L'AMD RX 6400 sort discrètement pour donner un coup de pouce aux PC Low Profile

AMD vient de lancer la RX 6400 sans grande fanfare. Plusieurs de ses partenaires - comme ASRock, Gigabyte et MSI - ont également référencé de nouvelles cartes graphiques tierces, auprès des principaux détaillants.

Bien qu'il s'agisse d'un GPU plus faible que le RX 6500 XT - qui a reçu des critiques plutôt tièdes au mieux - le RX 6400 est conçu pour les consommateurs disposant d’un PC Low Profile, visant à limiter le volume de composants internes et l’espace qu’ils occupent. Ce modèle AMD s’intègre donc parfaitement dans les boîtiers étroits et, associé à un prix plus abordable de 209 €, il devient un choix décent pour les configurations d’entrée de gamme.



Le RX 6400 consomme très peu d'énergie, seulement 53 W, ce qui s’avère bien moins conséquent que le RX 6500 XT. Il concède en outre 12 unités de calcul, des fréquences d'horloge inférieures, une RAM plus lente, une bande passante de 128 Gbps et de deux sorties d'affichage. Ces spécifications plus limitées se révèlent logiques si l'on considère que le GPU Navi24 qui le propulse a été conçu à l'origine pour les ordinateurs portables.

Pourquoi privilégier les configurations PC économiques ?

Le concept de PC bon marché peut sembler contre-intuitif pour la plupart des joueurs PC, qui tendent à privilégier la puissance et la vitesse par-dessus tout.

Mais les PC économiques offrent une expérience unique : vous pouvez les équiper des meilleurs processeurs et des meilleures cartes graphiques abordables, puis profiter de presque tous les jeux PC à des paramètres inférieurs pour un coût plus accessible. Cela signifie par ailleurs plus d'argent à dépenser dans des périphériques de jeu plutôt que dans du matériel PC.

Bien qu'il soit difficile de trouver des composants bon marché en général, en raison des problèmes constants de la chaîne d'approvisionnement, des cartes graphiques telles que l'AMD RX 6400 sont sûres de rendre plus populaires les options "top budget". Les PC pré-montés restent eux aussi une autre alternative appréciable, avec des prix constamment inférieurs à 1000 €.