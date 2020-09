Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est sorti - mais vous pourriez acheter quatre PS5 pour le même prix

Si vous attendiez avec impatience la date de sortie du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, respirez à nouveau : le dernier smartphone pliable est disponible en magasin depuis le 18 septembre. Vous pouvez donc vous le procurer puis le plier et déplier à outrance !

Il vous faudra tout de même économiser une belle cagnotte, puisqu’il ne coûtera pas moins de 2 020 €. C'est un téléphone extrêmement cher qui vaut, à lui seul, quatre PS5 ou Xbox Series X. Ou encore 28 jeux next-gen à prix plein, voire deux iPhone 11 Pro ou cinq casques anti-bruit Sony WH-1000XM3.

Un tarif qui ne baissera pas de sitôt, à moins de posséder le premier Galaxy Fold sans trace d’usure. En échange de celui-ci, le constructeur est prêt à vous faire une remise de 1 120 € depuis sa boutique en ligne. Le Galaxy Z Fold 2 5G serait ainsi vôtre pour la modique somme de 900 €. Attention néanmoins : cette offre promotionnelle se termine le 30 septembre.

Il est aussi possible que vous n’ayez pas céder aux sirènes du Fold original. Auquel cas, vous pourriez préférer un smartphone pliable Samsung un peu plus accessible (mais aussi plus petit), à savoir le Galaxy Z Flip, actuellement vendu à 1 300 €.

Le smartphone du futur ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un smartphone à la fois bizarre et fascinant, et cela pourrait suffire à convaincre certains de l'acheter, malgré son prix.

Après 24 heures passées à manipuler et évaluer le Samsung Galaxy Z Fold 2, notre rédacteur en chef, Matt Swider, est devenu son plus grand fan : « Le Fold 2 est la seule technologie qui m'ait séduit en 2020, et cela en à peine une journée d’utilisation ». Il semble que Samsung ait répondu à toutes les critiques formulées par les propriétaires du premier Galaxy Fold. Les écrans sont plus grands, la conception bien plus robuste et facile à prendre en main, l’appareil photo a été amélioré. Et que dire de l’optimisation logicielle ? Une merveille.

Nous n'avons pas encore rédigé notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 2, mais vous pouvez déjà lire nos premières impressions tout à fait positives.