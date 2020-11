Le Samsung Galaxy S21 Ultra supporterait le S Pen, mais pas comme vous pourriez vous y attendre

Au cours des derniers mois, nous avons lu de nombreux rapports stipulant la présence d’un modèle Ultra haut de gamme dans la future série Samsung Galaxy S21. Et celui-ci pourrait même être compatible avec le stylet S Pen de la société. D'après le célèbre leaker Ice Universe, c’est une fonctionnalité dont le développement est avéré à 100%.

Cela ne signifie pas nécessairement que le Galaxy S21 Ultra se dotera d'un emplacement pour le S Pen, comme c'est déjà le cas pour la gamme Samsung Galaxy Note - où vous pouvez ranger votre stylet pour ne pas le perdre.

En complément de l’affirmation d’Ice Universe, Ishan Agarwal, un autre leaker, avance que le constructeur pourrait choisir d'inclure le stylet S Pen comme accessoire supplémentaire - que vous pourrez acheter en même temps que le Galaxy S21 Ultra.

This doesn't confirm there would be an S-Pen inside the Galaxy S21 Ultra. I think you will be able to buy it as an extra accessory? I'm also assuming they will launch cases which can hold the S-Pen. Honestly, I find that good. It's an option for people who want that. https://t.co/7S2x0x5yiMNovember 12, 2020