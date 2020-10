WandaVision : date de sortie, casting, bande-annonce, connexions avec le MCU et plus encore

WandaVision s’annonce comme le plus bizarre des spin-off Marvel à ce jour. Première série télévisée du Marvel Cinematic Universe, programmée sur Disney Plus, elle fait revenir au premier plan deux Avengers jusqu’ici plutôt secondaires : Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), la sorcière rouge, et la Vision (Paul Bettany). Première question posée par le show : pourquoi Vision, disparu en 2018 après la fin dramatique d’Avengers: Infinity War, semble être revenu à la vie ? Et que fait notre couple dans un ersatz de banlieue américaine des années 50 ?

Rien ne parait réel dans la bande annonce de WandaVision. La série veut nous mener en bateau et nous embarque dans une sorte de sitcom old school, dans la veine de Jinny de mes rêves ou encore de Ma Sorcière bien-aimée. Mais ne nous laissons pas duper, nous ne devrions pas participer à la chorale des rires enregistrés bien longtemps.

Le synopsis officiel de WandaVision le confirme d’ailleurs. Disney Plus mentionne un nouveau chapitre du MCU dans lequel nos surhumains ne sont clairement pas à leur place et vont commencer à douter de la réalité qui les entoure.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations et les fuites aujourd’hui connues sur la prochaine série Marvel. Dont la bande annonce, le casting - incluant héros et vilains à l’affiche – et les diverses références à la chronologie du MCU.

En outre, WandaVision devrait accueillir un certain nombre de personnages issus des précédents films du MCU, mais aussi de nouvelles têtes qui risquent fort de devenir familières au cours de la Phase IV - qui se poursuivra au moins jusqu’en 2022.

Disney a confirmé que WandaVision sera la première série TV intégrant le MCU et diffusée en intégralité sur la plateforme Disney Plus. Officiellement, la date de sortie de WandaVision est « fin 2020 ». Cependant, le code source de la page Wandavision sur Disney Plus indique une date de lancement plus précise : le 27 novembre 2020.

Une diffusion qui se rapprocherait, de ce fait, du retour de The Mandalorian, la saison 2 de la série dérivée Star Wars démarrant le 30 octobre prochain. A noter que Wandavision sera la seule fiction Marvel visionnable de l’année, les sorties de Black Widow et Eternals étant repoussées au cinéma. Tandis que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver - série que nous attendions en août - ne nous parviendra qu’en 2021. Une raison de plus de savourer longuement Wandavision, si vous êtes fan de l’univers construit par Stan Lee.

Regardez la première bande-annonce de WandaVision

La vidéo de 80 secondes exactement a été mise en ligne fin septembre. Il s’agit des premières images inédites du show et elles ont de quoi nous troubler. Le mélange entre sitcom et mystère, avec de faux airs de La Quatrième Dimension, nous éloigne totalement du format blockbuster familial auquel Disney et Marvel nous ont précédemment habitués. Le trailer pose beaucoup de questions et dévoile une partie du casting de la mini-série.

Il est toutefois plus complet que le teaser succinct offert par Disney, lors du Super Bowl 2020, au début de l’année :

L'histoire de WandaVision : de quoi parle la série ?

C'est une énigme, peut-être la plus grande de tout le Marvel (plus vraiment) Cinematic Universe. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que WandaVision réunira Wanda Maximoff et son âme sœur, Vision - séparées après les événements de la Phase III. La dernière fois que nous avons aperçu Vision, Thanos était en train d'arracher la Pierre de l'Esprit de sa tête, laissant le super-héros synthétique sans vie. Wanda l’a-t-elle rejoint dans l’au-delà ? A-t-elle modifié la réalité ou l’espace-temps ? Est-elle internée dans l’asile de Legion (une autre série Marvel culte mais non rattachée au MCU) ?

Disney a laissé entendre que l’intrigue de WandaVision sera reliée à celle du futur long-métrage Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Si la pandémie de Covid-19 le permet, celui-ci gagnera les salles de cinéma le 23 mars 2022. Il y est beaucoup questions de multivers, à savoir des couches d’univers parallèles depuis lesquels nos héros auraient emprunté des destinées différentes. Ainsi, dans au moins un de ces mondes alternatifs, Legion serait encore en vie.

Si WandaVision se réfère aux comics plus ou moins récents de la Maison des Idées, nous pourrions également prêter de nouveaux pouvoirs à Wanda, comme celui d’alterner la réalité. Dans l’arc House of M, publié en 2005, elle sombre dans la folie et remodèle tout l’univers Marvel, provoquant entre autres la disparition de la population mutante. Dans la série, au contraire, elle pourrait faire apparaître les X-Men dans le MCU – une manière intéressante de réinitialiser l’ancienne franchise de la Fox.

D’autres indices supplémentaires ont été repérés sur quelques scènes tournées à Atlanta. L'actrice Teyonah Parris - qui incarne Monica Rambeau, personnage découvert dans Captain Marvel - a été vue portant un badge d'identification introduisant un nouveau sigle gouvernemental : le SWORD. Les fans du MCU connaissent déjà le SHIELD - le SWORD, lui, est déjà apparu dans l’arc Astonishing X-Men (scénarisé par le réalisateur des deux premiers films Avengers, Joss Whedon). Cette police intergalactique a pour but de gérer les relations extraterrestres et super-humaines.

First pics of Teyonah Parris (aka Adult Monica Rambeau!) on the ser if WandaVision! (Via @JustJared) pic.twitter.com/M8K1qap67lDecember 17, 2019

Autre clin d’œil aux comics Marvel : les décors de WandaVision, sur fond de banlieue cosy un brin terrifiante, font indéniablement écho aux comics La Vision, dirigés par Gabriel Walta et Tom King en 2016. Une parenthèse dans laquelle l’être synthétique entend bien menée une vie rangée avec femme, enfants et chien. Mais le destin en a décidé autrement… Un pitch qui ressemble pas mal à celui de WandaVision.

“We have him in the suburbs. You may meet Sparky the dog in the series. It’s only just inspired by that series, but goes on a different direction, based on where we are after Endgame with the MCU.”Kevin Feige on Tom King’s Vision run being adapted in WandaVision. pic.twitter.com/JR9FXenhhBDecember 7, 2019

Quel casting pour WandaVision ?

Il est évident que WandaVision marquera le retour d'Elizabeth Olsen dans le rôle de la Sorcière Rouge et de Paul Bettany dans celui de la Vision. Mais ils ne seront pas les seuls noms familiers du MCU que nous retrouverons au générique.

Kat Dennings fera également un tour dans les crédits. Nous l’avons croisée dans les deux premiers films Thor, au sein desquels elle incarne Darcy Lewis, l’assistante de Jane Foster (Natalie Portman). Randall Park sera aussi présent dans le rôle de l'agent du FBI Jimmy Woo, celui-là même qui mène la vie dure à Scott Lang (Paul Rudd) dans Ant-Man et la Guêpe. Deux figures comiques donc qui pourraient aider WandaVision à réussir son virage « comique ».

Enfin, nous en avons déjà parlé plus haut, Teyonah Parris a été choisie pour interpréter Monica Rambeau adulte. Celle-ci n’est autre que la fille de Maria Rambeau, la meilleure amie de Carol Danvers dans le film Captain Marvel. Monica travaille pour le SWORD et surveillerait activement notre drôle de couple.

Derrière la caméra, officie Matt Shakman (passé par l’une des plus grandes séries humoristiques du XXIe siècle : It's Always Sunny in Philadelphia). Il sera secondé au scénario par Jac Shaeffer, responsable du script de Black Widow.

Une introduction en douceur à la Phase IV du MCU

« Avoir l'occasion de raconter davantage que des histoires de super-héros, de découvrir Wanda et Vision derrière La Sorcière Rouge et… Vision, est plus important encore que d’obtenir des révélations immédiates sur la suite du MCU », a déclaré le patron de Marvel, Kevin Feige, dans une récente interview.

« Qu’est-ce qui se cache exactement derrière cette nouvelle réalité ? Quels sont les objectifs de Wanda ? C'est ce que nous fera découvrir et vivre cette série amusante, souvent drôle, quelque fois effrayante, et qui aura tout de même des répercussions sur toute la phase 4 du MCU ». Une autre raison évidente de rester abonné à Disney Plus.