Comment regarder en direct l'événement de lancement du Google Pixel 9

Aujourd'hui est le jour de l'événement Made by Google, où une gamme complète d'appareils Pixel est attendue : des téléphones aux montres, en passant par les appareils pliables, les écouteurs, et bien sûr, une bonne dose d'intelligence artificielle. Notre live blog Made by Google [en anglais] est déjà prêt pour vous apporter toutes les informations et points de vue sur l'événement, ainsi que les dernières fuites et rumeurs de dernière minute.

L'événement Made by Google fait suite à la présentation Google I/O de mai 2024, où le géant de la recherche a mis en avant l'avenir de l'IA pour Android, son chatbot Google Gemini AI, ainsi que le très prometteur Projet Astra, si ce dernier finit par sortir du laboratoire.

Cependant, l'événement d'août sera axé sur le matériel, avec de nouveaux téléphones et appareils portables qui seront certainement à l'honneur. Il est aussi prévu que Google mette en avant de nombreuses fonctionnalités d'IA pour ces nouveaux dispositifs.

Voici donc comment suivre l'événement Made by Google du 13 août, ainsi qu'un bref aperçu de ce à quoi il faut s'attendre.

Le prochain événement Made by Google n'a pas de nom accrocheur ni de slogan, mais il sera diffusé en direct le 13 août, à 19h (heure de Paris).

La meilleure façon de regarder l'événement Made by Google d'août sera sur YouTube, via la chaîne Made by Google. Il est également possible de se rendre sur la boutique Google pour s'inscrire et recevoir des alertes sur les dernières actualités concernant les Pixel.

Cependant, notre équipe couvrira l'événement en direct via notre blog, avec des correspondants sur place au siège de Google à Mountain View pour vous apporter les dernières nouvelles de l'événement ; gardez un œil sur le TikTok de TechRadar pour des vidéos en direct de la présentation.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

#MadeByGoogle ‘24: Keynote - YouTube Watch On

À quoi s'attendre lors de l'événement Made by Google du mois d'août ?

(Image credit: Google / Future)

Google a déjà annoncé officiellement que les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold seront dévoilés lors de l'événement Made by Google. Il est donc probable que le Pixel 9 soit également présenté.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne devraient pas apporter de grandes évolutions par rapport à leurs prédécesseurs. Cependant, les images montrent un nouveau design horizontal en forme de pilule pour les caméras arrière du Pro, et les images fuitées laissent entendre que ce changement sera également visible sur le Pixel 9 standard. On peut aussi s'attendre à un nouveau processeur de la série Tensor G, conçu pour alimenter les outils d'IA directement sur l'appareil.

Des rumeurs circulent également sur un Google Pixel 9 Pro XL, qui semble vouloir proposer un écran plus grand et une batterie plus puissante dans la prochaine génération de Pixel. Cependant, il n'est pas encore clair si ce modèle XL, s'il est légitime, aura des fonctionnalités uniques en dehors de l'écran et de la batterie.

Le Pixel 9 Pro Fold semble être une mise à niveau majeure par rapport au Google Pixel Fold. Attendez-vous à un chipset puissant, une nouvelle série de caméras arrière qui devraient suivre les spécifications et capacités du 9 Pro, ainsi qu'un design ajusté pour un téléphone pliable plus fin tout en conservant un grand écran intérieur.

On murmure également qu'une Google Pixel Watch 3 pourrait être présentée, avec l'espoir d'une performance améliorée, une meilleure autonomie, et une suite de fonctionnalités intelligentes. Et il ne serait pas surprenant de voir apparaître les Google Pixel Buds Pro 2, qui devraient offrir une qualité audio améliorée par rapport à leurs prédécesseurs, tout en étant compatibles avec les fonctionnalités d'IA de Google Gemini.

Introducing the Google Pixel 9 Pro - YouTube Watch On

En bref, l'événement Made by Google du 13 août s'annonce riche en nouveaux produits Pixel à examiner et éventuellement à précommander.