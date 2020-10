La PS5 est-elle trop grande ? Cette nouvelle photo donne la réponse

Une nouvelle photo présumée de la PS5 pourrait répondre à l’une des questions les plus posées par la communauté de joueurs PlayStation : mais quelle taille fait donc la prochaine console de Sony ? Et accessoirement, entre-t-elle dans un salon modeste ? Le document visuel proviendrait d’une des usines du constructeur et nous montre un employé tenant l’appareil à deux mains. Depuis, la photo a fait le tour de Discord, de Twitter et des forums gaming. Vous pouvez l’observer ci-dessous :

We could be looking at the first PS5 console fresh from the factory #PS5 pic.twitter.com/7zkJEkdhR6June 19, 2020

En supposant que cette fuite soit authentique, elle donne quelques informations sur la taille approximative de la console, à échelle humaine. Une donnée dont nous ne disposions pas pendant la présentation sommaire du design de la PS5, le 11 juin dernier.

Sur Reddit, un contributeur nommé GREBO7 s’est amusé a comparé la taille de la console next-gen avec celle des consoles PS3, PS3 Slim, PS4 et PS4 Pro. Mais aussi avec les machines rivales de Microsoft, de la Xbox 360 à la Xbox Series X. Pour ce faire, il s’est basé sur la largeur standard du lecteur de disque optique. Ses conclusions : il s’avère fort probable que la PS5 soit la plus grande console de tous les temps. Néanmoins rassurez-vous, elle semble rester aisément manipulable.

La taille de la PS5 n'a pas encore été officiellement révélée

Sony se montre encore discret quant aux dimensions officielles de la console. Matt MacLaurin, vice-président PlayStation en charge du design et de l’expérience utilisateur, a toutefois tenu à répondre à sa clientèle comme à ses partenaires sur LinkedIN : « La PS5 est plus grande et plus volumineuse, parce qu’elle intègre plus de composants thermiques. Cette génération est constituée de plusieurs micro super-ordinateurs. Nous avons un niveau de puissance extrême, donc plus de chaleur à évacuer ». Les amateurs de consoles minimalistes devront peut-être se résoudre à attendre une future PS5 Slim…