves photographiques, sur Reddit et sur les forums d'aide officiels des téléphones Pixel. Il est clair que cela n'affecte pas toutes les personnes possédant un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro, mais un certain nombre de personnes voient assurément quelque chose.

Certaines des personnes concernées ont fait remplacer leur téléphone, mais il n'y a pas encore eu de réponse officielle de Google sur le problème ou sur ce qu'il faut faire en réponse - même si les premiers rapports ont commencé à apparaître il y a un mois.

Pas toujours visible sur le Google Pixel 8

Une vidéo (ci-dessus) montrant l'un des écrans concernés donne une meilleure idée de ce qui se passe. "Certaines [bosses] ressemblent à des vis de la carte mère qui la transpercent, d'autres à l'écran lui-même qui se plie le long du bord (vertical)", peut-on lire dans la légende.

Certains commentaires dans les fils de discussion susmentionnés suggèrent que le problème n'est perceptible que dans certaines situations d'éclairage, par exemple en plein soleil. D'autres affirment que les bosses semblent apparaître et disparaître avec le temps.

L'une des théories avancées, basée sur des vidéos de démontage des téléphones, est que de minuscules ressorts à l'intérieur du téléphone poussent contre l'écran. Cela ne semble toutefois pas affecter les performances réelles de ces écrans.

Nous garderons un œil sur ces rapports et sur toute réponse future de Google, mais l'entreprise est déjà occupée à travailler sur un correctif pour un problème de teinte d'écran avec le Pixel 8 Pro, après avoir précédemment résolu un problème avec Android 14 et plusieurs comptes d'utilisateurs.