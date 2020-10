WWDC 2020 : iOS 14, de nouveaux Mac et une « surprise » - à quelles innovations Apple s’attendre ?

La grand-messe du WWDC, c’est aujourd’hui. Une édition 2020 particulière dans la mesure où Tim Cook n’aura pas de public réel, et devra nous prodiguer ses talents d’homme de scène uniquement en virtuel. Le discours d’ouverture se tiendra à 19h précises (heure de Paris) et pourra être visionné à partir du site web ou de la chaîne YouTube d’Apple. Gratuitement. Des interventions de, par et pour les développeurs, prendront place ensuite jusqu’au 26 juin. Avec plus d'une centaine de colloques et de présentations diverses autour de l’ingénierie de la société, et donc des prochaines fonctions embarquées dans les nouvelles générations d’appareils Apple : iMac, MacBook, iPad… Ils auront chacun leur quart d’heure de gloire (et peut-être même un peu plus).

En attendant le lancement de la WWDC 2020 ce soir, voici un tour de piste des différentes annonces que nous devrions entendre. Et non, iOS 14 n’est pas la seule grande attente.

Discours d’ouverture : une année 2020 mouvementée pour Apple et le monde

19h (heure de Paris) : le discours d'ouverture de la WWDDC d'Apple commence traditionnellement par un clip vidéo d’une durée de 2 à 4 minutes. S’ils sont souvent drôles (on se souvient encore de la parodie de Birdman en 2015), celui de 2020 se révélerait en adéquation avec la gravité du moment, et même de l’ensemble de ce premier semestre 2020.

Cette année donc, Apple aborderait et encouragerait la diversité au sein de sa communauté de développeurs. Tim Cook évoquera le soutien d'Apple au mouvement Black Lives Matter. Sans oublier la participation active de la firme de Cupertino dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Apple ayant conçu et distribué ces derniers mois pléthore de masques N95 et de visières pour le personnel soignant en première ligne.

19h06 : c’est le moment des gros chiffres. Combien de nouvelles applications disponibles sur l’App Store ? Combien d’utilisateurs ayant installé iOS 13 ? Tim Cook devra également éclaircir les raisons de la baisse de 30% des revenus Apple provenant des achats in-app ou effectués depuis l’App Store. Beaucoup de développeurs reprochent en effet à la société une modération des applications trop stricte et des conditions générales d’utilisation des plus vagues.

Une nouvelle offre groupée Apple ?

19h10 : c’est Bloomberg qui a commencé par vendre la mèche en évoquant une offre groupée inédite combinant les services Apple News Plus, Apple Music et Apple TV Plus. Ce regroupement dans un seul et même forfait pourrait être la première grande annonce de la soirée.

Apple a su géré intelligemment la baisse des ventes prévisionnelle de ses iPhone, en raison de la stagnation des chaînes de production et d’approvisionnement provoquée par la progression du coronavirus. En contrepartie, le confinement a entrainé une très nette augmentation de la consommation des trois services évoqués. D’où la volonté de la compagnie d’en faire une source de revenus encore plus attrayante, avec un tarif très abordable.

iOS 14 et iPadOS 14

19h16 : c’est le point d’orgue de la WWDC. La présentation d'iOS 14 reviendrait à Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle Apple. Nous pourrions apprendre que le système d’exploitation change de nom et adopte celui d’iPhoneOS 14. Une itération qui a été employée pendant les trois premières années de l’iPhone. Un retour aux sources qui s’accompagnerait de quelques innovations avec des widgets inédits, une interface ressemblant de plus en plus à celle de l’iPad, un outil de traduction amélioré et une fonction « Clips » qui vous permettrait d'essayer une version limitée des applications sans les télécharger intégralement (oui, des sharewares). A valoir également sous iPadOS 14.

watchOS 7

19h40 : après la longue feuille de route des interfaces mobiles, Kevin Lynch - le vice-président Techno - se pencherait sur les avancées de watchOS 7. Si vous disposez d’une Apple Watch récente, vous pourriez bénéficier d’une mise à jour conséquente avec suivi du sommeil et de la tension mais aussi une optimisation de l’autonomie pour soutenir ces nouvelles capacités. Des ajouts que nous attendions déjà sous watchOS 6 l’an dernier.

Apple TV Plus et tvOS 14

20h00 : Apple TV Plus et tvOS 14 vont de pair. Apple doit convaincre les abonnés actuels d'Apple TV Plus de renouveler leur abonnement en novembre (la plupart d'entre eux sont probablement en train d’achever leur essai gratuit d'un an après avoir acheté un nouvel appareil Apple). Pour ce faire, elle doit présenter de nouveaux contenus capables de rivaliser avec les productions originales Netflix ou le catalogue imposant de Disney Plus. La société va-t-elle afficher une grille des programmes constituée de multiples achats de licences populaires ? Probable d’autant que la pandémie mondiale a mis sur pause bon nombre de tournages maison, comme la saison 2 de The Morning Show.

Autre annonce : nous pourrions découvrir une nouvelle Apple TV 4K ou, tout du moins, une nouvelle télécommande Apple TV.

macOS 10.16

20h20 : étonnamment, les plus grandes spéculations « Mac » de cette année n'ont rien à voir avec la prochaine mise à jour macOS 10.16. Il y a eu très peu de fuites concernant le système d'exploitation jusqu'à présent. Au lieu de cela, Apple ferait la Une avec son projet de transition des puces Intel vers de futures puces Mac basées sur l'architecture ARM.

Rien ne nous garantit que ces nouveaux Mac sortiront ce mois-ci ou même cette année. Il est d’ailleurs plutôt question de 2021, selon les analystes. Mais cette annonce audacieuse (certains diraient « courageuse »), lors de la WWDC 2020, donnera aux développeurs suffisamment de temps pour se préparer à l'inévitable changement (comme l'a fait Steve Jobs lors du passage du PowerPC aux puces Intel pendant la WWDC 2005). Nous ferons toutefois connaissance avec l’iMac 2020 de 27 pouces, présentation matérielle inédite pour un événement et un public orientés logiciels.

Encore une chose…

20h40 : pour combler les deux heures de live de la WWDC, Tim Cook pourrait nous surprendre avec une révélation de dernière minute. Les AirTags d'Apple peuvent se dissimuler derrière cette fameuse surprise. Qu’est-ce donc ? Un gadget incroyablement pratique, sous forme de radar connecté qui s’accroche à vos clés, votre vélo ou votre valise. Si vous les perdez, il suffit alors de demander à Siri de les localiser précisément. Les AirTags d'Apple sont suffisamment ingénieux pour conclure la conférence. Pourquoi pas autour du thème de la réalité augmentée dont ils devraient faire usage.

Vivement ce soir !