WWDC 2020 : les grandes révélations d’Apple commencent le 22 juin - voici le programme complet

C'est officiel : la conférence WWDC 2020 d'Apple aura bien lieu, dès le 22 juin. Il s’agira d’un rendez-vous exclusivement virtuel, et nous disposons désormais du programme complet des présentations à venir de la firme de Cupertino.

Comme il s'agit d'un événement accessible en ligne - et en ligne uniquement en raison de la pandémie actuelle -, l'édition 2020 de la WWDC ne coûtera rien, contrairement aux années précédentes. Le discours d'ouverture et les conventions vidéo du Jour 1 seront gratuits. Mais tous les contenus diffusés les jours suivants, du 23 au 26 juin, ne pourront être visionnés que par les développeurs affiliés à l’Apple Developer Program. Si vous vous êtes inscrit depuis le blog d’Apple il y a quelques semaines, vous ferez partie des heureux chanceux. Sinon, nous vous relaierons les annonces majeures de l’entreprise.

Après le discours d'ouverture de la WWDC 2020, que nous découvrirons le 22 juin à 19h (heure de Paris), Apple passera en revue « les dernières avancées d'iOS, iPadOS, macOS » et d'autres systèmes d'exploitation, avec un aperçu des prochaines fonctionnalités pour chacun d’entre eux.

Les améliorations logicielles ne font pas palpiter votre cœur de geek ? Vous devriez tout de même y jeter un œil car elles donneront des indices évidents sur les avancées portées par le futur iPhone 12.

L’agenda de la WWDC 2020 se poursuivra ensuite du 23 au 26 juin, avec plus d'une centaine de colloques et de présentations diverses autour de l’ingénierie Apple et donc des prochaines fonctions embarquées dans les nouvelles générations d’appareils Apple : iMac, MacBook, iPad… Ils auront chacun leur quart d’heure de gloire (et peut-être même un peu plus). N’espérez toutefois aucune révélation sur leur design ou l’intégralité de leurs caractéristiques techniques - ou très peu si la société daigne surprendre son auditoire.

Le discours d'ouverture, généralement gratuit pour tous, sera diffusé en direct le 22 juin depuis le site web et la chaîne YouTube d'Apple, ainsi que via l'application Apple TV. Si vous êtes développeur, vous apprécierez surement la transmission du show - avec commentaires - par le biais de l’application et du site web de l’Apple Developer Program.

Pour visionner les rendez-vous des jours suivants, vous devez vous connecter à l'application ou au site web Apple Developer. Il y aura deux conférences vidéo toutes les 24 heures, la première à 19h, la seconde à 22h - si vous avez l’intention de les regarder depuis la France.

Apple prévoit également une session de questions-réponses avec les ingénieurs Apple, un peu plus tôt le 18 juin. Si vous voulez en savoir plus sur le calendrier des sorties Apple, ou encore sur l’état des chaines de production et d’approvisionnement, l’application et le site Apple Developer s’avéreront là encore vos alliés. Inscrivez-vous dès à présent et recevez tous les détails nécessaires à votre participation, par courrier électronique.